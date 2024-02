escuchar

Hubo aplausos cuando el golpe de martillo puso fin a la puja de varios postores de distintos países, por teléfono y presentes en la sala, y concretó la venta de una pintura firmada por John, Paul, George y Ringo. Sí, los Beatles. Imágenes de una mujer, una obra realizada en 1966 en acrílico y acuarela sobre papel, se vendió ayer en Christie’s de Nueva York por 1.744.000 dólares, una de las sumas más altas jamás pagadas por una pieza de recuerdo de la famosa banda británica.

“Ha sido emocionante presenciar otra magnífica actuación de The Beatles –dijo el codirector de la venta excepcional, Casey Rogers-. Estoy orgulloso de la forma en que contamos la historia de este objeto único que es a la vez una obra de arte y un recuerdo íntimo firmado por John, Paul, George y Ringo. La ‘Venta excepcional’ trata sobre objetos singulares con historias épicas, y Christie’s tuvo el honor de compartir esta parte de la historia de los Beatles”.

En su sitio web, la casa de subastas profundiza sobre esa historia: la obra fue realizada en la habitación 1005 del Hotel Hilton de Tokio, la Suite Presidencial, habitada por los Beatles entre el 29 de junio y el 3 de julio de 1966. Durante esas semanas, ofrecieron cinco conciertos en el Budo Kan Hall.

“Las autoridades japonesas decidieron garantizar su seguridad con un grado de orgullo que, en la mente de los Beatles, rayaba en el fanatismo, y cada detalle de su horario estaba ordenado al microminuto”, relata el texto sin firma que contó con la colaboración del historiador Mark Lewisohn, quien está escribiendo el segundo volumen de su trilogía The Beatles: All These Years.

Durante el centenar de horas que pasaron encerrados en el cuarto, los músicos recibieron barias visitas que llegaron con regalos. Entre ellos, un conjunto de materiales artísticos de alta calidad. “Los Beatles se sentaron en cuatro sillas alrededor de una mesa, sobre la cual colocaron una hoja rectangular sustancial de fino papel artístico japonés –explica Christie’s-. Las sillas correspondían más o menos con las cuatro esquinas, y colocaron una lámpara de mesa aproximadamente en el centro, tanto para apelmazar el papel como para iluminarlo. Trabajando bajo la bombilla iluminada, cada uno comenzó a crear desde su esquina y poco a poco fue avanzando hacia el centro”.

Paul, Ringo, John y George: artistas polifacéticos

Así trabajaron durante dos noches mientras escuchaban música, tomaban tragos y fumaban tabaco de Virginia. Una vez terminada la obra, quitaron la lámpara de mesa, cuya base había dejado un gran círculo blanco cerca del centro, y cada uno firmó con su nombre junto a su parte de una creación abstracta. Luego regalaron la pieza al Fan Club oficial de los Beatles en Japón. Dos meses más tarde, abandonarían los recitales en vivo hasta su última actuación en la terraza de Apple Corps, su compañía discográfica, en 1969.

"Nunca los vi más tranquilos o más contentos que en ese momento", aseguró Robert Whitaker al recordar verlos pintar

“Dejaban [de pintar], iban y hacían un concierto, y luego decían: ‘¡Volvamos a la película!’. Nunca los vi más tranquilos o más contentos que en ese momento”, aseguró según la casa de subastas Robert Whitaker, fallecido en 2011, quien los acompañó en la gira veraniega que recorrió Alemania Occidental, Japón y Filipinas, con una parada no programada en Alaska para evitar tifones. “Nunca hablaban de lo que estaban pintando -agregó-. Evolucionó de forma natural”.

“Sin título en su momento, la obra adquirió el nombre de Imágenes de una mujer a finales de la década de 1980, cuando un periodista japonés creyó que podía ver genitales femeninos en el cuadrante de Paul”, señala el texto, que define la obra de la siguiente manera: “En general, el efecto es típico de los Beatles: la combinación es positiva, no negativa; es brillante, vívida, viva […] Es la única obra de arte sustancial conocida realizada por los cuatro Beatles en sus años juntos: una pieza extraordinaria y única, que tiene la mejor procedencia”.