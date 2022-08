Rumbo a las ferias internacionales: ¿qué títulos y autores integran el Plan Libro Argentino?

Títulos de Hebe Uhart, Sylvia Molloy, Susana Thénon y Horacio González, y de Sandra Siemens, Daniel Guebel, Valeria Tentoni, Maximiliano Pizzicotti, Pablo De Santis, Laura Devetach y Sergio Aguirre integran la tercera edición de Argentina Key Titles, catálogo conformado por veintiocho libros organizados en dieciocho categorías temáticas. La iniciativa, que nació en 2020, está desarrollada en conjunto por la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Agencia de Inversiones, la Fundación El Libro y la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y forma parte -junto con el eficaz Programa Sur- del Plan Libro Argentino, política cultural que tiene como objetivo la internacionalización de libros y escritores locales.

Por medio de una convocatoria abierta a editoriales (que luego se extiende a traductores), el programa apunta además al desarrollo económico y la profesionalización de medianas y pequeñas editoriales en el mercado de derechos y de libros. Gracias a Argentina Key Titles, en las pasadas ediciones pandémicas (2020 y 2021) editores extranjeros contrataron, entre otros, los cuentos completos de Hebe Uhart, una novela de Mariana Sández, cuentos de Santiago Craig, ensayos de Martín Berasain y Andrea Giunta, y la novela Kincón, del recordado Miguel Briante.

La escritora María Negroni integró el jurado de selección de libros photoALEJANDRALOPEZ - Gentileza GKocumunicación

Este año, la selección estuvo a cargo de un jurado integrado por la escritora y profesora María Negroni, la periodista y escritora Josefina Licitra, la editora Daniela Gutiérrez y el escritor Antonio Santa Ana. El criterio de selección tuvo en cuenta la calidad de los contenidos, que puede despertar interés entre editores, scouts y agentes internacionales. En español y en inglés, el catálogo contiene una descripción y un fragmento de cada libro seleccionado e información de contacto. Los libros físicos serán exhibidos en los stands de la Argentina en ferias internacionales del libro, como las de Frankfurt y Guadalajara, y difundidos durante todo el año por las embajadas y consulados argentinos en el exterior.

Una GRAN familia…for export!📗🐒🌿El maravilloso libro escrito por @santiginno e ilustrado por @guido_ferro fue seleccionado como uno de los Argentina Key Titles 2022: un catálogo que busca destacar la bibliodiversidad de nuestra industria editorial en el mercado internacional. pic.twitter.com/FL9plUtKCi — ediciones iamiqué (@_iamique_) August 10, 2022

En la categoría álbum ilustrado se eligieron Caracoleo, de Adrián Yeste y Gina García; Cola de flor, de Laura Devetach, y Viaje al fondo del río, de Valeria Tentoni y Guido Ferro; en arte y fotografía, Vademécum de la flora naturalis imaginaria, de Irene Singer y Walter Binder, y en autoayuda, El cambio está en la mirada, de Matías Muñoz.

En biografía, documental y periodismo, resultó seleccionado Un resplandor inicial, de Daniel Guebel; en ciencias sociales y humanidades, Otro país. Muerte y transfiguración del Nuevo Cine Argentino, de Nicolás Prividera, y Fusilamientos. Muerte en primera persona, de Horacio González. En cocina y turismo, figura Comida real, de Nina Carreras; en crónicas, Llevaré su nombre, de Analía Kalinec, y Nadadores lentos, de Santiago Loza, y en la criollísima categoría de cuento, El amor es una cosa extraña, de Hebe Uhart, y El día menos pensado, de Alejandra Laurencich. De género y diversidad, se eligió Incitaciones transfeministas, de varios autores; de How to & hobbies, Hidroponía urbana, de Floren Burgardt, y de literatura juvenil no ficción, Una gran familia, de Santiago Ginnobili y Guido Ferro.

La ficción infantil está bien representada con El alumno nuevo, de Pablo de Santis; Mi papá es un tlacuilo, de Sandra Siemens; La más callada de la clase, de Sergio Aguirre; Todas nuestras noches, de Maximiliano Pizzicotti, y Vida de un lápiz, de Nicolás Schuff y Martina Trach. En novela se seleccionaron Varia imaginación, de Sylvia Molloy; La gran enciclopedia Argentina, de Carlos A. Scolari, y Alto en el cielo, de Juan Pablo Bertazza. En poesía, Paraíso de nadie, de Susana Thénon, y en ciencia, técnica y medicina, Cardiología, ejercicio y deportes, de Roberto Peidró, y Discapacidad en la infancia. De la teoría a la práctica, de Raquel Fansolini, Liliana Gruss y Francis Rosemberg. En teatro se eligió El Periférico de Objetos. Un testimonio, de Emilio García Wehbi. El listado se puede consultar en este enlace.

Integran el catálogo ferial las editoriales Marea, Eterna Cadencia, Limonero, Pípala, Corregidor, Los Ríos, Iamiqué, V&R, Journal, Ampersand, Alfaguara, Factotum, Lecturita, Bambali, Norma, Continente y Colihue. De algunas editoriales se eligieron dos títulos -AZ, Adriana Hidalgo, Albatros, Calibroscopio- pero el récord lo tiene Documenta Escénicas, que “embocó” tres: Incitaciones transfeministas, antología de textos e imágenes al cuidado de Iliana Diéguez y Ana Longoni; Nadadores lentos, de Santiago Loza, y El Periférico de Objetos. Un testimonio, de Emilio García Wehbi. Buen momento para recomendar el catálogo de esta editorial cordobesa, cuyos responsables entienden que editar es algo más que volcar un archivo de Word a un software de diagramación.

Bibliodiversidad argentina en Frankfurt

La Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería, a cargo de la escritora y librera Paula Vázquez, también realizó una convocatoria a editoriales de todo el país para seleccionar trescientos títulos que formarán parte de “Argentina Bibliodiversa”, programa que busca mostrar la bibliodiversidad local y que se exhibirá en el stand argentino en la próxima Feria Internacional del Libro de Frankfurt, del 19 al 23 de octubre. Se trata de otra iniciativa del Plan Libro Argentino, que busca promover el potencial exportador de la industria editorial de la Argentina.

La selección fue elaborada a partir de un criterio curatorial transversal respecto de libros, editoriales y autores. Se busca que la participación local en la feria frankfurtiana dé lugar a pequeñas y medianas editoriales de todo el país, que por razones económicas no suelen estar presentes, y a autores emergentes junto a los consagrados. Se realizará un catálogo que estará disponible en la feria junto a los libros; en el stand, además, habrá una selección de veintiséis libros de autoras y autores locales que obtuvieron premios en tiempos recientes, libros argentinos traducidos y publicados gracias al Programa Sur y los " Key Titles” con los que se espera abrir aún más las puertas del comercio exterior de libros.

Para acceder al listado de los trescientos títulos, clic en este enlace.