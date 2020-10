¿Qué libros regalar en el Día de la Madre?

Novelas, poemas, ensayos: una lista de recomendados para mamás lectoras Crédito: shutterstock

Se acerca el Día de la Madre y es la ocasión ideal para regalar libros. Pese a las restricciones sanitarias por la pandemia, las librerías están abiertas de lunes a sábados, entre las 10 y las 20 en la ciudad de Buenos Aires y en otras localidades del país. El sábado, incluso, el horario podrá extenderse un poco más mientras se eligen títulos para madres, tías, abuelas, hermanas, amigas y muchas otras figuras maternas. También hay varias librerías que hacen delivery de libros, como las que aparecen en este listado que preparó la Fundación El Libro.

Promociones no abundan en este castigado 2020, pero el Banco Provincia anunció para miércoles y jueves un 30% de descuento en la compra de libros, que se pueden pagar hasta en tres cuotas sin interés en las librerías que aparecen en este enlace. Hasta el 31 de octubre, el grupo Penguin Random House tiene algunos títulos a precios promocionales, con un 20% de descuento; entre otros, figuran Los testamentos, de Margaret Atwood, y La gran estafa, de John Grisham.

Ensayos, poemas, thrillers, novelas históricas y románticas, a continuación ocho títulos para comprar y regalar en el Día de la Madre, además de sugerir otros para esta búsqueda y las de celebraciones futuras.

Para madres lectoras de novelas históricas

La libertina, de Florencia Canale

Es novedad. La libertina. Madame Périchon, una espía en el Río de la Plata (Planeta) narra la historia de Marie Anne Périchon de Vandeuil, conocida como "la Perichona". Nacida en una colonia francesa y de familia de elite, se casó con Thomas O'Gorman, oficial irlandés al servicio de Francia. En los días de la Revolución francesa, la familia se instaló en Buenos Aires aunque Thomas, luego de las Invasiones Inglesas en el Río de la Plata, tuvo que huir a Río de Janeiro. En la Buenos Aires colonial, la joven francesa fue amante del general William Beresford y luego de Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista. Audaz, apasionada y presunta espía, protagoniza la nueva novela de Florencia Canale.

También te puede interesar: La reina. El gran sueño de Manuel Belgrano (Planeta), de Gabriela Saidon; Las tinieblas y el alba (Plaza y Janés), de Ken Follett; Línea de fuego (Alfaguara), de Arturo Pérez Reverte.

Para madres románticas en tiempos del #MeToo

#UnaLucrecia, de Mariela Giménez

Psicóloga y escritora, Mariela Giménez presenta la edición actualizada de #UnaLucrecia (Vera), novela con una protagonista desencantada de los sueños románticos y que debe enfrentar la oscura realidad de la violencia de género. Joven y con pocos recursos económicos, Lucrecia Ayala cree encontrar en Lisandro Echagüe al hombre de sus sueños. Cegada por los brillos de su encanto y posición en la vida, más temprano que tarde descubrirá que no todo lo que reluce es oro. Su pareja es un lobo disfrazado de cordero. No obstante, las víctimas también pueden convertirse en guerreras.

También te puede interesar: Indomable (Vestales), de Susana Biset; La amante (Plaza y Janés), de Danielle Steel; La hija del relojero (Suma), de Kate Morton; Susurros de belleza (Edhasa), de Rosa Ventrella; La tía Cósima (Suma), de Florencia Bonelli

Para madres fans de la literatura argentina actual

La Sed, de Marina Yuszczuk

La sed (Blatt & Ríos), de Marina Yuszczuk, transcurre en dos épocas. La primera parte de la novela está ambientada en el siglo XIX, durante la epidemia de la fiebre amarilla en Buenos Aires, y la protagoniza una vampira que palpita desde el inicio de los días; la segunda parte encuentra a la narradora en el presente, mientras acompaña a su madre convaleciente. Dos maneras de enfrentarse a la muerte, la violencia y el erotismo en tiempos que, como se comprueba, nunca fueron fáciles. "Fue la sangre lo que me salvó -se lee en La sed-. La sangre, que me enloqueció desde el primer contacto y me convirtió, poco a poco, en una bestia".

También te puede interesar: No es un río (Literatura Random House), de Selva Almada;Un crimen japonés (Literatura Random House), de Daniel Guebel; El duelo (Planeta), de Gabriel Rolón; Castillos (Entropía), de Santiago Craig; La mujer poco probable (El Ateneo), de Tatiana Goransky; Impromptu (Una improvisación) (Paradiso), de Beatriz Isoldi; Wërra (Anagrama), de Federico Jeanmaire.

Para las que disfrutan de la poesía

Estrellas de mar sobre una playa, de Margaret Randall

Poeta, fotógrafa y activista, la estadounidense Margaret Randall es autora de más de un centenar de libros y se ha convertido en una leyenda viva de las letras en su país. Estrellas de mar sobre una playa (Abisinia) reúne los "poemas de la pandemia" de esta escritora que participará en la noche de poesía, el próximo 23 a las diez de la noche, en la edición virtual del Filba."Estos son tiempos en los que una sonrisa/ bien puede no ser una sonrisa/ ni en traducción,/ sino un sustituto por donde/ irían nuestros ojos si/ se abrieran a un tiempo futuro", se lee en uno de los poemas. Con traducción de la poeta Sandra Toro.

También te puede interesar: Poesía reunida (Ediciones en Danza), de Jorge Aulicino;Monroe (Tanta Ceniza), de María Cecilia Perna; Meteoro (Literatura Random House), de Julián López; Últimos veraneantes de febrero (Bajo la Luna), de Sonia Scarabelli; Una no elige cuándo caerse (Caleta Olivia), de Vanina Colagiovanni; La morada imposible (Corregidor), de Susana Thénon.

Para madres que quieren hacer un alto y reflexionar

Y sin embargo, el amor, de Alexandra Kohan

Desde el título (que evoca el de un poema de Roque Dalton), el segundo libro de la psicoanalista y ensayista Alexandra Kohan invita a pensar de manera no lineal y crítica sobre una de las grandes cuestiones humanas en un cruce entre psicoanálisis, feminismos y filosofía. Y sin embargo, el amor. Elogio de lo incierto (Paidós) reúne interrogaciones y reflexiones en torno del amor y el deseo por fuera de los clichés y prejuicios. Poco previsible, en la escritura ensayística de Kohan se entrelazan motivos clásicos con otros urgentes, entre ellos el "mandato de felicidad". La autora y Ana Ojeda conversarán este jueves a las 19 en Instagram (@planetadelibrosar y @alexkohan).

También te puede interesar: (Mal)Educadas (Planeta), de María Florencia Freijo; La vida sin maquillaje (Impedimenta), de Maryse Condé;Belleza fatal (Hekht), de Mona Chollet;Biblioteca feminista. Vidas, luchas y obras desde 1789 hasta hoy(Planeta), de Florencia Abbate; Una guía sobre el arte de perderse (Fiordo), de Rebecca Solnit.

Para las que aman y defienden la naturaleza

La noche y la luz de la Luna, de Thoreau

En La noche y la luz de la Luna (Godot), texto breve y poco conocido del pensador estadounidense Henry David Thoreau, se agrupan cinco ensayos inspirados en sus paseos nocturnos, a la luz de la luna, donde el autor de Walden prosigue con sus disquisiciones sobre la trascendencia de la naturaleza y su influencia en el devenir de la humanidad. "¡Cuán insoportable serían los días si la noche, con sus rocíos y su oscuridad, no viniera a restaurar el mustio mundo! A medida que las sombras comienzan a reunirse a nuestro alrededor, nuestros instintos primigenios despiertan, y nos deslizamos fuera de nuestras guaridas, como los habitantes de la selva, en busca de esos pensamientos callados y taciturnos que son la presa natural del intelecto", escribe con tono sugestivo.

También te puede interesar: Golpe de Estado climático (La Cebra), de Mark Alizart; El colapso ecológico ya llegó: Una brújula para salir del (mal)desarrollo (Silgo XXI), de Enrique Viale y Maristella Svampa; Mi primer verano en la sierra (Griselda García Editora), de John Muir

Para las madres que quieren acción

Como suele ocurrir, la nueva novela de John Grisham no defrauda. Los guardianes (Plaza y Janés) cuenta la historia de un hombre encarcelado por un crimen que no cometió y la lucha de su abogado para liberarlo de una condena injusta. Lo que este no sabe es que los verdaderos culpables están dispuestos a impedirlo, incluso con nuevos asesinatos. Este thriller judicial es un homenaje a los individuos y organizaciones que luchan por exonerar a inocentes encerrados en cárceles de todo el mundoy está basado en hechos reales.

También te puede interesar: Maria quiere ser tu amiga (Duomo), de Laura Marshall; La desaparición de Stephanie Mailer (Alfaguara),Joël Dicker; La psicóloga (Planeta), de Helen Flood; Leyenda negra (Tusquets), de Osvaldo Aguirre;Una bala con mi nombre (HarperCollins), de Susana Rodr Lezaun; Mañana no estás (Eterna Cadencia-Blatt & Ríos), de Lee Child

Para las que quieren comprender mejor el tiempo presente

Indignación total, del belga Laurent de Sutter

En Indignación total. Lo que nuestra adicción al escándalo dice de nosotros (La Cebra), el profesor belga Laurent de Sutter analiza un síntoma contemporáneo: "el reflejo de indignación", que aparece mucho antes que el pensamiento. Para este autor, la era actual se define por el hecho de que todas las personas quieren tener razón, además de sentirse virtuosas. Antes de bloquear en redes sociales a los que piensan distinto, recomienda empezar a considerar cómo opera la adicción a la indignación, a la vez que analiza casos ejemplares que incluyen a personajes históricos y contemporáneos, como Donald Trump, el papa Francisco y Harvey Weinstein.

También te puede interesar: Fake news, trolls y otros encantos (Siglo XXI), de Ernesto Calvo y Natalia Aruguete; Lo viral (Galaxia Gutenberg), de Jorge Carrión;El optimismo cruel (Caja Negra), de Laurent Berlant; La guerra y la paz en la aldea global (La Marca), de Marshall McLuhan

