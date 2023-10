escuchar

Con pronóstico de buen tiempo, este fin de semana los lectores tienen programa asegurado (y con entrada libre y gratuita) en la ciudad de Buenos Aires: mañana en el barrio de Flores y, el domingo, en la plaza de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM). Este sábado a partir de las 15 y hasta las 22, se hace la cuarta edición de la Feria del Libro de Flores en la esquina de Morón y Artigas y en la Cazona de Flores (Morón 2453), con el lema “Salir al cruce”.

La cultura sale al cruce en el barrio de Flores Gentileza

Participan escritores, investigadores y artistas como Selva Almada (que leerá textos de Alberto Laiseca a las 15.30), Horacio Zabaljáuregui, Alejandro Horowicz, Albertina Carri (a las 19 dialoga con Carmen Castillo), Marie Gouric, Juliana Fausto, María Luisa Peralta, Sol Bassa, La César Pavón Orkesta y Café Kyoto, entre otros, y 150 editoriales. Habrá lecturas, charlas, música en vivo, actividades para niños, milonga, venta de alimentos agroecológicos y un patio de comidas.

En 2022 asistieron más de ocho mil personas. “Fue creciendo de edición en edición y este sábado esperamos llegar a las diez mil personas”, dice Diego Sztulwark, de la editorial Tinta Limón, una de las organizadoras del encuentro junto con el colectivo de artistas Divagario, el Centro de Formación Profesional 24, La Periférica y Distrito Comix. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación.

Música en vivo, actividades para chicos, debates, lecturas y catálogos de 150 editoriales en la Feria del Libro de Flores Gentileza

“El hecho de que sea una organización con un entramado comunitario, con una escuela pública de oficios y editoriales independientes le da una potencia extra -agrega-. Además de gratis y en la calle, elegimos el eslogan ‘Salir al cruce’, no solo de la calle sino también de los discursos punitivistas y de ultraderecha, y de nuestros propios modos de organizarnos y hacer política. E invitamos a salir a la calle y no quedarse en la burbuja y en el encierro de los algoritmos”.

A las 17.30 el ensayista Alejandro Horowicz, que acaba de publicar El kirchnerismo desarmado. La lenta agonía del cuarto peronismo (Ariel), conversará con Sztulwark sobre la actualidad política. “Hablaremos sobre un problema clave del que me ocupo sistemáticamente: el problema de la derrota política. Todo mi trabajo gira alrededor de este eje, la derrota de los sectores populares en el último ciclo histórico. Como es una tendencia decisiva, no deja de ser nunca el motivo de cómo la política, al no tener capacidad resolutoria en las crisis que debe enfrentar, se vuelve simplemente una actividad gerencial, que es lo que estamos viendo: un conjunto de profesionales que hacen de su lucro personal el único métier que pueden imaginar, ya que sus posibilidades reales de enfrentar y resolver los problemas están más allá de su horizonte”.

La programación completa se puede consultar en este enlace.

Fiebre del Libro

El domingo, de 14 a 19, en la Plaza del Lector Rayuela, de la BNMM (sobre Agüero y avenida Las Heras), se hace una nueva edición de la Fiebre del Libro, que acerca catálogos de ochenta editoriales independientes, además de espectáculos musicales, propuestas para chicos y actividades vinculadas con la historieta y los derechos humanos.

#Eventos | El domingo 8 de octubre de 14 a 19 hs se realiza la "Fiebre del Libro", la feria de editoriales que organiza la Biblioteca Nacional cada año en la Plaza del Lector Rayuela.

+ info: https://t.co/zqZ02ESzr7 pic.twitter.com/z4e7vEFj98 — Biblioteca Nacional Mariano Moreno (@BNMMArgentina) October 5, 2023

A las 15, Laura Wittner y Pablo Picyk presentan una actividad de lectura y dibujo organizada por el Centro de Literatura Infantil y Juvenil Dailan Kifki, y a las 16, el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos propone un intercambio de experiencias ligadas a la historieta y los derechos humanos, con producciones del proyecto “Historietas por la Identidad” impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo. Ambos centros forman parte de la BNMM.

A las 18, habrá un convocante cierre musical a cargo de Walter “Chino” Laborde y Ranas, que interpretarán en Tangos redondos un repertorio desde los más tradicionales tangos de las décadas de oro hasta la adaptación de temas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en versiones originales, tangueras y bailables.

Feria del Libro de Malvinas Argentinas

Presentaciones de libros, actividades para chicos, talleres, charlas y la participación de Darío Sztajnszrajber, Pedro Saborido, Soledad Barruti, Jimena La Torre y Miguel Rep, entre otros invitados, forman parte de la programación de la cuarta edición de la Feria del Libro de Malvinas Argentinas que se inaugura hoy en las inmediaciones del Palacio Municipal (avda. Pte. Perón 4276), con entrada libre y gratuita.

Darío Sztajnszrajber presenta su libro "El amor es imposible" el 14 a las 19 en la Feria del Libro de Malvinas Argentinas

Los alumnos del distrito recibirán un chequelibro de mil quinientos pesos para ser usado exclusivamente en la Feria. En 2022, la Feria duró una semana: asistieron doscientas mil personas. Este año, dura más días y se la puede visitar hasta el 16 de lunes a viernes, de 9 a 20, y sábados, domingos y feriados de 12 a 21. Participan 48 expositores en setenta stands.

Entre otras actividades, mañana a las 17 se presenta Víctor Hugo Morales y a las 19, el libro Vivencias gauchas, de José Ramón Rodríguez. El domingo a las 18, Juan Borges dará la charla “Rodolfo Walsh, literatura y memoria a 40 años de democracia” y al final de la jornada habrá una demostración de freestyle, las payadas del siglo XXI.

Clic para consultar la programación completa.