La expresión se suele usar en óptica y en seguridad vial. Se hizo más cotidiana en las crónicas policiales, con la instalación masiva de cámaras de seguridad. Pero siempre refiere a lo mismo: un punto ciego es esa zona o área donde el ojo, por diferentes razones, según el caso, no llega a ver. El sociólogo Eduardo Fidanza lo aplica al análisis político. Los resultados de las elecciones legislativas del domingo 26 desconcertaron a más de uno y dejaron abundante tela para cortar, más allá de lo obvio. “Estamos en plena revisión de los datos, y hay sin duda más de una razón. Pero algunas no nos dejan conformes”, dice. “Creo que hay un ‘punto ciego sociológico’ en el resultado. Vemos algunas conclusiones más o menos obvias, pero otras no las estamos viendo”, explica, e insiste en la necesidad de dejar pasar el tiempo y decantar la información para arribar a conclusiones más ajustadas. Y previene que el Gobierno cometería un error si se subiera al triunfalismo: “El resultado no desmiente la situación de la Argentina anterior a las elecciones”, advierte, en relación con el clima social de ingresos escasos y bajo consumo.

Javier Milei consiguió su primer objetivo: mantener “la macro” ordenada. Pero con eso no alcanza. ¿Lo verá?