¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Cinco cuentos ingeniosos para compartir antes de dormir

Esta semana seleccionamos libros de edición reciente que cuentan, con textos y dibujos, historias originales sobre el sueño o, mejor dicho, sobre la hora de ir a dormir. Soñado para algunos, complicado para otros: es un momento especial del día y nada mejor que acompañarlo con lectura o narraciones de cuentos breves. Aquí les presentamos cinco opciones. Que las disfruten.

Justo antes de dormir, de Laura Wittner y Natalia Bruno (Lecturita Ediciones). Todo lo que podemos pensar e imaginar cuando estamos a punto de quedarnos dormidos, en ese momento (a veces, mágico; a veces, extraño) en el que suelen aparecer también dudas y fantasías. Con preguntas y respuestas acompañadas por ilustraciones en tonos ocre, a toda página, las autoras presentan un diálogo entre una nena y su madre en el rato previo a ir a dormir. Mientras se cambian de ropa, van al baño, se lavan los dientes y se acomodan en la cama, comparten las últimas palabras del día sobre la noche, los sonidos, las texturas, las imágenes y las sensaciones. Un cuento poético breve de esos que conmueven, aunque uno no pueda explicar bien por qué.

Preguntas curiosas y respuestas tiernas que aparece junto con el sueño Gentileza Lecturita Ediciones

Así queda demostrado, de Nicolás Schuff y Pablo Picyk (Ojoreja). Gracias a los editores que rescatan libros maravillosos descatalogados para reeditarlos, los nuevos lectores pueden descubrir genialidades como este álbum que había sido publicado en su momento por Ediciones del Eclipse. A partir de hipótesis como “si la luna fuera de queso” o “si contar ovejas diera sueño” y de datos clave como que los ratones no viajaron a la luna o que los pastores se quedarían dormidos si contar ovejas diera sueño, el autor va demostrando que esas frases comunes no son tan reales. Me encantaron las deducciones de Schuff (y las ilustraciones de Picyk) para dilucidar porque a los bebés no los traen las cigüeñas. No se lo pierdan.

Yo quería un castillo, de Sandra Siemens (La brujita de papel). Ilustrado por María Lavezzi, este nuevo libro de la autora de Bostezo de sapo y Esa cuchara, entre otros libros de edición reciente, está narrado por un chico desilusionado (y un tanto enojado) porque los Reyes Magos, al parecer, no entendieron bien su pedido y le trajeron algo que no había pedido: un hermanito. Y, para colmo, ese regalo no se puede cambiar ni devolver. Con humor y picardía, el cuento está narrado por capítulos y en cada uno el protagonista muestra una escena familiar registrada en una foto y cuenta a los lectores qué pasó, por ejemplo, cuando su hermano cumplió un año.

Un día perfecto, de Lane Smith (Océano Travesía). ¿Cómo sería un día ideal para un perro, un gato, un oso, un pájaro? Todo depende de lo que le guste a cada uno. Por eso, el autor e ilustrador imagina qué cosas podrían hacer disfrutar a los personajes. El calor del sol y el aroma de los narcisos, por ejemplo, alegran el día de Gato. Todo marcha muy bien para estos animales hasta que aparece un oso. Y, entonces, el día se vuelve complicado para ellos y perfecto para el oso. Presten atención a las texturas de las ilustraciones: parece como si se pudieran tocar los pincelazos.

Buenas noches, BobiBlu, de Elsa Punset (Beascoa). Con ilustraciones del Sr. Sánchez, esta nueva colección de la autora de la serie Los atrevidos, que apunta a estimular la inteligencia emocional, ofrece una historia sencilla protagonizada por dos amigos (Bobi y su perro azul) que repasan las aventuras del día antes de dormir. Pero, antes de cerrar los ojos, llega la hora del cuento. Dirigido a los más chicos, el libro tiene algunas palabras del texto en letras cursivas (algo que no es tan común) y eso es un hallazgo, ya que a muchos les cuesta reconocer esa modalidad de escritura. Como bonus track, trae un código de Spotify para escuchar las canciones de Bobiblu.