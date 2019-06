¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? 5 libros para pequeños filósofos

Jacobo, el protagonista del último libro de Dautremer

Natalia Blanc 28 de junio de 2019

Llega la Noche de la Filosofía y esa jornada de encuentro con pensadores de distintas disciplinas y formaciones es una buena excusa para recorrer aquellos libros para chicos que abordan cuestiones con profundidad. En la selección de esta semana hay un álbum ilustrado que cuenta una historia de descubrimiento sin palabras, un cuento inquietante para pensar el concepto de la libertad, una vida narrada en doce escenas, una chica que invitar a jugar a filosofar y un nuevo libro de las autoras de Mundo cruel con preguntas y reflexiones sobre conceptos como magia y verdad. Como bonus track, un taller para chicos de 6 a 10 años sobre los distintos modos de percepción, que se dicta en el Espacio Infancia del CCK, en el marco de la quinta Noche de la Filosofía.

Encuentro, un álbum silencioso

Encuentro, de Seoha Lima (Del Naranjo). Como le sucede al conejo azul protagonista de este relato mudo, así se expande nuestro mundo cuando nos sumergimos en un libro. Y si, además de zambullirnos en la lectura, nos animamos a tira de alguna cuerda que encontremos en la historia, podremos construir e imaginar nuevos mundos. De la colección Un gato gris, un álbum silencioso, poético y filosófico para lectores de todas las edades. Cada uno le encontrará un sentido.

La jaula, de Germán Machado y Cecilia Varela (Calibroscopio). Todo empezó con una jaula pequeña y vacía. "Y el que tiene una jaula siempre encuentra un animal para encerrar", dice el autor de este libro conmovedor y profundo, ideal para corazones sensibles y mentes abiertas. Es que lo que le pasa a Nil, el niño protagonista, nos ha pasado (o nos puede pasar) a todos alguna vez. Más allá del capricho del chico, que desde que encuentra la jaula solo quiere un hamster para meter adentro, este cuento ilustrado habla de la muerte. En este caso, de la muerte de un animal que vive encerrado, con todos los cuidados, claro, pero triste. Tierno e inquietante, puede ser un gran disparador de una charla profunda sobre la libertad. Para compartir y debatir.

Ilustración pintada a mano por Rebecca Dautremer

Las ricas horas de Jacominus Gainsborough, de Rébecca Dautremer (Edelvives). La autora e ilustradora francesa cuenta en su último libro la vida de un conejo, desde el nacimiento hasta el final. Son doce exquisitas escenas ilustradas a doble página, pintadas en el original con acuarelas. Allí, Dautremer retrata momentos relevantes de la vida del protagonista, como si fueran fotografías: aparece su familia, sus amigos, la escuela, los juegos, el crecimiento, el trabajo, el amor y la muerte. "Quería aprovechar la imagen de ternura del conejo para atraer al lector y cuando abriera el libro poder contar la vida tal cual es: con alegrías y tristezas. Si hubiera hecho el mismo libro pero con un niño no hubiera podido abordar todos los temas: la muerte, por ejemplo. No es que no se pueda: yo no podría. Es la vida real mostrada en un mundo paralelo que lleva a identificarse y, al mismo tiempo, a aceptar las cosas malas", me dijo Rébecca hace unos meses, cuando vino a Buenos Aires para presentar el álbum en la Feria del Libro y dar una conferencia en Malba sobre su trabajo. Es un libro profundo y conmovedor, para lectores sin edad (o de todas).

Portada de Las ricas horas de Jacominus Gainsborough

Amanda y el cuerpo, de Mariana Gardella y Mariela Califano (Capital Intelectual). De la misma autora de Amanda, pensadora y con dibujos de la misma ilustradora, este nuevo libro de la colección Filosofía ¡Quiero más! aborda un tema delicado: el cuerpo (el de cada uno y el de los demás) y todo lo que podemos hacer en distintas edades. Jugar, saltar, cantar, dibujar, pensar, leer e inventar cosas, por ejemplo. Y mucho más. Gardella habla también sobre las emociones y los sentimientos y aporta pistas al final sobre las preguntas y los temas que se pueden "trabajar" en casa o en la escuela a partir de lo que dice y lo que se pregunta Amanda.

¡Pellízcame!, de Ellen Duthie y Daniela Martagón (Iamiqué). De la serie Abre, mira, piensa y de las mismas autoras de los geniales Mundo cruel y Lo que tú quieras, este libro invita a los lectores a reflexionar sobre conceptos como "realidad", "verdad", "magia", "virtual". Diseñado al estilo de los otros dos títulos, con entradas independientes que permiten empezar la lectura por cualquier página, este libro va más allá que los anteriores: tiene preguntas más arriesgadas, abiertas, con más de una respuesta posible. Cada escena ilustrada despierta interrogantes y plantea cuestiones para pensar y compartir en grupo. Un acercamiento al pensamiento crítico, ideal para trabajar en casa y en la escuela.

Bonus track

Taller para chicos en la Noche de la Filosofía

Taller para chicos en la Noche de la Filosofía Crédito: Prensa CCK

Este sábado, entre las 19 y las 2 de la mañana, se realiza en el CCK (Sarmiento 151) la quinta edición de la Noche de la Filosofía. Como otros años, hay talleres para chicos en el tercer piso, dedicado a la infancia. A las 19, en la sala 303, Maxi Butera y Natascha Ikonicoff coordinan el taller "¿Tus ojos ven lo mismo que los míos?", dirigidos a chicos de entre 6 y 10 años (acompañados por un adulto). A partir de la idea "¿Por qué observar?", la actividad propone detenerse a observar nuestro alrededor con otros ojos, en busca de una nueva mirada.