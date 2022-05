¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? 7 libros para buscar en el último fin de semana de la Feria

Quedan tres días para visitar la Feria del Libro de Buenos Aires, que cierra su edición 46 el lunes 16. Este fin de semana hay presentaciones de libros y autores favoritos de esta sección: Pablo Bernasconi, entre ellos. Presentamos una selección de títulos nuevos (y otros ya recomendados) que se pueden conseguir en los stands de sellos de libros ilustrados y para pequeños lectores. Pasen y lean.

Pau Casals y el niño que tocaba el violín, de Jordi Sierra i Fabra (Ayesha Literatura Ediciones). Con ilustraciones de la artista digital Sara Cabeza Labrada, que firma como Kosmonautaa, este es un libro especial del best seller catalán, ya que se editó por fuera de los grandes grupos en los que suele publicar tanto en España como en la Argentina. En sus páginas, con formato y líneas de un pentagrama, Jordi cuenta una historia conmovedora en la que la música y la lucha por la paz se entremezclan a través de la figura del compositor y chelista Pau Casals (Tarragona, 1876 / San Juan de Puerto Rico, 1973).

Maqueta creada a partir del libro dedicado a Pau Casals

La novela está estructurada en cuatro partes, que el autor prefiere llamar “movimientos”, como en la música. Los capítulos de cada movimiento llevan el nombre de una nota. Un plus que ofrece el libro (y que los lectores amantes de la música van a disfrutar mucho) es la posibilidad de escanear un código QR para escuchar las Seis Suites para Solo de Violoncello, de Bach, interpretadas por Casals.

En el capítulo final, titulado “Coda: Tocata y Fuga”, Sierra i Fabra cuenta que el libro está dedicado a Casals y a Enrique Granados, compositor español que murió trágicamente junto a su esposa cuando los alemanes bombardearon el barco en el que atravesaban el Canal de la Mancha. El libro está fechado en 2017, 101 años después del memorable concierto benéfico en homenaje a Granados del que participó Casals, en el Metropolitan Opera House, de Nueva York.

Para agendar:

Pau Casals y el niño que tocaba el violín se presenta hoy, a las 14.30, en el stand 3111 del Espacio Federal (Pabellón Ocre), con una charla coordinada por el editor Alejandro Margulis.

Dos escenas de "Miedoso", de Pablo Bernasconi Pablo Bernasconi

Miedoso, de Pablo Bernasconi (Sudamericana). El autor e ilustrador de Bariloche vino a Buenos Aires para presentar sus últimos libros en la Feria y encontrarse con sus lectores. Esta tarde, a las a las 17.30, firmará ejemplares de Cuentos de Burundí en el stand 823, de Catapulta, en el Pabellón Verde. El domingo 15, a las 14.30, dialogará con Patricio Zunini sobre Miedoso en la sala Rodolfo Walsh, del Pabellón Amarillo.

Ya recomendé (y vuelvo a hacerlo) este libro dedicado a su hija Nina (“Para Nina, minina. Porque no hay más valiente / rugido en el mundo / que el canto rotundo / del miedo ausente”) y a “todos los profesionales de la medicina que dedican sus vidas a tratar la diabetes infantil”.

Sin nombrar la enfermedad de manera directa, Bernasconi creó un cuento sobre los monstruos y los miedos. Protagonizada por Nina, por supuesto, es una historia que combina ternura y humor en dosis perfectas. El monstruo enorme que vive debajo de la cama de Nina tiene un cuerpo extraño formado por partes de varios animales y solo come cosas dulces. “Tiene olor a caramelo de anís y pizarrón, y cada doce minutos se tira estruendosas pedorretas que suenan como corneta de bici”, describe el narrador. Al final, Bernasconi ofrece a los lectores una página en blanco y los invita a dibujar su miedo y transformarlo en otra cosa. “El monstruo sigue ahí, pero ahora sabe que puede ser vencido”.

Miedoso, de Pablo Bernasconi

¡No es una caja, mamá!, de Sol de Angelis (Catapulta). En el extraordinario universo de la infancia, todo es posible y nada es lo que parece. En esta historia protagonizada por una nena llamada Mila, una simple caja de cartón roja puede ser muchas cosas: un avión, la montura de un camello, un trineo, un submarino y mucho más. De todo, menos una simple caja.

Un día ya lo verán, de la misma autora y editorial. ¿Puede crecer una secuoya en una región del mundo donde no existen esos árboles gigantes? Todos creen que no, que es imposible, menos Margot, la niña protagonista de esta historia esperanzadora, que decide plantar unas semillas y probar qué sucede. No se lo voy a contar. Tienen que descubrirlo ustedes.

Para agendar:

Sol de Angelis presenta los dos libros recomendados el domingo 15 a las 18.30, en la sala Alejandra Pizarnik (Pabellón Amarillo).

En un caballito, de Luciana Murzi y Cristian Turdera (Pequeño Editor). Un nuevo y delicioso título de la colección de cartoné Los Duraznos, para la primerísima infancia. “En un caballito gris / nos vamos hasta París / Al paso, al trote / ¡al galope!”, dicen los primeros versos que recorren colores y lugares para visitar con rimas inteligentes y divertidas. Lo consiguen en el stand 830, del Pabellón Verde, decorado con un árbol del que cuelgan libros preciosos. Allí también encontrarán otra novedad de la misma serie: Pajarada, de Nicolás Schuff y Güido Ferro, ideal para leer a los más chicos antes de dormir.

"El Fantasma del faro", una novela gráfica para pequeños lectores

El fantasma del faro, de Liniers y Angélica del Campo (La Editorial Común). Una novela gráfica con misterios y fantasmas, pensada para pequeños y medianos lectores. Es el primer trabajo conjunto del autor de Macanudo y “Angie”, su pareja y madre de sus tres hijas. Como contó Liniers esta semana en LA NACION, ya están trabajando a cuatro manos en el segundo tomo y piensan en un tercero, que cambiará el paisaje de ensueño de la isla del faro a una Buenos Aires de otra época. Recién salió y ya está entre los más vendidos del stand 314 (Pabellón Azul), que comparten La Editorial Común y Juegos Maldon. Lo van a reconocer enseguida: arriba de los libros está Olga.

Cartas literarias

En el stand de Calibroscopio (620, Pabellón Azul), además de lo mejor del catálogo del sello y de otras editoriales, están las nuevas cartas creadas por Tinkuy: ¿Qué hace un hombre con una sardina en la cabeza?, de Guridi (como firma el autor español Raúl Nieto Guridi) y Posdata, inspirado en una idea de Alejandra Correa. Estas propuestas súper originales para jugar con chicos, medianos y grandes se suman a la colección de libros-juegos literarios que ya hemos recomendado.

¿Qué hace un hombre con una sardina en la cabeza? Gentileza Tinkuy

¿Qué hace un hombre con una sardina en la cabeza? parte de una historia delirante y propone imaginar respuestas de toda clase para esa pregunta inicial a partir de imágenes y textos que vienen en cartas para combinar. Lo más interesante es que no hay reglas prefijadas, sino que invita a crear reglas de lectura y de juego propias.

En el caso de Posdata, la premisa es escribir cartas. El mazo trae 50 cartas con 15 posibles destinatarios, 10 formatos, 10 fragmentos epistolares y 15 posdatas. Los fragmentos son de cartas reales y sirven para inspirarse o guiar la redacción y el contenido. Y la posdata puede darle un remate divertido (o lo que toque) a la historia que contamos por escrito.

Posdata: un juego de cartas para escribir cartas Gentileza Tinkuy

Desde Perú a la Feria

Por primera vez, este año Perú tiene stand propio en la feria porteña. Entre los libros para el público infantil y juvenil que allí se consiguen figuran: Diosario (Editorial Mónimo), de Elena Fernández Ferro e ilustraciones de Mariana Río, que presenta 27 dioses, seres y espíritus del Perú; y La discusión (Polifonía), de Andrea Gago, un libro de cartoné para pre-lectores que habla sobre la convivencia entre pares. Fue ganador del Premio Fundación Cuatrogatos 2022.

Bonus track

Más imperdibles de la Feria

Show de Canticuénticos: la banda santafesina se presenta hoy a las 14.30 en la sala José Hernández (Pabellón Rojo).

Encuentro y narraciones con Margarita Mainé: la autora de la saga “Días de”, entre otros libros para chicos, estará hoy a las 18 en la sala Cuenta cuentos, de la Zona Infantil (Pabellón Amarillo) con una propuesta literaria para chicas y chicos de 5 a 9 años.

Una cabañita entre manzanas: Verónica Álvarez Rivera narrará este relato con la participación del autor Fabián Sevilla. Mañana, a las 15.30, en la Sala Biblioteca, del Patio Infantil (Pabellón amarillo). Luego, Sevilla firmará ejemplares en el stand 916, de, pabellón verde.

“Mis secretos para que los chicos se acerquen al arte”. Con música y canciones, Magdalena Fleitas presenta su libro Una escuela en ronda. Domingo, a las 16.30, en la sala Adolfo Bioy Casares, del Pabellón Blanco.