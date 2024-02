escuchar

Esta semana se conocieron los ganadores del premio anual de la Fundación Cuatrogatos que distingue títulos en español para chicas y chicos publicados en Hispanoamérica. Entre los primeros veinte puestos figuran varios de editoriales nacionales que ya destacamos en esta sección. Además, en el listado de los cien títulos recomendados por el jurado del concurso, hay varios, también, de autores, ilustradores y editoriales argentinas.

"Como chanchos", de Melina Pogorelsky y Gabriela Burín Gentileza prensa

Como chanchos, de Melina Pogorelsky y Gabriela Burín (Pequeño Editor). De la colección Panzada de letras, para los más chiquitos, cuenta una historia extraordinaria protagonizada por una familia que adopta un cerdo al que llaman Pedorro. Al revés de lo que suele suceder en la vida real, en esta familia los que mueren por adoptar a Pedorro son los padres. Los hijos no están muy convencidos con la idea así que les dan tres días de prueba. Creer o reventar. Y ojo con dejar la casa hecha un chiquero. No se pierdan este libro genial y divertido.

Crac, de Nora Hilb y Marcela Cabezas Hilb Maqueta

Crac, con texto de Nora Hilb e ilustraciones de Marcela Cabezas Hilb (Calibroscopio). De la colección Pez Volador, este libro álbum fue uno de los ganadores del concurso Los Destacados, de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina (Alija), en la categoría Libros para bebés. Un cuento precioso que plantea qué puede pasar el día en que se rompe un huevo. Ideal para compartir entre madres, padres, hijos e hijas.

¿Dónde dejar a mi hermanita?, de Pablo Picyk (Limonero). La pregunta que da título a este libro álbum es la que se hace la narradora de la historia que está un poco celosa de la beba que acapara la atención de mamá y papá. Con muchas ganas de despejar el camino de llantos y pañales, se le ocurren muchos lugares donde podría dejar a su hermanita. Al menos, por un rato, claro.

Entre los cien recomendados

El pulpo, de Cristina Macjus y Yuyis Morbidoni (Lecturita Ediciones). Una historia ambientada en vacaciones: hay pileta, patas de rana y antiparras. Es que la protagonista hará su debut con el buceo en el fondo del mar. Allí, donde reinan las especies raras y la oscuridad, vive un pulpo rosado que siente tanto miedo y curiosidad como Lucía, la pequeña y audaz narradora.

"El pulpo", de Cristina Macjus y Yuyis Morbidoni, entre los cien libros recomendados Gentileza Lecturita

Romeo va al mercado de paseo, de Luciana Murzi y Melisa Fernández Nietsche (Abran cancha). Especial para los más chiquitos: un cuento protagonizado por un ratoncito que le encanta ir de paseo con el señor José. Claro que, a veces, no hacer lío puede resultar un gran desafío.

"La carta", de Clau Degliuomini Maqueta

La carta, de Clau Degliuomini (Periplo). La autora de El membrillo, precioso libro poético ilustrado publicado por el mismo sello independiente, retoma en esta obra la historia anterior para continuarla a través de una carta. Con versos breves narra sensaciones e imágenes únicas como “el sabor / de las gotas de rocío / sobre el pasto” y “la cosquilla del pez / entre los dedos”. Recuerdos, aromas, sonidos y colores en unas páginas deliciosas que forman un libro para atesorar.

"Pandilla", de Gabriela Larralde y Lucía Marroquín Gentileza Pequeño Editor

Pandilla, de Gabriela Larralde y Lucía Marroquín (Pequeño Editor). Salchi se une a la pandilla de perros del parque. Pero no a cualquiera sino a una que se dedica a hacer pozos. El problema es que no sabe hacer pozos en el suelo. Y se pone cada vez más triste. Hasta que un día de lluvia va a la plaza y encuentra que los pozos ahora son charcos. No hay nada más divertido que saltar charcos en un día de lluvia. ¿O no?

Miradas. ¿Por qué el jardín de mi vecino es más verde?, de Mariángeles Reymondes (Quipu). El narrador de este cuento ilustrado, un señor con sueter a rayas y gorrito haciendo juego, se pregunta una y mil veces ¿por qué? Y se responde con un montón de opciones que muestran, sin decirlo de manera explícita, que las respuestas pueden cambiar según la perspectiva, el punto de vista o el lugar desde donde uno mire. Un libro sencillo que abre una puerta amplia para detenernos un rato y pensar.

Poemas salvajes, de Juan Lima y Eleonora Arroyo Maqueta

Poemas salvajes, de Juan Lima y Eleonora Arroyo (Del Naranjo). De la colección Luna de azafrán, un poemario salvaje dedicado a bichos de toda clase: cangrejos, colibríes, mosquitos, ranas, pájaros y hasta cucarachas. “Algunas noches / mi casa / era un campo / de batalla / Mamá / gritaba / La cucaracha / huía / (Fin / de la / pelea)”, dice uno de los poemas que están ilustrados con un estilo “sello”, como cuando ponemos colores en un papel, lo cerramos y, al abrirlo, se revela una figura. Otro libro genial para sumar a la biblioteca familiar.

Los tatuajes, de Nicolás Schuff y Ana Sender (Lecturita Ediciones). El padre de Celia tiene muchos tatuajes: “una pantera, un marinero, una sirena, un duende, una calavera, una estrella”, dice el narrador de este magnífico libro de Schuff. Algunos de los personajes tatuados en la piel le cuentan historias fantásticas a la protagonista; con otros juega a las escondidas o a volar por arriba de los techos. Ideal para leer en voz alta antes de dormir.

Waterson, de Luciano Saracino y Ernesto Guerrero Maqueta

Waterson, de Luciano Saracino y Ernesto Guerrero (Pequeño Editor). Un libro fascinante de la colección Panzada de letras narrado por una nena que tiene un papá raro (“como todos”, aclara), un unicornio llamado Waterson que duerme con ella, unas medias con vidas secretas y un amigo que juega todo el día a la pelota y “es más raro que los papás, los unicornios y las medias”. El relato, ilustrado con viñetas, está dividido en cinco partes, donde la narradora presenta a los personajes. Con mucho humor e ingenio, claro.

El misterio de la biblioteca, de Liliana Cinetto (AZ). Una novela de intrigas súper atrapante cuya trama está relacionada con libros, lectores, bibliotecas y bibliotecarios. Con ilustraciones de Gabriela Burín, la historia transcurre en “Letteraville”, una pequeña ciudad con una biblioteca pública que sufre un misterioso ataque. Es un caso que solo podrá resolver el detective Marcus: enseguida advierte que, detrás del atentado, está el temible villano Disortógrafo, que “pretende destruir las reglas de la ortografía”. Un relato inteligente y entretenido.

Además

En el listado de los cien recomendados figuran también ¡Quiero más!, de Verónica Álvarez Rivera e ilustraciones de Lu Paul, de la colección Upalalá de Riderchail; Para allá, para acá, de Istvansch (AZ Editora); ¡Peligro! Dulce de leche, de Carlos Silveyra con ilustraciones de Federico Combi, de la serie Pequeño espectador de Jacarandá Editoras; El Tincho Fierro, de María Inés Falconi (Loqueleo); De este lado del mundo, novela de Victoria Bayona (Nube de Tinta) y Feria de fenómenos o El libro de los niños extraordinarios, de Betina González ilustrado por Maxi Amici, de la colección Los especiales de A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, entre otros de distintos países de Hispanoamérica.

Para agendar

Esta tarde, a las 16, en el auditorio de Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415), el autor y músico Jorge Luján ofrecerá el recital poético musical, Cantan las formas cantan, y presentará sus nuevas canciones. Entrada gratuita.