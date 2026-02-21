La Biblioteca del Congreso de la Nación suma nuevas salas con más servicios

A partir de este lunes, la Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN) suma espacios y servicios digitales para la producción y el acceso al conocimiento. Para el director coordinador de la BCN, Alejandro Santa, la apertura de dos nuevas salas representa “una ampliación acorde a las necesidades culturales, educativas y tecnológicas de quienes hoy participan de la vida de la biblioteca”.

El año pasado, la Sala Pública de Lectura de la BCN (Hipólito Yrigoyen 1750) recibió un 15% más de asistentes que en 2024. “Este crecimiento nos confirma que la Biblioteca del Congreso de la Nación es un espacio vivo, dinámico y en permanente transformación”, dice Santa.

Entre las novedades, figura la Sala Luis Alberto Spinetta, espacio para grabación de charlas, podcasts y entrevistas, transmisiones en vivo y producción de video, con equipamiento y asistencia operativa de los trabajadores de la BCN durante el uso. “Está destinada tanto a usuarios con experiencia en producción audiovisual como a quienes desean iniciarse en el ámbito del streaming y la comunicación digital –detalla el director de la institución–. El espacio permitirá a estudiantes, docentes, investigadores y equipos de trabajo realizar transmisiones, grabaciones y proyectos digitales en un entorno profesional dentro de la biblioteca”. Funcionará con reserva previa, sujeta a disponibilidad y validación del equipo responsable. Debe solicitarse por correo electrónico a drgconsultas@bcn.gob.ar y se asigna por turnos específicos.

Sala parlante Papa Francisco, apta para hablar en voz alta y trabajar en equipo Biblioteca del Congreso de la Nacion-Republica Argentina

También se abrirá la Sala Papa Francisco, ideada para impulsar el estudio, trabajo e intercambio en equipo, donde no será necesario guardar estricto silencio o emitir murmullos (sin llegar al punto de “hacer lío”, como recomendaba el Papa). Tiene capacidad para grupos de seis a doce personas en turnos de hasta dos horas. Como ocurre en toda la BCN, contará con conexión a internet de alta velocidad, puntos de carga eléctrica, pantalla para presentaciones y mobiliario adaptable para el trabajo individual o colaborativo.

Sala Luis Alberto Spinetta en la BCN Biblioteca del Congreso de la Nacion-Republica Argentina

Por último, la Sala Leopoldo Marechal incorporó mejoras orientadas a brindar mayor comodidad, sonido envolvente y una plataforma interactiva actualizada que amplía las posibilidades de acceso a contenidos audiovisuales con más de mil títulos organizados en distintas categorías, disponibles a través del catálogo digital de la BCN.

Las salas estarán disponibles a partir del lunes 23, en Hipólito Yrigoyen 1750, de lunes a viernes de 8 a 20, y sábados y domingos de 10 a 20. Para consultas e información sobre reservas, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a drgconsultas@bcn.gob.ar.