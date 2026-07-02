¿Qué compraron los bibliotecarios de la Conabip en la Feria del Libro?

Los bibliotecarios asociados a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) compraron más de 150.000 libros en la edición 50° aniversario de la Feria Internacional del Libro porteña, durante las jornadas del Programa Libro %. El Estado invirtió $ 2300 millones para que 859 bibliotecas populares de todo el país cargaran sus changuitos de cajas con libros para renovar sus colecciones. Los días 8, 9 y 10 de mayo, los bibliotecarios pudieron comprar libros de más de doscientas editoriales con un descuento del 50%. Correo Argentino acompañó la iniciativa con un 20% de descuento en los envíos a todo el país.

Otra vez, los libros más llevados por los bibliotecarios resultaron ser de literatura y literatura infantil y juvenil. Entre los autores de ficción más solicitados se destacaron Selva Almada (que arrasó con Una casa sola), Viviana Rivero, Isabel Allende, Eduardo Sacheri, Gabriela Exilart y Laura Ramos (custodiada en su infancia por una agente de la KGB), todos en el catálogo de Penguin Random House. Para los lectores más jóvenes, los bibliotecarios optaron por títulos de Antonio Santa Ana, Andrea Ferrari, Nik, Chanti, Pablo Bernasconi, Adela Basch y Silvia Schujer.

Representantes de bibliotecas populares compraron miles de ejemplares en la Feria del libro Ricardo Pristupluk

Cuestión de números

En 2025, habían accedido al subsidio 914 instituciones, un 6% más que este año (otras 44 participaron sin el subsidio). Desde el organismo que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación informaron que se otorgaron subsidios a las bibliotecas que “cumplían con las condiciones jurídico-administrativas requeridas”.

Se adquirieron, en total, 151.689 ejemplares. La inversión de la Secretaría de Cultura permitió financiar la compra de 126.836 libros, con un promedio de 148 por biblioteca con un subisidio promedio de $ 2.263.306 por institución. Con los aportes de las propias bibliotecas, la cifra alcanzó los 151.689 libros adquiridos, con un promedio de 177 títulos por biblioteca y una inversión total promedio de $ 2.728.244 destinada a la actualización de los acervos bibliográficos. En esta edición se incorporaron 83 bibliotecas populares de quince provincias, que participaron con fondos propios; aunque no fueron subsidiadas, se beneficiaron con el descuento.

El 96% de los libros adquiridos fue seleccionado por socios y usuarios de las bibliotecas mediante encuestas, buzones de sugerencias y otros mecanismos de consulta.

Además de la adquisición de libros, más de 450 representantes de bibliotecas populares participaron de talleres, charlas y visitas guiadas orientadas a fortalecer la gestión bibliotecaria y el intercambio de experiencias. Se distinguió como Amiga de las Bibliotecas Populares 2026 a la escritora y periodista cultural Canela.

“Cuando anunciamos una inversión récord de $2300 millones dijimos que era una decisión para fortalecer a las bibliotecas populares y acercar más libros a los argentinos -dice el secretario de Cultura Leonardo Cifelli a LA NACION-. Hoy vemos el resultado: más de 150.000 nuevos ejemplares llegarán a comunidades de todo el país. Esta política no solo impulsa el acceso a la lectura, sino que también fortalece a las editoriales, a los autores y a toda la cadena del libro. Nuestro compromiso es que los recursos públicos se traduzcan en resultados concretos y oportunidades para más argentinos”.

Por su parte, el bibliotecólogo Raúl Escándar, presidente de Conabip, resalta que el Programa Libro% “demuestra la enorme capacidad de las bibliotecas populares para construir comunidades lectoras”.