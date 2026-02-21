LA NACION

La Biblioteca del Congreso de la Nación suma nuevas salas con más servicios

Desde el lunes estarán disponibles los nuevos espacios, que llevan el nombre del Papa Francisco y Luis Alberto Spinetta

LA NACIONDaniel Gigena
La Biblioteca del Congreso de la Nación inaugura nuevos espacios
La Biblioteca del Congreso de la Nación inaugura nuevos espaciosBiblioteca del Congreso de la Nacion-Republica Argentina

A partir de este lunes, la Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN) suma espacios y servicios digitales para la producción y el acceso al conocimiento. Para el director coordinador de la BCN, Alejandro Santa, la apertura de dos nuevas salas representa “una ampliación acorde a las necesidades culturales, educativas y tecnológicas de quienes hoy participan de la vida de la biblioteca”.

El año pasado, la Sala Pública de Lectura de la BCN (Hipólito Yrigoyen 1750) recibió un 15% más de asistentes que en 2024. “Este crecimiento nos confirma que la Biblioteca del Congreso de la Nación es un espacio vivo, dinámico y en permanente transformación”, dice Santa.

Entre las novedades, figura la Sala Luis Alberto Spinetta, espacio para grabación de charlas, podcasts y entrevistas, transmisiones en vivo y producción de video, con equipamiento y asistencia operativa de los trabajadores de la BCN durante el uso. “Está destinada tanto a usuarios con experiencia en producción audiovisual como a quienes desean iniciarse en el ámbito del streaming y la comunicación digital –detalla el director de la institución–. El espacio permitirá a estudiantes, docentes, investigadores y equipos de trabajo realizar transmisiones, grabaciones y proyectos digitales en un entorno profesional dentro de la biblioteca”. Funcionará con reserva previa, sujeta a disponibilidad y validación del equipo responsable. Debe solicitarse por correo electrónico a drgconsultas@bcn.gob.ar y se asigna por turnos específicos.

Sala parlante Papa Francisco, apta para hablar en voz alta y trabajar en equipo
Sala parlante Papa Francisco, apta para hablar en voz alta y trabajar en equipoBiblioteca del Congreso de la Nacion-Republica Argentina

También se abrirá la Sala Papa Francisco, ideada para impulsar el estudio, trabajo e intercambio en equipo, donde no será necesario guardar estricto silencio o emitir murmullos (sin llegar al punto de “hacer lío”, como recomendaba el Papa). Tiene capacidad para grupos de seis a doce personas en turnos de hasta dos horas. Como ocurre en toda la BCN, contará con conexión a internet de alta velocidad, puntos de carga eléctrica, pantalla para presentaciones y mobiliario adaptable para el trabajo individual o colaborativo.

Sala Luis Alberto Spinetta en la BCN
Sala Luis Alberto Spinetta en la BCNBiblioteca del Congreso de la Nacion-Republica Argentina

Por último, la Sala Leopoldo Marechal incorporó mejoras orientadas a brindar mayor comodidad, sonido envolvente y una plataforma interactiva actualizada que amplía las posibilidades de acceso a contenidos audiovisuales con más de mil títulos organizados en distintas categorías, disponibles a través del catálogo digital de la BCN.

Las salas estarán disponibles a partir del lunes 23, en Hipólito Yrigoyen 1750, de lunes a viernes de 8 a 20, y sábados y domingos de 10 a 20. Para consultas e información sobre reservas, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a drgconsultas@bcn.gob.ar.

Por Daniel Gigena
