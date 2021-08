¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? 15 propuestas especiales para el Día del Niño

El Día del Niño , de la Niñez o de las Infancias, como se dice ahora, es una excusa perfecta para elegir libros de calidad para regalar a los pequeños lectores. Y para que ninguno diga que leer es aburrido seleccionamos quince títulos de distintos géneros para diversas edades y etapas de vínculo con la lectura. Hay cuentos ilustrados, libros con canciones para bebés, cómics y una novela de suspenso para los más grandes. Además, en el bonus track, un juego de cartas literarias y actividades gratis para el fin de semana.

Una escena del nuevo libro de Pablo De Santis, ilustrado por Turdera Gentileza Calibroscopio

Un cuento inquietante

El alumno nuevo, de Pablo De Santis y Cristian Turdera (Calibroscopio). Recién salido de imprenta, el nuevo libro del autor de El inventor de juegos y Hotel Acantilado, entre otros títulos para chicos y jóvenes, tiene unas ilustraciones alucinantes de Turdera. Y no estoy exagerando: el estilo de las imágenes y el diseño de las páginas le dan al libro un look “antiguo” que me fascina. Cuenta la historia de un extraño alumno nuevo que se suma un día a un curso de sexto grado. “Todo en él era perfecto: el guardapolvo almidonado, los zapatos negros recién lustrados, el pelo dorado, los ojos azules, hechos para el asombro”, describe la narradora asombrada. A Ema no le cae bien que el chico intente espiar lo que ella anota en su cuaderno. Con un giro inesperado que mantiene la curiosidad hasta el final, es un relato inquietante que va a dejar pensando a chicos, medianos y grandes.

Humor con animales

Burundí. De largos misterios y líneas perdidas, de Pablo Bernasconi (Catapulta). Bienvenido el nuevo título de la serie Cuentos de Burundí, de la que me declaro fan. En este episodio vuelven a aparecer personajes ya conocidos, como Ciervo y Mono, y se suman nuevos compañeros de aventuras. Entre todos intentan dilucidar qué es esa extraña y larga cuerda que apareció detrás de unos arbustos. Con humor, diálogos desopilantes y dibujos súper expresivos, es un cuento genial para compartir con lectores de 5, 6 años.

Para leer y cantar

Ríe chinito, de Dolores Aguirre y Mey (Pequeño Editor). Un cuento ilustrado y una canción que se puede escuchar al escanear un código QR que viene en la contratapa. De la excelente colección Los duraznos, para la primerísima infancia, el libro nació a partir de una canción de cuna del dúo Perotá Chingó, formado por Aguirre y Julia Ortiz. La letra empieza así: “Ríe, chinito / se ríe y yo lloro porque / el chino se ríe sin mí”. Cada estrofa está ilustrada por una escena entre madre e hijo, que marca el paso del tiempo y el crecimiento. Un libro bellísimo para regalar a los más chicos de la casa. Lo van a disfrutar todos.

Para lectores sensibles

Instrucciones para abrazarte, de Nella Gatica (Gerbera). Perfecto “para los que deseamos abrazar fuerte”, este precioso libro de la serie Nube de algodón, con tipografía amigable para lectores con dislexia o problemas de visión, presenta siete pasos (o ideas) necesarios para abrazar a alguien alto, muy alto. Uno es, por ejemplo, “llevar siempre globos en los bolsillos”. Otro, “llenar los pulmones de aire e inflar bien grande la panza”. Ideal para pequeños lectores y grandes sensibles.

Para fanáticos de los perros

El cumpleaños de Perrot, de Eva Mastrogiulio y Marcela Caratozzolo (Nazhira). Lupita y Roberto le organizan una fiesta de cumpleaños a Perrot con muchos invitados y cosas ricas. Pero al perrito no le gusta nada que lo traten como si fuera un ser humano. Sencillo, con ilustraciones súper expresivas, este libro de la colección Ecorrelatos incluye al final información y consejos sobre el cuidado responsable de animales domésticos.

Un cumpleaños muy especial

El último cómic de Liniers

Flores salvajes, de Liniers (La Editorial Común). Dedicado a sus hijas, Matilda, Clementina y Emma, el nuevo cómic de Liniers está protagonizado por tres chicas que viven una extraña aventura en una isla desierta. No tan desierta, en realidad, ya que está habitada por animales fantásticos como un enorme dragón y un mini gorila. En esa isla pasan cosas raras: cae nieve con sabor a pochoclo y hay flores exóticas que hablan. Me salteo el final (porque no me gusta arruinar las buenas sorpresas) y voy hasta la última página para contarles que el autor de Macanudo incluyó una imagen familiar. “Este libro nació con una foto que les saqué a mis hijas mientras miraban fascinadas la jungla en el Yucatán. En ese momento empecé a imaginar la historia”, dice Liniers, que completa con este libro la trilogía de historias en viñetas inspiradas en sus hijas.

Flores salvajes, el tercer cómic de Liniers dedicado a sus hijas

Un clásico de Devetach

La hormiga que canta, de Laura Devetach y Juan Lima (Del Naranjo). Reedición de un libro hermoso con poemas de Devetach e ilustraciones de Lima, publicado originalmente en 2004 por Ediciones del Eclipse. Con hormigas negras por todas las páginas, en este poemario hay hormigas que cantan, forman filas y hacen mapas. Hay una, también, que quiere tocar el bandoneón, pero no puede. Y muchas que juegan a cargar versos sobre las hojas y meterlos adentro del hormiguero. De la colección Luna de Azafrán, ideal para sumar a la biblioteca familiar.

Una fábula ilustrada por Jeffers

El destino de Fausto, de Oliver Jeffers (Fondo de Cultura Económica). “Había una vez un hombre que se creía dueño de todo, así que salió a buscar lo que era suyo”: así empieza esta “fábula ilustrada”, como indica el subtítulo de la nueva creación del autor australiano, un favorito de esta sección. Con frases breves y contundentes, que en algunas escenas toman forma de diálogo, e ilustraciones que dejan mucho espacio al fondo blanco en cada página, Jeffers presenta un personaje particular: Fausto, un señor pelado y con bigotes que usa traje y corbata marrón y tiene cara de enojado. Serio y desafiante, Fausto le dice a una flor, una oveja, un árbol, un lago y una montaña que son de su propiedad. Está realmente convencido de que todo, hasta lo creado por la naturaleza, es suyo. Pero un día se enfrenta con el mar y esa osadía marca su destino. Es una historia ácida, pero con humor. Una nueva joya del autor de Aquí estamos y Lo que construiremos, entre otros álbumes ilustrados para todas las edades.

El destino de Fausto, según la mirada de Jeffers

Un capricho imperdible

Así queda demostrado, de Nicolás Schuff y Pablo Picyk (Ojoreja). Gracias a los editores que rescatan libros maravillosos descatalogados para reeditarlos, los nuevos lectores pueden descubrir genialidades como este álbum que había sido publicado en su momento por Ediciones del Eclipse. A partir de hipótesis como “si la luna fuera de queso” o “si contar ovejas diera sueño” y de datos clave como que los ratones no viajaron a la luna o que los pastores se quedarían dormidos si contar ovejas diera sueño, el autor va demostrando que esas frases comunes no son tan reales. Me encantaron las deducciones de Schuff (y las ilustraciones de Picyk) para dilucidar porque a los bebés no los traen las cigüeñas. No se lo pierdan.

"Así queda demostrado" o la otra cara de muchas cuestiones que ni imaginamos

Con mirada original y dibujos imperfectos

Calamitoso, de Noemí Vola (Limonero). “Cuando un oso llega para quedarse, no hay nada que puedas hacer”, advierte la narradora en el inicio del cuento. Y no se trata, aclara, de un oso cualquiera sino “del peor oso del mundo: el más feo, gordo, malo, desagradable, molesto, desalmado, peludo, horrendo, grosero”. En la ilustración, el oso en cuestión parece realmente temible: tiene un enorme e imponente cuerpo negro, con algunos destellos de azul, y unos dientes filosos. Aunque a la protagonista no le hace nada de gracia la llegada del oso, al pasar las páginas su visitante inesperado le mostrará todo lo que se puede hacer con un oso (y uno nunca hubiera imaginado). Me declaro fanática de Calamitoso por su mirada original y sus dibujos imperfectos.

¿Qué puede pasar si un día un oso feo y enorme nos visita sin previo aviso? Gentileza Limonero

La nueva saga de Chanti

La saga de los distintos, de Chanti (Planeta). Novedad de agosto, el volumen 2 de la saga “distinta” del creador de la exitosa tira Mayor y Menor tiene como subtítulo “Mamífero en el reino de los reptiles” y está protagonizado por una gata que aparece en el lugar equivocado. “Nunca había visto seres tan extraños”, piensa Felisa al verse rodeada de reptiles de toda clase y tamaño. La saga está ambientada en “Animalia”, un continente donde existen cuatro reinos (mamíferos, peces, aves y reptiles) que no se conocen entre sí. Y cuando se encuentran pasan cosas extrañas y divertidas. Este mes, Sudamericana publicó el tomo 8 de otra tira exitosa de Chanti, también protagonizada por felinos: Las aventuras de Facu y Café con leche.

Elige tu propia aventura

El espacio y más allá, de R.A. Montgomery (Artemisa). Volvió Elige tu propia aventura , una colección que me fascinaba en la infancia, con muchos títulos de distintos autores que transcurren en diversos escenarios. Este tiene 44 opciones de finales para que los lectores creen sus desenlaces diferentes de la historia de ciencia ficción que combina dinosaurios, cavernícolas y naves espaciales.

Un mundo de fantasía

El mago con tos, de Jaquelina Romero y Juan Chavetta (Riderchail). Un cuento delicioso, que cuenta una historia de fantasía con toques de humor. En la primera escena, Dorotea, su perro Toto y una vaca salen volando adentro de una casa a causa de un tornado imprevisto. Aterrizan en un lugar desconocido poblado por extraños personajes: el país de Tos. Para volver a casa necesitan la ayuda de un mago, pero no uno cualquiera: es el mago de Tos. Impreso con letras mayúsculas de imprenta, es ideal para lectores iniciales.

Inventos delirantes

Paco del Tomate en el barrio de los inventores, de Fernando de Vedia (Sudamericana). Con ilustraciones de Poly Bernatene, este libro incluye tres cuentos breves: “El perfume de Paco”, “Paco del Tomate se enamora” y “La doctora de árboles”. En el primer relato, Paco es un niño y se propone crear el perfume más rico del barrio para conquistar a Martina, una nena que no le da ni la hora. En el segundo, Paco también está enamorado: ahora, de la vecina de enfrente. Pero hay un problema: a Tornilloflojo, un inventor que compite con Paco, le gusta la misma vecina. En el último, Paco ayuda a una nena a salvar su árbol preferido. Para leer uno por noche o los tres de un solo tirón.

Una novela para adolescentes

La más callada de la clase, de Sergio Aguirre (Norma). De la serie Zona Libre, pensada para el público adolescente, esta historia del autor de Los vecinos mueren en las novelas va a atrapar, también, a los adultos. Aguirre, que recibió el Premio Nacional de Literatura en 2018 por La señora Pinkerton ha desaparecido (Norma), define la novela como fantástica, policial, de suspenso, de intriga y hasta de amor. Y está en lo cierto: es muchas novelas en una sola. Ya desde la tapa, el ojo de vidrio azul de una muñeca que se ve rota y fraccionada nos advierte que la trama puede resultar inquietante. El escenario, un pueblo donde (en apariencia) nunca pasa nada, la época (la década de 1960) y el punto de partida (un incendio y un nacimiento) nos invitan desde el inicio a disfrutar de un thriller psicológico apasionante, que no podremos largar hasta el final.

Bonus track

Cartas literarias

"No requiere wifi", aclaran (en broma) los creadores de este juego-libro ilustrado por Mariana Ruiz Johnson

Myriorama, la biblioteca infinita, de Mariana Ruiz Johnson (Tinkuy). Un mazo de cartas ilustradas con consignas creativas se sumó hace unos meses a la familia de juegos literarios de Tinkuy. En el “manual de instrucciones” que viene adentro de la caja (atención: hay dos “modelos” de envases diferentes), los creadores (Gloria Claro y Ariel Marcel) explican qué es un “myriorama”. Acá va: “Es un juego popular que surge a principios del siglo XIX. Su nombre deriva del griego. Myrias significa multitud. Orama refiere a una escena. Por eso se usaba para representar ‘miríadas o multitud de escenas’.” Y eso es justo lo que propone “la biblioteca infinita”: crear infinitas historias a partir de los 50 naipes ilustrados por Ruiz Johnson con diferentes situaciones que se conectan entre sí para disparar la imaginación e inventar todo lo que puede pasar adentro de una biblioteca. Según Tinkuy, hay “más de 5 trillones de posibilidades”. Entre las sugerencias de juego vienen, por ejemplo, crear una historia a partir de siete escenas; inventar microrrelatos; imaginar una trama colaborativa entre todos los participantes. Sin reglas fijas, se puede jugar de manera individual o grupal y los relatos se pueden narrar en forma oral o escrita. Original, ingenioso y entretenido.

Julio Verne en el espacio

El Centro Cultural de la Ciencia celebra el Día del Niño con varias propuestas. Entre ellas, ¡Rescate en el espacio! Explora ZOOM, un juego participativo inspirado en las historias de Julio Verne. El Capitán Lukas Von Hamestafelmacher ha desaparecido en el espacio y solo ha tenido tiempo de enviar un único mensaje a través del cosmos. Para descifrar este misterio los espectadores ayudarán a resolverlo. Recomendado para familias y chicos y chicas de 5 a 11 años. Domingo 15, a las 17. Gratis, con inscripción previa en la web del C3.

Libroteca es un espacio de lectura en la Usina del Arte Gentileza Prensa Cultura BA

Lectura en la Usina del Arte

En el Foyer la Usina del Arte funciona Libroteca, un espacio de promoción de la lectura, con libros a mano para todas las edades. Sábado y domingo, de 12 a 18, con entrada libre y gratuita. Allí, de 12 a 14.30, los asistentes podrán crear pancartas con ideas y consejos para cambiar el mundo en la actividad Club de los Derechos. ¡Qué nuestras ideas se vuelvan arte! Sobre una matriz de grabado casera y una plantilla de stencil podrán realizar diversas impresiones con variados colores. Aforo con capacidad limitada.