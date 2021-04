Reclamo de cuatrocientos escritores por la “parálisis” de los premios municipales

Más de cuatrocientos escritores y artistas firmaron una carta para el jefe de gobierno porteño por la falta de respuestas acerca de los premios municipales: el reclamo llegará hoy a manos de Horacio Rodríguez Larreta. Desde 2012, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dejó de entregarlos y, en 2020, no se hizo la convocatoria habitual. Creados en 1918 por una ordenanza municipal que establecía un subsidio mensual a escritores y dramaturgos, los premios tienen una larga historia de enmiendas, postergaciones y promesas incumplidas. El concurso se convoca por bienios y permite que narradores, poetas, ensayistas y autores teatrales de todo el país puedan presentar sus obras publicadas en las categorías de producción literaria, y en los premios especiales Eduardo Mallea (reservado a obras inéditas de temas americanos y argentinos) y Ricardo Rojas (para libros publicados de cuentos, ensayo y novela de temas americanos y argentinos). Si bien las convocatorias de los bienios 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 y 2018-2019 se hicieron en tiempo y forma, desde 2012 los jurados no se constituyen y los premios no se conceden.

Además, el año pasado, pese a que una ley sancionada por la Legislatura porteña así lo establece, no se hizo la convocatoria para el bienio 2020-2021. No obstante, hasta ahora los reclamos no reciben respuesta. Por ese motivo, centenares de escritores y artistas firmaron la carta dirigida al jefe de gobierno a instancias de la Unión de Escritoras y Escritores, Argentores y el Sindicato Argentino de Autores. También intervino el programa de Derechos Culturales de la Defensoría del Pueblo, que solicitó un pedido de informes, y la agrupación La Colectiva de Autoras.

Entre otros reconocidos autores y artistas, Roberto Cossa, Griselda Gambaro, Liliana Heker, Luisa Valenzuela, Sylvia Iparraguirre, Rafael Spregelburd, Guillermo Martínez, Ana María Shua, Mauricio Kartun, Claudio Tolcachir, Cecilia Roth, Patricia Suárez, Daniel Guebel, Silvia Arazi, Dolores Reyes, Alejandra Laurencich, Mario Segade, María Inés Krimer, Enzo Maqueira, Susana Torres Molina, Claudia Aboaf, Santiago Doria, Alejandra Kamiya y Kike Ferrari firmaron la carta, titulada “Premios Municipales: ocho años sin respuesta”. Expresan “enorme preocupación ante el estado de parálisis en el que se encuentran los Premios que otorga a los artistas el Gobierno de la Ciudad”, solicitan que se convoque a la brevedad a los jurados para que “de manera perentoria se expidan sobre los cinco bienios que aún esperan el fallo”.

“Es uno de los pocos premios que se otorgan desde el Estado y por eso es tan importante que se sigan dando -dice a LA NACION el escritor Marcelo Guerrieri, presidente de la Unión de Escritoras y Escritores-. Ganar cualquiera de estos premios habilita además a aquellos que los obtuvieron a pedir un subsidio mensual y vitalicio a partir de los 50 años, es decir que no se trata solo de un reconocimiento literario a la obra sino también de un beneficio económico, una especie de pensión, a quienes hayan ganado alguno de los premios”. La ordenanza que regula esta renta vitalicia por la suma de un sueldo básico de la administración pública fue promulgada en 1990. Cabe destacar que estos premios entregarían, en el caso de que el gobierno porteño se pusiera al día, las devaluadas sumas de $10.000, $5000 y $3000 en las categorías de poesía, ensayo, dramaturgia, novela y cuento; y $5000, $3000 y $2000 para los ganadores del premio especial Eduardo Mallea a obras inéditas. Y a los jurados se los retribuiría con mil pesos. Mora Scillamá, a cargo de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura porteño, había prometido a la Defensoría del Pueblo una respuesta para diciembre de 2020.

Para concursar en los bienios mencionados, los escritores debieron entregar seis ejemplares de sus obras. El destino de esos libros también se desconoce. “Han quedado en el camino, todavía, cuatro llamados -dice el autor y director teatral Roberto Perinelli, presidente del Consejo Profesional de Teatro de Argentores-. Los autores han enviado sus trabajos, los depositaron en las oficinas de la comuna y han realizado protestas para reactivar el premio. Argentores recibió hace dos años promesas del ministro de Cultura, Enrique Avogadro, que aún no se han cumplido”.

Desde el Ministerio de Cultura de la ciudad informaron que se estaba trabajando en “ordenar” todos los premios; consultadas por los plazos, las fuentes del ministerio indicaron que no se podían fijar todavía porque había “pasos administrativos” que dar para regularizar la situación. También informaron que en la actualidad hay 558 beneficiarios vitalicios y hereditarios de los premios municipales que representan una inversión mensual de $21.604.854 por parte del gobierno porteño. “En 2020 se transfirieron más de 240 millones de pesos. Para 2021 se prevé transferir cerca de 270 millones de pesos para los 558 beneficiarios activos de los distintos premios”, destacaron. “Regularizar la situación” de los premios significa, además de destinar los fondos necesarios, convocar a los jurados para llevar adelante los procesos de selección y premiación.

La ciudad de Buenos Aires tampoco abrió la convocatoria para el programa Proescritores (sancionado por ley en 2009), que otorga un subsidio mensual y vitalicio equivalente a un sueldo básico a escritores que se hallan en una situación de vulnerabilidad económica o que tienen una discapacidad. Si los beneficiarios de este programa ya reciben algún subsidio, Proescritores brinda el dinero que falta para completar la pensión, equivalente al ingreso básico del personal administrativo del gobierno porteño. El año pasado, se postergó la convocatoria a este programa. Las autoridades de Cultura, según informaron representantes de las agrupaciones involucradas en el reclamo, no dieron ninguna respuesta concreta o aludieron a la pandemia para justificar una postergación que se remonta a 2012. Esto también motivó que el destinatario de la carta haya sido el jefe de gobierno y no Avogadro.