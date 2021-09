¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? El secreto de la turmalina y la receta de los pollitos

Esta semana presentamos seis libros para pequeños y medianos lectores: una novela de misterio que no se puede largar hasta el final, un cuento para los que no quieren comer verduras y una novedad del mes de Pequeño Editor. Hay más. Pasen y lean.

En la segunda parte de la saga, Los Estrambóticos investigan un caso relacionado con un circo

Los estrambóticos. El secreto de la turmalina, de Nicolás Schuff, Guillermo Delavault y Jimena Tello (Ralenti). Ya salió la segunda parte de una saga de misterio protagonizada por Mei y Ángel, dos amigos fanáticos de las intrigas y de las aventuras. En este episodio, que transcurre durante unas vacaciones de verano en Bahía Colmillos, el dúo Los estrambóticos se enfrenta a un caso extraño que reúne suspenso, magia, personajes de circo y, por supuesto, recetas de cocina, que prepara Ángel para Mei y su familia. Con recursos del cómic y mucho humor, es una novela deliciosa, que se puede leer en combo con la anterior o suelta, ya que es una pieza independiente.

¡No quiero verduras!, de Rocío Alejandro (Lecturita Ediciones). Dedicado a “Pedro, Valentina y Felipe, que comen sus verduras sin hacer berrinches”, este cuento ilustrado es ideal para compartir con los más chicos (en especial, con los que huyen despavoridos de todo lo que provenga de una planta). La autora presenta un pollito que no quiere comer y una gallina mamá que ya no sabe qué hacer para que pruebe bocado. Los demás animales intentan ayudar a Tina. Por suerte, entre todos, encuentran un camino que aparece representado en las páginas finales que se despliegan y muestran la escena completa. Original y divertido.

Un pollito caprichoso que no quiere probar bocado

¡Ya crecí!, de Hyun Seo (Pequeño Editor). Una novedad de septiembre de la serie Panzada de letras, que “invita a los niños a comerse los libros con los ojos, sin perder nunca el hambre de leer”, como dicen los editores. Escrito e ilustrado por la autora de Corea del Sur, es uno de los pocos libros traducidos del coreano al español. Con mucho sentido del humor, el cuento muestra un personaje que está muy apurado por crecer. Tanto que intenta de todo para lograr su objetivo. Claro que se le va la mano y ahí empieza la parte más ingeniosa y delirante de la historia. Aplausos para Pequeño Editor que publicó esta maravilla. No se la pierdan. Es ideal para lectores de cinco años a 99.

El mar y yo, de Mariana Ardanaz (Chirimbote). Otra novedad del mes, en este caso de la colección Infancias Libres. Ilustrado con escenarios y muñecos hechos con plastilina de colores, el cuento está inspirado en la historia de Luana, la primera nena trans que obtuvo a los seis años un DNI rectificado con el nombre que responde a su identidad de género. Está dedicado a ella y a su mamá, Gabriela Mansilla, “que inspiran con su incansable lucha”. Poético y conmovedor, el relato empieza así: “La inmensidad me hace sentir el vacío. No me gusta que me llamen Lucio. Mamá me ayuda a nadar. ¡Cuando nado con ella no importa mi nombre! Me sumerjo en mis temores… y al agua, mar adentro”. Una joyita de esas que no hay que dejar pasar.

Al pompón, de Verónica Álvarez Rivera y Marcela Calderón (Gerbera). “Al pompón de la / bella naranja / ¿quién se esconde / detrás de esa rama?”, pregunta la autora en el inicio para invitar a los chicos y las chicas a jugar con esta historia musical. Un título de la serie Nube de algodón, pensada para los que todavía no leen pero ya se divierten con los libros.

Stephen Hawking, de María Isabel Sánchez Vegara (Catapulta Junior). Con atractivas ilustraciones de Matt Hunt esta biografía del reconocido científico británico integra la colección Pequeño & Grande junto con otras dedicadas a figuras como Coco Chanel, Mahatma Gandhi y Ana Frank. La recomiendo, especialmente, por la elección del personaje: es una gran idea contar la vida de Hawking a los chicos sin omitir, por supuesto, la enfermedad neurodegenerativa que lo atrapó en un cuerpo sin movimiento y cómo logró seguir adelante en sus revolucionarias investigaciones científicas.