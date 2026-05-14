Canela, Amiga de las Bibliotecas Populares 2026: “Devolver al mundo lo que el libro le ha dado”

El sábado pasado, el último de la reciente Feria del Libro, la escritora, editora y periodista ítalo-argentina Gigliola Zecchin (1942), Canela, fue distinguida como Amiga de las Bibliotecas Populares por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). El mismo día en que la autora firmó ejemplares de La niña que no vio los besos (Edhasa), su libro de memorias, recibió el reconocimiento de manos del presidente de la entidad, Raúl Escandar. Canela llegó al país cuando tenía nueve años, en 1951, y se formó en Letras en la Universidad Nacional de Córdoba.

En sus programas radiales y televisivos, así como en su tarea como editora de literatura infantil y juvenil, y como escritora, cultivó en lectores y audiencias el amor por la lectura, la imaginación y el conocimiento. Entre sus novedades para chicos, figuran La botella que aprendió a leer (Loqueleo), La batalla de las voces (La Brujita de papel) y el poemario Pasajeros de Babel (Barnacle).

Canela, escritora, editora, periodista y amiga de las bibliotecas populares de cada rincón del país Gentileza Conabip

“Me siento honrada de recibir el premio Amiga de las Bibliotecas Populares 2026, especialmente porque ustedes, los bibliotecarios, que son los hacedores de esta multiplicadora tarea en cada rincón de nuestro país, me han elegido -dijo Canela en el acto-. Es emocionante ser Amiga como lo fueron Fontanarrosa, Mercedes Sosa, Liliana Bodoc, Quino y tantos más en los veintiún años que lleva este programa. [...] Simplemente soy una apasionada escritora y periodista, y me consta cuántos creadores han surgido por su contacto con las bibliotecas populares. Niños que nacieron en pequeños pueblos o ciudades en las que el espacio de la biblioteca es un faro, un nido y a menudo un refugio”.

Una distinción a la trayectoria de Canela Gentileza Conabip

“Ustedes son quienes acercan los libros para que la lectura pueda cumplir su círculo virtuoso, en el que el libro cobra vida únicamente a través de la experiencia y los significados que el lector descubre -remarcó-. En este encuentro entre el autor y el lector, ‘el leyente’ se adueña de las palabras para luego devolver al mundo lo que el libro le ha dado, transformando una vivencia personal en un tesoro compartido. Bajo esta premisa, los invito a acompañar especialmente a la infancia, ese territorio único de donde todos venimos, para incidir sobre ella con intensidad y sin complacencias, estimulado a que esos relatos e historias memorables que hoy habitan en el silencio de un libro cerrado en el estante de una biblioteca popular salgan a la luz y nos iluminen”.

Tras rendir homenaje a la Amiga de las Bibliotecas Populares, Escandar hizo una reflexión sobre la tarea de los bibliotecarios.

“Pensemos en aquellos que hace 150 años fundaron una biblioteca: ¿habrán imaginado que su semilla seguiría viva hoy? Nosotros, quizás, no sabemos si en cien años estaremos rodeados de hologramas o nuevas tecnologías, pero tenemos la certeza de que el espíritu de estas instituciones, esa ilusión de dar la vida por el acceso al conocimiento, debe permanecer”, dijo, y destacó que creía en “la autonomía de cada comunidad para elegir qué leer sin impedimentos”. “Las bibliotecas populares son actores esenciales para la construcción de nuestra cultura nacional”, concluyó tras agradecer a los bibliotecarios y al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli (ausente con aviso porque había viajado a la Bienal de Venecia).

Este año en la Feria del Libro se acreditaron 914 bibliotecas para participar del Programa Libro % que inyectó $ 2300 millones de pesos al anémico mercado editorial local en la compra de ejemplares al 50% de su valor comercial.