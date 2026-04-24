Se conocieron las personalidades que recibirán los cien diplomas de mérito de los Premios Konex a las Humanidades

La Fundación Konex dio a conocer hoy los nombres de las cien personalidades más destacadas de las Humanidades de la Argentina, elegidos en 20 disciplinas integradas por quintetos, que recibirán el Diploma al Mérito por su actuación en la década 2016-2025 de los 47° Premios Konex.

El Gran Jurado, conformado por especialistas, presidido por Aída Kemelmajer de Carlucci (Konex de Brillante 2016; Konex de Platino 1998 y 1996), que tiene como secretario general a Pablo Gerchunoff (Konex de Platino 2016) y cuenta con José Emilio Burucúa (Konex de Brillante 2016; Konex de Platino 2014 y 2004) como invitado especial, se expidió en 21 categorías (se incorporó este año Estudios de Género). Cabe destacar que en esta edición se contemplan disciplinas vinculadas a la Historia, que hasta 2014 se premiaron en la actividad Letras.

Aída Kemelmajer de Carlucci, Pablo Gerchunoff y José Emilio Burucúa encabezan el jurado de este año

Los Diplomas al mérito se entregarán el martes 8 de septiembre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA. Además, se otorgarán menciones especiales a instituciones como la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedad y SADAF, Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Por su trayectoria, también serán distinguidos Guillermo Calvo, Ricardo Gil Lavedra, Juan Carlos Torre, y en homenaje a los 40 años del Juicio a las Juntas Carlos Nino. El Konex Mercosur será para Gerardo Caetano (Uruguay) y el de Honor, estará dedicado a una personalidad sobresaliente fallecida en la década: Beatriz Sarlo. Del mismo modo se recordará a diez figuras que en vida obtuvieron el Premio Konex: Mario Bunge, Emilio de Ípola, Jorge Dotti, Horacio Etchegoyen, Ernesto Garzón Valdés, Eva Giberti, Horacio González, Juan José Llach, José Nun y Juan José Sebrelli.

Los cien diplomas

En la categoría Filosofía: Mónica Cragnolini, Claudia D’Amico, Claudia Hilb, Silvia Manzo y María Isabel Santa Cruz. Lógica y filosofía de la ciencia: Eduardo Barrio, Christián Carman, Sebastián Fortin, Federico Pailos y Alberto Guillermo Ranea. Ética y bioética: Santiago Kovadloff, Florencia Luna, Julio Montero Arleen Salles y Fishel Szlajen. Estética: Roberto Amigo, Néstor García Canclini, Ricardo Ibarlucía, Graciela Silvestri y Gabriela Siracusano. Ciencias antropológicas: Claudia Noemí Briones, María Constanza Ceruti, Rafael Goñi, Carlos Somigliana y Guillermo Wilde. Educación: Agustín Adúriz-Bravo, Sandra Carli, Myriam Feldfeber, Carolina Gandulfo y Carina Kaplan. Psicología: Gabriela Dueñas, Marisa Punta, Rodulfo Alicia Stolkiner, Fernando Uribarri y Hugo Vezzetti. Psicoanálisis: Leticia Glocer Fiorini, Jorge Luis Maldonado, Julio Marotta, Juan Manuel Nasio y Juan Eduardo Tesone. Historia política, cultural e intelectual: José Omar Acha, Lila Caimari, Adrián Gorelik, Elías Palti y Marcela Nilda Ternavasio. Historia económica y social: María Inés Barbero, Gerardo della Paolera, Roy Hora, Eduardo José Míguez y Ricardo Salvatore. Sociología: María Fernanda Beigel, Claudia Jacinto, Gabriel Kessler, Juan Ignacio Piovani y Gabriel Vommaro. Ciencias políticas: Pilar Calveiro, Carlos Gervasoni, Mariana Llanos, María Victoria Murillo y Catalina Smulovitz. Filosofía del derecho: Martín Diego Farrell, Paula Gaido, Ezequiel Monti, Eduardo Rivera López y Rodolfo Vigo. Derecho privado: Miguel Federico De Lorenzo, Marisa Herrera, María Susana Najurieta, Juan Carlos Palmero y Ramón Daniel Pizarro. Derecho constitucional e internacional público: María Gabriela Ábalos, Víctor Abramovich, Alejandro Chehtman, María Laura Clérico y María Angélica Gelli. Derecho administrativo, tributario y laboral: Mario Ackerman, Alejandro Pérez Hualde, Jorge Sáenz Domingo y Sesin Alberto Tarsitano. Derecho penal y procesal: Mary Beloff, Alberto Binder, Edgardo Alberto Donna, Daniel Pastor y Marcelo Sancinetti. Macroeconomía: Fernando Álvarez, Daniel Heymann, Eduardo Levy Yeyati, Juan Pablo Nicolini y Martín Rapetti. Microeconomía: Irene Brambilla, Germán Coloma, Guillermo Cruces, Juan Carlos Hallak, Martín Rossi. Econometría y métodos cuantitavos: Hildegart Ahumada, Martín González Rosada, Gabriel Montes Rojas, Andrea Rotnitzky y Martín Sola. Estudios de género: Paola Bergallo, Eleonor Faur, María Luisa Femenías, Mariana Marchionni y Graciela Morgade.

Los Premios Konex fueron creados por el Dr. Luis Ovsejevich en 1980 con el propósito de “sembrar el porvenir”, distinguiendo anualmente a las personalidades e instituciones más valiosas de la Argentina en diez actividades culturales.