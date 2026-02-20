Artistas, horarios y lo más destacado para saber del Festival Buena Vibra

El sábado 21 de febrero llega a Buenos Aires una nueva edición del Festival Buena Vibra, uno de los eventos musicales más esperados del verano, que este año tendrá lugar en Ciudad Universitaria.

La propuesta al aire libre combina música indie, arte y cultura, y promete una jornada ideal para relajarse, descubrir nuevos sonidos y disfrutar de un line up que reúne artistas consagrados y talentos emergentes.

En una única jornada, el festival reunirá a Wos, El Kuelgue, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi, Usted Señalemelo, Emmanuel Horvilleur, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja, Camionero, An Espil 442, Bestia Bebé, Vinocio y La Valenti.

Uno de los puntos de encuentro especiales de esta edición es el Mirador Andes Origen. La propuesta consisten en desconectarse y disfrutar de la música y las bandas desde un lugar privilegiado en mangrullo. Para acceder a ese espacio en altura frente a los escenarios, el público deberá dejar su celular en unos lockers especialmente diseñados. A su vez, en línea con el espíritu de los comienzos, Andes Origen también presenta una nueva edición de su Garage, un espacio creativo donde ilustradores retratarán en vivo a grupos de amigos o parejas para que puedan llevarse su obra como recuerdo. También, habrá un sector especial para dejarle cartas a los artistas del line up, generando un puente genuino entre músicos y público.

Público en el Festival Buena Vibra 2025 Malena Fradkin - Prensa Buena Vibra

Festival Buena Vibra 2026: el line up completo

Escenario SanCor Salud

16:45 — Bestia Bebé

18:00 — Camionero

19:20 — Silvestre y la Naranja

20:40 — Conociendo Rusia

22:22 — El Kuelgue

00:00 — WOS

Buenos Aires 11nov2025. Premio Konex a la Música. Wos Rodrigo Néspolo

Escenario Naranja X

16:10 — La Valenti

17:20 — An Espil & 442

18:40 — Emmanuel Horvilleur

20:00 — Gauchito Club

21:30 — Usted Señalemelo

23:10 — Marilina Bertoldi

01:00 — Evlay

Marilina Bertoldi IGNACIO ARNEDO

Escenario Luxo

18:00 – 20:00 — Experiencia Vinocio

20:00 – 21:00 — Tade Fonk (DJ Set)

21:00 – 00:00 — Santiago Fos / Inda Jani / Jero Almeja / Gonza Seijas

Cómo comprar entradas para el Festival Buena Vibra 2026

Aún hay tickets disponibles para el Festival Buena Vibra este 21 de febrero. Se pueden adquirir a través del sitio web de Venti desde $80.000 la entrada general. Abonando con tarjetas Naranja X Visa se puede acceder a un 15% de descuento o 6 cuotas sin interés. Se recomienda comprar únicamente en el sitio oficial para prevenir las estafas. El festival tendrá lugar

Ciudad Universitaria está ubicada sobre la Avenida Intendente Güiraldes 2160, cerca del Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Tren: Línea Belgrano Norte hasta la estación Ciudad Universitaria.

Colectivos: 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 160 y 166.

Todo lo que tenés que saber sobre el Festival Buena Vibra 2026

El line up comenzará con Bestia Bebé y La Valenti a partir de las 16, por lo que se prevé que la apertura de puertas será una hora antes del inicio de los shows. Como es habitual habrá propuestas gastronómicas y estacionamiento.

Este año festival se suma a la campaña solidaria Ningún Pibe Con Hambre, que trabaja en barrios populares de todo el país acompañando a familias y garantizando el acceso a la alimentación de niñas y niños. Durante el evento se recolectarán alimentos no perecederos, que serán destinados principalmente a comedores comunitarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).