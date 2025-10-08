Fuerte declaración: “Donald Trump le dio veinte mil millones de dólares a este idiota”, posteó el escritor Don Winslow

El show de Milei en el Movistar Arena trasciende fronteras. Al repostear una publicación de la cuenta de la red social X “Crazy Ass Moments in LatAm Politics” [momentos delirantes de la política latinoamericana], en la que se ve el fragmento de un video del concierto de rock con el que el presidente Javier Milei presentó su nuevo libro, La construcción del milagro (Hojas del Sur), el premiado escritor estadounidense de “narcothrillers” y novelas policiales Don Winslow opinó sobre el presidente argentino y la promesa de auxilio financiero del gobierno de Estados Unidos: “Donald Trump le dio veinte mil millones de dólares a este idiota”.

En el video que comparte, Milei canta “Rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos.

Donald Trump gave $20 billion to this idiot right here. https://t.co/ArvF2wm8yF — Don Winslow (@donwinslow) October 7, 2025

Winslow es un exitoso autor, de 71 años, que antes de dedicarse a la literatura se desempeñó como detective privado y guionista de cine y televisión. En 2021, obtuvo el premio Pepe Carvalho de novela negra (que se otorga durante el Festival BCNegra, en Barcelona). Días atrás, había reposteado una publicación en X de la política estadounidense Neera Tanden: “Alguien debe explicar la razón de recortar la ayuda de USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] pero rescatar a la Argentina de sus propias políticas descabelladas”.

Es espectacular. El tipo acusó a cada artista del país de vivir del Estado, y termina haciendo una muestra de fin de año para cumplir su sueño de cantar con público, con la plata del Estado. — Ana Correa (@anaecorrea) October 7, 2025

El posteo de Winslow -autor de novelas como Salvajes (llevada al cine por Oliver Stone), El poder del perro, El cártel y Ciudad en llamas- fue compartido por varios escritores de la Argentina, críticos del Gobierno, como Sebastián Robles, Hinde Pomeraniec y Marcelo Figueras que escribió: “Hay que ser muy, pero muy mamarracho para sorprender a un estadounidense acostumbrado a las payasadas de Donald Trump”.

Muy bien Milei. Vital Milei. — Alejandro Rozitchner (@AlejRozitchner) October 7, 2025

El show de Milei y La Banda Presidencial en el Movistar Arena, el lunes a la tarde, despertó en redes sociales reacciones críticas por parte de escritores e intelectuales locales (si bien ninguno llamó “idiota” al Presidente, como hizo Winslow) -entre otros, Pablo Avelluto, Claudia Piñeiro, Enzo Maqueira y Ana Correa- y otras favorables, como las de Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente, y el filósofo Alejandro Rozitchner, que ponderó la “vitalidad” de Milei.