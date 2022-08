¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Detectives de mitos, cuentos alunados y monstruos con mal aliento

Esta semana recomendamos siete libros para distintas edades: una historia conmovedora sobre un abuelo que invita al nieto a conocer la luna; una enciclopedia ilustrada con mitos de todas las épocas; relatos de terror espeluznantes; una historieta para los más chicos de la casa; un viaje de descubrimiento y un cuento con una protagonista muy inquieta. Pasen y lean.

Cómo llegar a la luna, de Nicolás Schuff y Ana Sender (Lecturita). Reedición de un libro publicado originalmente por Uranito, ahora Lecturita lo distribuye entre los socios de su club de lectura. “Ya se vendieron los derechos a Italia, Francia y Corea”, me dijo hace poco el autor, que cuenta una aventura de descubrimiento entre un abuelo y un nieto ilustrada en tonos verdes, como la naturaleza de los paisajes.

Una escena de "Cómo llegar a la luna", ilustrada por Ana Sender Gentileza Lecturita

“En verano, Emilio viaja en tren a la casa de su abuelo”, dice el narrador. “El abuelo tiene bigotes grandes y un sombrero verde. Cuando se ríe, su panza sube y baja como una pelota”. Todas las noches, le cuenta a Emilio alguna historia. Una noche de luna llena, lo invita a conocerla. No voy a contar más, pero les recomiendo sumergirse en esta historia encantadora y disfrutar de la experiencia que comparten el abuelo y su nieto.

"Detectives de mitos", de Elena Luchetti Maqueta

Detectives de mitos, de Elena Luchetti (El Ateneo). La autora de dos libros ya recomendados en esta sección, ideales para jugar con las letras y los números, ofrece en este álbum ilustrado por Pablo Zamboni un manual súper ágil y entretenido que recorre los principales mitos de la historia. De los mitos grecorromanos (como el de Hércules) a los latinoamericanos (como los pájaros míticos de los Mayas), hay mucho para descubrir: por ejemplo, leyendas tradicionales japonesas habitadas por emperadores y princesas. En las páginas finales viene una trivia, formada por preguntas y respuestas sobre las historias narradas en el libro. Y, además, un código QR para acceder a música y videos.

"Relatos abominables", de Victoria Bayona Maqueta

Relatos abominables, de Victoria Bayona y Juan Chavetta (Gerbera). Una de mis duplas creativas favoritas en relatos de terror vuelve al ruedo con cuentos, poemas y dibujos tan lúgubres que dan miedo. Y, también, atrapan la atención del lector al punto de no poder largar el libro hasta el final. Hay relatos narrados como poesía, otros con el recurso de la carta y del diario íntimo. Hay cuentos con personajes espeluznantes y otros escritos como noticias de la sección Policiales. Hay un menú de un restaurante peculiar (“La bella crujiente”), exclusivo “para brujas y seres de la noche”. Como gran admiradora de Edgar Allan Poe, les sugiero no dejar pasar este libro “maldito”.

"El monstruo de las pesadillas", de Liliana Cinetto Maqueta

El monstruo de las pesadillas, de Liliana Cinetto y Pablo Pino (Riderchail). Seguimos con un cuento de miedo, en este caso para los más chicos. De la colección Letras animadas, está protagonizado por Felisardo, un montruo enorme, peludo, baboso y muy oloroso. “Hacía 345 años que salía a asustar puntualmente los viernes de luna llena, los sábados desde las doce hasta las cuatro y media de la madrugada y las noches de tormenta”, dice la autora. Pero una noche algo salió mal. O no. Habrá que leer el cuento y descubrirlo. ¿Se animan o tienen miedo?

Las Aventuras de Mike Maqueta

Las aventuras de Mike, de Gabriel Dearo y Manu Digilio (Ediciones Martínez Roca). Una historieta especial para lectores de los primeros grados de la escuela primaria por Mack. Publicada hace unos meses en el país por el Grupo Planeta, es un éxito editorial en Brasil, donde lleva vendidos más de 200.000 ejemplares. La pareja de jóvenes autores vive en San Pablo y es muy popular en YouTube: tienen cuatro canales con más de 10 millones de suscriptores. Su cómic protagonizado por Mike, un pequeño antihéroe, y su familia muy “normal”, saltó de Internet al libro. Y ya tiene muchos fans también por estas tierras.

Cani en París, de Mónica Discépola y Angelina Pedemonte (Listo Calisto). “Este libro no lo escribí sola. Me ayudaron mis nietos, que inventaron las aventuras que vivió el Cani en París. Valentín imaginó lo que pasó en el río. Luna, lo que ocurrió en la pizzería. Isabella creó el encuentro en la calesita y Felipe, el peligro que amenazó a la Torre Eiffel”, cuenta la autora en el final de este cuento de aventuras protagonizado por un perro, el Cani, que sueña con viajar a París. Para los que quieran escuchar la historia contada por Mónica viene en la solapa un código QR para escanear. Y aquellos que quieran escucharlo en francés (ohlalá) hay otro QR que conduce al cuento narrado por Émilien. Y hay más: en la contratapa viene una Torre Eiffel para recortar, armar y jugar.

Inquieta, de Dolores Battaglia y Cynthia Alonso (Soplavientos). El pequeño y flamante sello independiente editó este libro genial: la protagonista es una nena “inquieta”. “Eso de moverme poco no me sale. A veces me choco con otros niños. Dicen que voy mirando para cualquier lado”: así se presenta la narradora de largos cabellos rojizos. Mientras algunos no la entienden y hasta le preguntan por qué le cuesta tanto ser “normal”, hay otros que sienten empatía. Como su tía Ine, que siempre le dice que no existe una sola manera de hacer las cosas sino muchas.