Esta semana recomendamos nuevos libros para pequeños lectores y un encuentro de lectura y creación gratuito programado para este domingo en Buenos Aires. Además, los ganadores del concurso anual de literatura infantil y juvenil “La hormiguita viajera”, que organiza la Biblioteca Popular Madre Teresa. Pasen y lean. Todos invitados.

Ilustración creada con la portada de Miló, de Luis Pescetti

Miló, el invencible, de Luis Pescetti (Loqueleo). Miló es un chico como todos los chicos que va a la escuela, juega mucho, imagina más y habla con los árboles. ¿Ustedes no hablan con los árboles? Miló, sí. O, mejor dicho, los árboles le hablan a él: sucedió un día que llegó tarde al cole porque se cruzó en el camino con un Paraíso, un árbol con flores y otro más que le pidieron ayuda para deshacer el hechizo de una bruja. No les cuento más: busquen en las librerías el nuevo libro del creador de Natacha y Frin, entre muchos personajes geniales, y comprueben cómo sigue la desopilante historia de Miló.

Una escena de "Momento Lobo", de la autora e ilustradora finlandesa Marika Maijala

Momento Lobo, de Marika Maijala (Limonero). Recién llegado a mis manos (y ya en mi biblioteca de favoritos), esta novedad del mes del sello Limonero nos invita a descubrir el trabajo de una autora e ilustradora finlandesa poco conocida en el país. Además de escribir e ilustrar, Maijala es artista y se dedica también a la animación. “Su práctica artística se basa en el juego, la experimentación, la prueba y el error en el espíritu del bricolage”, explican los editores locales. Y agregan que “actualmente trabaja en la Casa de los Artistas en la isla Harakka y estudia pintura en la Free Art School Helsinki. Ha recibido varios premios y nominaciones por su trabajo como ilustradora de libros infantiles, por ejemplo, el Premio Estatal Finlandés de Ilustración Artística en 2020 y el premio Rudolf Koivu a la mejor ilustración de libros infantiles en dos ocasiones (2009 y 2019). Su primer libro como autora de libros para niños, Ruusun matka (2018), fue nominado al Premio de Literatura Infantil y Juvenil del Consejo Nórdico y se presentó en la Exposición de Ilustradores de Bolonia. Sus cuentos e ilustraciones se han publicado en todo el mundo”.

"Momento Lobo", un libro genial para descubrir

En Momento Lobo presenta un personaje, que vive solo en un enorme castillo. Malhumorado y un tanto depre, “Lobo quería pintar algo nuevo. Todos los temas que conocía le resultaban bastante aburridos”. Quería pintar un retrato y para eso necesitaba un modelo. ¿En quién se podría inspirar? Si no fuera por un personaje muy trabajador y amigable que llega a su encuentro, Lobo no hubiera logrado lo que logró: pintar, claro, pero también vivir la experiencia única de la amistad. Con dibujos que parecen hechos con trazos de crayones de colores, que recuerdan los que hacen los chicos en el jardín, Momento Lobo es un libro extraordinario para compartir con pequeños y medianos lectores. Lo pueden encontrar este domingo, de 14 a 19, en el stand de Limonero en la feria Fiebre del Libro, organizada por la Biblioteca Nacional en su plaza del Lector (Agüero 2502).

Escena cumbre de "Momento Lobo"

Para los que quieran sumarse a alguna actividad creativa gratuita, en el marco de la feria de sellos independientes, a las 15, Laura Wittner y Pablo Picyk presentan “Bichos y disparates”, un encuentro de lectura y dibujo organizado por el Centro de Literatura Infantil y Juvenil Dailan Kifki de la BN.

Por culpa de un hilo, de Laura Wittner y Pablo Picyk (Lecturita Ediciones). Vuelvo a recomendar este disparatado cuento de Wittner ilustrado por Picyk porque me encanta. Todo empieza cuando se rompe el hilo de una bolsa y se cae un limón. A partir de ahí, la autora cuenta con humor todo lo que puede pasar en una situación así. No les voy a adelantar nada porque no tendría gracia, pero les digo que pasa de todo. Una gran muestra de cómo se puede crear una historia genial a partir de un acontecimiento tan simple como cotidiano.

Todo lo que puede suceder por culpa de un hilo

Nuevas hormiguitas viajeras

La Biblioteca Popular Madre Teresa, de la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, dio a conocer los nombres de los ganadores de su concurso anual de literatura infantil y juvenil “La hormiguita viajera”. La entrega de las distinciones se realizará el sábado 16 de diciembre. Entre los ganadores de la edición 2023 está Paula Bombara y su excelente novela para adolescentes La sombra del jacarandá.

La sombra del jacaranda

La sombra del jacarandá, de Paula Bombara (Norma). La autora de El mar y la serpiente vuelve a abordar el tema de la memoria y la búsqueda de la identidad a través de dos historias que corren paralelas y luego se entrelazan: por un lado, dos hermanos adolescentes se proponen averiguar qué pasó con sus abuelos desaparecidos, ante el silencio de la madre que nunca supo cómo hablarles del tema; mientras tanto, otra adolescente convence a su padre de dar su testimonio a la justicia como testigo de entierros clandestinos durante la dictadura militar.

Además, entre los ganadores figuran: Guadalupe Belgrano, Silvia Katz y su Taller Azul y Poli Bernatene, en el rubro Ilustración; La Brujita de Papel, en la categoría Editorial; Selva Bianchi y su espacio cultural Tiempo No Apurado; y Un mundo más leve, de María Laura Burattini, como el libro del año. La lista completa de los ganadores se puede leer en este enlace.