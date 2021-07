Promesa oficial. Pendientes desde 2012, los premios municipales se entregarán a fin de año

Un nuevo capítulo se abre en la “novela” de los premios municipales, que no se entregan desde 2012. Luego de un reclamo dirigido a Horacio Rodríguez Larreta, de más de cuatrocientos escritores y artistas, se confirmó ayer que los premios municipales se regularizarán entre noviembre y diciembre de este año. Así lo informaron las dos partes interesadas: el gobierno y la Unión de Escritoras y Escritores, que llevó adelante la petición junto con Argentores y el Sindicato Argentino de Autores y Autoras.

Creados en 1918 por una ordenanza municipal que establece un subsidio mensual a escritores y dramaturgos, los premios tienen una larga historia de enmiendas, postergaciones y promesas incumplidas. El concurso se convoca por bienios y permite que narradores, poetas, ensayistas y autores teatrales de todo el país puedan presentar sus obras publicadas en las categorías de producción literaria, y en los premios especiales Eduardo Mallea (reservado a obras inéditas de temas americanos y argentinos) y Ricardo Rojas (para libros publicados de cuentos, ensayo y novela de temas americanos y argentinos). Si bien las convocatorias de los bienios 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 y 2018-2019 se hicieron en tiempo y forma, desde 2012 los jurados no se constituyen y los premios no se conceden. En 2020, pese a que una ley sancionada por la Legislatura porteña así lo establece, no se hizo la convocatoria para el bienio 2020-2021.

En un comunicado, la Unión Argentina de Escritoras y Escritores que preside Marcelo Guerrieri comunicó que el Ministerio de Cultura porteño, a través de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo, le informó la asociación la “pronta regularización” de los premios municipales. “La decisión implica finalizar el proceso de evaluación y selección de ganadores de los premios literarios adeudados para las categorías de Poesía, Ensayo, Cuento y Novela y los especiales Eduardo Mallea y Ricardo Rojas, cuyas cuatro últimas convocatorias (bienios 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019) se encontraban pendientes de resolución”. Desde la Unión de Escritoras y Escritores se advirtió que seguirán con atención las acciones concretas por parte de las autoridades y organismos pertinentes, “con el objetivo de que se finalice en un plazo lo más inmediato posible el proceso de regularización según el compromiso acordado y se abran las convocatorias futuras de acuerdo con la legislación vigente”.

Consultadas por LA NACION, fuentes del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Enrique Avogadro, explicitaron ese plazo: los premios se anunciarán durante los dos últimos meses de 2021. “Desde 2020 realizamos el relevamiento y estado de situación de las obras de los cuatro bienios adeudados -se informó a este diario-. A la fecha nos encontramos en la última instancia y por finalizar el inventario de las obras, el próximo paso será la convocatoria a los jurados de cada premio y concurso (julio-agosto), la evaluación de las obras y los consiguientes trámites que ello implica. Según el tiempo que amerita cada proceso, estipulamos poder anunciar los ganadores finales del mes de noviembre y durante diciembre de 2021″. Dado que el dinero que se concede por los premios (igual que los honorarios de los jurados) quedaron muy atrasados, desde el Ministerio confirmaron que se actualizarían.