¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Una guía con 30 novedades para buscar en la Feria de Editores

La Feria de Editores, que reúne a la mayoría de los sellos independiente del país, volvió al modo presencial: hasta el domingo, en la calle y al aire libre, editores y libreros exhibirán y venderán lo mejor de sus catálogos. Entre los 200 expositores hay 30 especializados en literatura infantil y en sus puestos se pueden conseguir los clásicos de sus respectivos fondos y, también, las novedades. Hoy les presentamos unos treinta libros de edición reciente para distintas edades, que cuestan entre 700 y menos de dos mil pesos. Pasen, recorran y lean. Presten atención que las recomendaciones vienen con yapa.

Discordia, de Nani Brunini (Limonero; $ 1250). El sello Limonero ofrece en preventa en la FED el primer libro como autora de la ilustradora brasileña radicada en Lisboa. Sin palabras, solo con imágenes de colores que representan lo que “dice” cada personaje, Brunini narra todo lo que puede suceder a partir de una pequeña diferencia de opinión. ¿Alguien pensó en una grieta? Bueno, algo así, pero con humor, por suerte. Y, también, con un toque fantástico que no pienso revelar porque es un recurso genial que lo convierte en un libro maravilloso.

Escena de "Calamitoso", uno de los libros más recientes de Limonero

Otro recomendado de Limonero: Calamitoso, de Noemí Vola ($ 1250). “Cuando un oso llega para quedarse, no hay nada que puedas hacer”, advierte la narradora en el inicio del cuento. Y no se trata, aclara, de un oso cualquiera sino “del peor oso del mundo: el más feo, gordo, malo, desagradable, molesto, desalmado, peludo, horrendo, grosero”. Para descubrir en la feria y no dejar pasar.

Viaje al fondo del río, de Valeria Tentoni y Guido Ferro (Pípala; $ 1150). A Sinforosa se le cae al río un broche muy especial. “Era dorado, azul y blanco, y en el centro llevaba dibujado un corazón color calabaza. Su abuela se lo había dado hacía mucho mucho tiempo, bajo promesa de cuidarlo más que a ninguna otra cosa”, cuenta la autora. La protagonista sabe dónde cayó el prendedor porque puede verlo desde la superficie. Por eso, decide sumergirse para rescatarlo con “un baile submarino imposible de imaginar desde afuera”. Es que en el fondo del río viven unas criaturas chiquitas, los “microcodilos”, una especie diminuta de cocodrilo que busca motivos para llorar. Y la pérdida de un objeto tan preciado resulta un motivo ideal. Pero, ojo, que a Sinforosa también se le ocurren razones para llorar de la risa. Un cuento para sumergirse de a poco y descubrir microhistorias alrededor de los “microcodilos” y otras criaturas que bailan en el fondo del río.

Otro título nuevo de Pípala: El viaje extraordinario del señor O., de Amalia Boselli y Francesca Massai ($ 1100), una suerte de continuación del excelente libro Los indomables pensamientos del Señor O, de la misma autora e ilustrado por Vero Gatti.

La biblioteca Parque de la Estación, sede de las actividades presenciales de la Fed, tiene espacio especial para pequeños lectores Gentileza Prensa Cultura BA

Tarareando, con los pies descalzos, de Verónica Parodi (Del Naranjo; $ 1650). Con ilustraciones de María Wernicke, este libro nuevito, nuevito, de la colección Un gato gris trae un disco con las canciones y nos invita a cantar al ritmo de la lectura. Para definirlo, nada mejor que las palabras que escribió Laura Devetach en el prólogo: “Verónica Parodi nos acerca a las sensaciones y a las emociones que traen la música y las palabras húmedas por las salpicaduras de los charcos, del arroyo, del musgo. Poemas, canciones y música en profundo abrazo con la naturaleza juguetona, ventolera, que recibe como un regalo las huellas de los pies descalzos”. Hay candombe, murga, samba, rasguidos dobles, son cubano, chamarrita, coplas y rondas para tararear y bailar.

Otro elegido de la misma editorial: La hormiga que canta, con poemas de Laura Devetach e ilustraciones de Juan Lima ($ 930). De la colección Luna de Azafrán, ideal para sumar a la biblioteca Devetach.

Vida del muerto, de David Wapner y Matías Trillo (Calibroscopio; $ 890). Recién salido de imprenta, este libro es otra de las maravillas que se pueden conseguir en la FED y, también, en las librerías. Es la historia tragicómica del único muerto de un pueblo, al que velan y sepultan una y otra vez. Como “nada es eterno, y los muertos tampoco”, un día este muerto se volvió viejo y se jubiló. Pero ¿muerto el muerto se termina la muerte? La respuesta (y no hay sola una) depende de cada lector. Wapner, con una ambigüedad desconcertante, y Trillo, con unas ilustraciones fascinantes, crearon un relato irónico, inteligente y con un exquisito humor negro que va a atraer la atención de curiosos de todas las edades, por distintas razones.

Ilustración de Cristian Turdera del libro "El alumno nuevo", de Pablo De Santis Gnetileza Calibroscopio

Otro imperdible de Calibroscopio: El alumno nuevo, de Pablo De Santis y Cristian Turdera ($ 1100). El último libro del autor de El inventor de juegos y Hotel Acantilado, entre otros títulos para chicos y jóvenes, tiene unas ilustraciones alucinantes de Turdera. Cuenta el caso de un extraño alumno nuevo que se suma un día a un curso de sexto grado. Con un giro inesperado que mantiene la curiosidad hasta el final, es un relato inquietante que va a dejar pensando a chicos, medianos y grandes.

¡Ya crecí!, de Hyun Seo (Pequeño Editor; $ 1520). De la serie Panzada de letras, un álbum que “invita a los niños a comerse los libros con los ojos, sin perder nunca el hambre de leer”, como dicen los editores. Escrito e ilustrado por la autora de Corea del Sur, es uno de los pocos libros coreanos traducidos al español. Con mucho sentido del humor, el cuento muestra un personaje que está muy apurado por crecer. Tanto que intenta de todo para lograr su objetivo. Claro que se le va la mano y ahí empieza la parte más ingeniosa y delirante de la historia. Es ideal para lectores de cinco años a 99.

¡Ya crecí!, novedad de Pequeño Editor

Recomendados para los más chiquitos: La serie Los duraznos, de Pequeño Editor, es genial. Uno de los más nuevos de la colección es Ríe chinito, de Dolores Aguirre y Mey ($ 695), que ofrece un cuento ilustrado y una canción para escuchar al escanear un código QR.

Mi cuerpo, de Ivanke y Mey (Lecturita Ediciones; $ 980). Esta creativa pareja, que hace unos años dio la vuelta al mundo con su proyecto artístico y solidario Pequeños grandes mundos, creó a cuatro manos este libro precioso dedicado a sus respectivos padres y a su hijo, Camilo, “que está aprendiendo a saltar”. Con dibujos súper coloridos y frases breves que presentan las partes del cuerpo y sus funciones, es uno de los libros más originales para hablar, también, de las diferencias.

Otro título reciente editado por el club de lectura: Todo lo que pasa (donde no pasa nada), de Eleonora Garriga y Ana Sanfelippo ($ 980). La reseña se puede leer acá.

Todo lo que pasa (cuando no pasa nada) Gentileza Lecturita

Los duendes de la tierra en la huerta, de Sabina A. Schürmann (Periplo; $ 880). Continuación de Los duendes de la tierra, de la misma autora, en este breve y delicioso cuento, los cuatro duendes de colores plantan semillas, las riegan y las cuidan hasta ver crecer los frutos bajo el sol. De la serie Los chiquitines, otro libro recomendado para compartir con los que todavía no saben leer, pero disfrutan con las historias ilustradas.

Otro de Periplo para los más chicos: Bostezo de sapo, de Sandra Siemens ($ 1050). Con ilustraciones de Pablo I. Elías, es un cuento especial para leer a la hora de dormir. Sapo bosteza y bosteza y en sus bostezos hay personajes fantásticos y lindos sueños.

¡Que caiga un chaparrón!, de Laura Wittner y Clau Degliuomini (Ralenti / Lecturita; $ 820). ¿Qué puede pasar en un patio o en un jardín cuando se larga a llover? Cosas maravillosas, seguro. Al menos eso es lo que cuenta este relato poético dirigido a la primerísima infancia, con rimas divertidas y delicadas ilustraciones. La sucesión de escenas, que son como postales que arman una historia, está habitada por bichos pequeños como un grillo, un sapo, un gusano, una flor amarilla. De la colección Miniaturas, integrada por libritos preciosos de cartoné.

Uno de Ralenti para los que leen solos: La piedra lunar, de Verónica Chamorro y Mirita ($ 900). De la colección Mi primera novela, una historia fantástica con gatos que hablan y están en guerra con las palomas y dos amigos (Camila y Agustín) muy distintos entre sí, que comparten secretos y aventuras. Atención que, en la FED, el sello tendrá otras novedades como Sol y luna, una nueva entrega de la saga Las Súper 8, escrita por Melina Pogorelsky.

La anarquía explicada a los niños, de 1931, rescatado por Libros del Zorro Rojo

La anarquía explicada a los niños, de José Antonio Emmanuel (Libros del Zorro Rojo; $ 1490). Una joyita de esas que se consiguen en la FED que va a tentar, seguramente, a los coleccionistas de libros peculiares. Con ilustraciones y grabados realizados por el colectivo gráfico Fábrica de Estampas, es un rescate de un documento histórico, escrito en 1931 por el pedagogo español José Ruiz Rodríguez, que firmaba sus “manuales” didácticos con seudónimo. Filántropo y anarquista, el primo de Pablo Ruiz Picasso impulsó, entre otros proyectos, las escuelas para chicos desamparados. “Este folleto está escrito para contestar la pregunta que nos han formulado varios camaradas: ‘¿Cómo educaré a mis hijos?’. Pregunta que ya esperábamos y a la que responderemos ateniéndonos a los dictados de la Razón y de la Ciencia”, explican los editores originales. Una reedición de la versión argentina editada por Imprenta Rescate en 2017.

Un imperdible para lectores sin edad: Fahrenheit 451, de Ray Bradbury ($ 1990). Edición ilustrada por Ralph Steadman reedita por Libros del Zorro Rojo en homenaje al centenario del nacimiento del autor de Crónicas marcianas.

Las sorprendentes aventuras del monarca mágico de Mo y su pueblo, de Lyman Frank Baum (Interzona; $ 1650). Antes de escribir El maravilloso mago de Oz, el autor estadounidense (Nueva York, 1857 / Los Angeles, 1919) incursionó en la literatura fantástica y el nonsense con los catorce cuentos reunidos en este libro que publicó en 1900. Son historias maravillosas, delirantes y divertidas que se pueden leer por separado, pero juntas forman un relato delicioso que hace volar la imaginación.

La guerra de los colores, de Hervé Tullet (La Marca Terrible; $ 1350). “Un libro para jugar”: así se presenta este álbum de edición reciente creado por el genial ilustrador francés. Ya desde la primera página, el artista presenta todo lo que se puede hacer con lápices de colores: una batalla de pinturas, una carrera entre un rojo y un azul, una lucha entre un verde y un rojo y hasta encontrar la salida en un laberinto repleto de Pacmans. Para los que se cansan de tanta guerra entre colores, el autor de ¡Magia! y ¡Qué historia!, entre otros títulos que se consiguen en las librerías argentinas, ofrece pintar flores y cazar fantasmas. Un libro imperdible para chicas y chicos de todas las edades que disfrutan al intervenir los ejemplares con sus propias creaciones.

La guerra de los colores

Pubertad en marcha, de Gloria A. Calvo, Camila Lynn y Agostina Mileo (Iamiqué; $ 915). A los que tienen prepúberes cerca les recomiendo especialmente este excepcional libro informativo con ilustraciones de Martina Trach. El texto, súper preciso y escrito en tono coloquial, está dirigido a los y las preadolescentes, en camino hacia la pubertad. Pero además de explicar las cuestiones básicas sobre los cambios en el cuerpo en esa etapa de la vida, las autoras hablan sobre cuestiones de género, abordan mitos sobre lo masculino y lo femenino, explican todo sobre genes, hormonas, estereotipos, olores, modelos de belleza y hasta aportan una “guía para aumentar las chances de besar bien” con conceptos como “no importa el qué dirán”. Hay también preguntas para marcar verdadero/falso y “pubertips” acordes a la época. Un manual súper recomendable para leer y comentar en familia.

Otro destacado de Iamiqué: ¿Cómo funciona la memoria?, de Michéle Mira Pons ($ 1185). Con ilustraciones de Edith Carron, este libro es ideal “para curiosos y curiosas de 10 a 110 años”. Todo está contado de manera atractiva y amena: cuáles son los distintos tipos de memoria, qué son los recuerdos, cómo se relaciona la memoria con el aprendizaje y las emociones y cuáles son las enfermedades que la afectan, entre otros temas.

¡Adelante, navegante!, de Adela Basch y Alberto Pez (Abran Cancha; $ 850). Con sus habituales rimas y su gran sentido del humor, Basch cuenta la historia del joven Marco Delarco, que quiere ser navegante, pero tiene miedo de naufragar. Como las ganas de navegar son más fuertes que los temores, Marco se lanza a una aventura fantástica en el mar y se enfrenta en el camino con un interesante desafío.

Un cuento sobre la diversidad: Yo soy la reina, de Maricel Santin y Marina Zan ($ 850). “Colorín, colorado. Todo fin es un comienzo. ¡Aquí nada ha terminado!”. Me encanta cómo empieza este cuento publicado por Abran Cancha: a partir del final feliz de un relato con un rey y una reina que comen perdices, una maestra propone a los alumnos inventar escenas que no se cuentan en la historia que acaba de leerles.

El cumpleaños de Perrot, de Eva Mastrogiulio y Marcela Caratozzolo (Nazhira; $ 688). Lupita y Roberto le organizan una fiesta de cumpleaños a Perrot con muchos invitados y cosas ricas. Pero al perrito no le gusta nada que lo traten como si fuera un ser humano. Sencillo, con ilustraciones súper expresivas, este libro de la colección Ecorrelatos incluye al final información y consejos sobre el cuidado responsable de animales domésticos.

Un álbum musical de Nazhira: Nina, el sol y la luna, de Flor Otero y Caru Grossi ($ 898). Es el primer libro de Otero y está dedicado a su hija Nina. Trae un código QR para escanear que permite escuchar la canción interpretada por la autora. En las páginas finales viene la letra. Especial para cantar antes de dormir.

Diario de los días en suspenso, de Agnés de Lestrade y Valeria Docampo (unaLuna; $ 940). Las autoras de libros excelentes como La gran fábrica de las palabras y Justo al borde (ambos también publicados por unaLuna) ofrecen “ideas felices para tiempos difíciles”. “Adoptar un caracol”, “aprender a nadar en la bañera”, “hacerse amigo de uno mismo” y “contemplar el mundo desde otra perspectiva” son algunas de las propuestas que aparecen ilustradas a toda página. Al final, los editores cuentan que Docampo y De Lestrade llevaron adelante un diario de cuarentena en las redes sociales que se alimentó con los comentarios de los seguidores. Así nació este libro magnífico para lectores sin edad: los más chicos se divertirán con el humor de los dibujos; los más grandes se sentirán reflejados en algunas de las situaciones que compartimos a nivel global.

Uno nuevito de unaLuna: Soy un lobo muy feroz, de Pamela Cano Corra ($ 930). Un lobo que aparenta ser “muy feroz” se cruza con personajes de cuentos tradicionales como los tres chanchitos y una nena que visita a su abuela. Pero, como suele pasar en las buenas historias, habrá que ver si este lobo es tan feroz como dice.

Bonus track

Poesía ilustrada, una ficción creada en la infancia, leyendas americanas y otro rescate genial

Entre las novedades de otros sellos independientes que también estarán presentes en la FED se destacan La fidelidad de los gatos, de Gustavo Yuste, con ilustraciones de Inés Isaurralde, publicado por la editorial de poesía Mágicas naranjas, y Operación Rescate. Tobi y panzas en el sistema solar, de Tobías S., con ilustraciones de Tatiana Mazú González, del sello Muchas nueces. Escrito por Tobías Saracho cuando tenía 7 años, refleja los universos de la infancia a través del juego y la ficción.

En el stand de Nubífero encontrarán Leyendas de América, una recopilación de ocho leyendas de pueblos originarios del sur del continente adaptadas por Graciela Fernández e ilustradas por Valeria Ravecca.

Para el final nos guardamos un rescate del sello Niño: La mamá y el bebé salvaje, de Barbro Lindgren y Eva Eriksson, sobre la revolución íntima que causa la maternidad.

Para agendar

Hoy y mañana, de 14 a 20, en el Parque de la Estación (Perón y Gallo, CABA). Entrada libre y gratuita.