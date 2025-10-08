LA NACION

Fuerte declaración: “Donald Trump le dio veinte mil millones de dólares a este idiota”, posteó el escritor Don Winslow

El autor estadounidense reprobó en redes sociales el plan de auxilio financiero que el presidente de su país prometió al Gobierno argentino

El escritor estadounidense Don Winslow
El show de Milei en el Movistar Arena trasciende fronteras. Al repostear una publicación de la cuenta de la red social X “Crazy Ass Moments in LatAm Politics” [momentos delirantes de la política latinoamericana], en la que se ve el fragmento de un video del concierto de rock con el que el presidente Javier Milei presentó su nuevo libro, La construcción del milagro (Hojas del Sur), el premiado escritor estadounidense de narcothrillers y novelas policiales Don Winslow opinó sobre el presidente argentino y la promesa de auxilio financiero del gobierno de Estados Unidos: “Donald Trump le dio veinte mil millones de dólares a este idiota”.

En el video que comparte, Milei canta “Rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos.

Winslow es un exitoso autor, de 71 años, que antes de dedicarse a la literatura se desempeñó como detective privado y guionista de cine y televisión. En 2021, obtuvo el premio Pepe Carvalho de novela negra (que se otorga durante el Festival BCNegra, en Barcelona). Días atrás, había reposteado una publicación en X de la política estadounidense Neera Tanden: “Alguien debe explicar la razón de recortar la ayuda de USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] pero rescatar a la Argentina de sus propias políticas descabelladas”.

El posteo de Winslow -autor de novelas como Salvajes (llevada al cine por Oliver Stone), El poder del perro, El cártel y Ciudad en llamas- fue compartido por varios escritores de la Argentina, críticos del Gobierno, como Sebastián Robles, Hinde Pomeraniec y Marcelo Figueras que escribió: “Hay que ser muy, pero muy mamarracho para sorprender a un estadounidense acostumbrado a las payasadas de Donald Trump”.

El show de Milei y La Banda Presidencial en el Movistar Arena, el lunes a la tarde, despertó en redes sociales reacciones críticas por parte de escritores e intelectuales locales (si bien ninguno llamó “idiota” al Presidente, como hizo Winslow) -entre otros, Pablo Avelluto, Claudia Piñeiro, Enzo Maqueira y Ana Correa- y otras favorables, como las de Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente, y el filósofo Alejandro Rozitchner, que ponderó la “vitalidad” de Milei.

Por Daniel Gigena
