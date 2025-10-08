Qué dijo el escritor Don Winslow sobre el acto de Milei en el Movistar Arena
El escritor estadounidense se expresó sobre la presentación musical del presidente y reprobó el respaldo financiero que Estados Unidos ofrece a la Argentina
El escritor estadounidense Don Winslow desató una polémica al criticar la actuación del presidente Javier Milei en el Movistar Arena. A través de redes sociales, Winslow no solo cuestionó el espectáculo musical del mandatario, sino también el respaldo financiero que Estados Unidos brinda a Argentina.
La postura de Don Winslow frente al acto de Javier Milei
Don Winslow criticó duramente a Javier Milei y el apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina. El escritor compartió una publicación de la cuenta de X, Crazy Ass Moments in LatAm Politics, donde se ve un fragmento del concierto de rock donde Javier Milei interpreta: “Rock del Gato” en la presentación de su nuevo libro, La construcción del milagro (Hojas del Sur). Winslow, autor de El poder del perro, escribió: “Donald Trump le dio 20 mil millones de dólares a este idiota”.
¿Quién es Don Winslow?
Winslow, de 71 años, es un reconocido autor de narcothrillers y novelas policiales, que antes de dedicarse a la literatura trabajó como detective privado y guionista de cine y televisión. En 2021, recibió el premio Pepe Carvalho de novela negra en el Festival BCNegra de Barcelona.
Días antes, Winslow compartió una publicación en X de la política estadounidense Neera Tanden: “Alguien debe explicar la razón de recortar la ayuda de USAID pero rescatar a la Argentina de sus propias políticas descabelladas”.
Reacciones en Argentina ante el posteo de Don Winslow
El posteo de Winslow fue compartido por varios escritores argentinos críticos del gobierno, como Sebastián Robles, Hinde Pomeraniec y Marcelo Figueras. Figueras comentó: “Hay que ser muy, pero muy mamarracho para sorprender a un estadounidense acostumbrado a las payasadas de Donald Trump”.
Las repercusiones del show de Milei en el Movistar Arena
El evento de Milei y La Banda Presidencial en el Movistar Arena generó diversas reacciones en redes sociales. Escritores e intelectuales locales expresaron críticas, aunque ninguno calificó al Presidente de “idiota” como Winslow. Entre los críticos se encuentran Pablo Avelluto, Claudia Piñeiro, Enzo Maqueira y Ana Correa, quien escribió: “Es espectacular. El tipo acusó a cada artista del país de vivir del Estado, y termina haciendo una muestra de fin de año para cumplir su sueño de cantar con público, con la plata del Estado.”
Por otro lado, Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente, escribió en su cuenta de X: “Tremenda la mística que irradió @JMilei anoche!”. En la misma línea, el filósofo, Alejandro Rozitchner elogió la “vitalidad” del Presidente: “Muy bien Milei. Vital Milei.”
