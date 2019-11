Este fin de semana, el festival de literatura infantil reúne autores y lectores en el Museo Moderno y la Casona de los Olivera

Natalia Blanc SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2019 • 00:10

La novena edición del festival de literatura infantil Filbita, que empezó ayer y termina el domingo, tiene como lema la curiosidad. Entre los invitados extranjeros está la catalana Marta Altés, autora de ¡No! (Calibroscopio), un cuento muy divertido protagonizado por un perro que cree que se llama No. Otros invitados son la poeta peruana Micaela Chirif y el ilustrador brasileño Renato Moriconi, autores del excelente álbum Dentro de una cebra (Limonero), ya recomendado en esta sección. Hoy los invitamos a recorrer algunos de los libros publicados en el país, escritos e ilustrados por autores que participan de Filbita. Además, como bonus track, un festival en homenaje a María Elena Walsh.

Este perro está convencido de que su nombre es No. ¿Por qué será?

Más te vale mastodonte, de Micaela Chirif e Issa Watanabe (Fondo de Cultura Económica). Ganador al Premio de álbum ilustrado A la Orilla del Viento en 2013, este libro para los más chicos tiene un protagonista con una mascota muy especial: ni perro ni gato ni loro, un mastodonte que, para colmo, es muy testarudo y se niega a cumplir sus pedidos.

Agenda Filbita:

Hoy a las 16.30, Micaela Chirif participa del encuentro de lecturas y música en vivo con autores, músicos y lectores en el Museo Moderno (Av. San Juan 350). Y a las 18.30, la poeta peruana se suma al jam de dibujos y lecturas en el cierre de la jornada. Mañana, a las 16.30, Chirif y Moriconi darán un taller de escritura y creación artística en base a su libro Dentro de una cebra, en la Casona de los Olivera (Parque Avellaneda).

Lecturas, narraciones y talleres para chicos de todas las edades en Filbita

Cuentos que van y vienen, de Eduardo Abel Giménez (Vicens Vives). Con ilustraciones de Gabriela Burin, este libro reúne nueve cuentos breves, que combinan dosis precisas de humor, delirio y fantasía. Me gustaron todos, pero uno en especial, "Cómo lavar los platos", porque me dio una idea genial. Atención madres, padres y encargados: no lo dejen pasar.

De Eduardo Abel Giménez también recomiendo:

Justo cuando (Comunicarte). "Cuando estás por cruzar la calle / y empieza el otoño. / Cuando sale el sol / al otro lado de los párpados cerrados. / Cuando la mancha de luz / te llega a la punta de los pies": así comienza este poema largo ilustrado por Cecilia Alfonso Esteves, publicado por la editorial cordobesa. Bellos versos que retratan escenas cotidianas y, reunidos, invitan a reflexionar desde la poesía sobre cómo se construye la memoria.

Tus ojos (Calibroscopio). Un texto poético, tierno y sencillo recorre las páginas de este libro, también ilustrado por Alfonso Esteves, con collage en este caso. Tiene dos agujeros en cada solapa, que invitan a espiar lo que se puede ver a través de esos ojos que "son como el principio y el final de una novela de aventuras".

Mis tíos gigantes, de Nicolás Schuff (Loqueleo). Un escritor intenta escribir cuentos pero la compañía no lo ayuda: sus tíos Severino y Saturnino lo interrumpen todo el tiempo con pedidos extravagantes y consejos. ¡Qué pesadilla! Un día lo despiertan a las cinco de la mañana para ir al zoológico a ver animales "de verdad", ya que los que inventa el autor para sus cuentos no existen. Un poco cansado, se le ocurre un cuento delirante protagonizado por dos tíos muy molestos y quejosos. Adivinen si les gusta.

Melodía de grillo, de Pilar Muñoz Lascano y Matías Acosta (SM). "¿Qué es lo hace grillo a grillo?", se pregunta confundido el protagonista de este cuento filosófico ilustrado por Acosta. Abrumado por la duda, Grillo pregunta a otros animales (una rana, un pez, un ave) cómo hacen lo que hacen: saltar, nadar, volar. En su búsqueda de respuestas, Grillo descubre (sin proponérselo) qué tiene él de particular y cómo puede hacer para disfrutarlo.

El marinero del canal de Suez

El marinero del Canal de Suez, de Horacio Cavallo y Matías Acosta (Pípala). Un marinero navega en una cáscara de nuez y, durante la travesía, encuentra una compañía inesperada. El autor uruguayo, otro de los invitados del Filbita, ofrece en este álbum ilustrado por Acosta un bellísimo relato en verso, tierno y sencillo. Juntos presentaron la semana pasada el libro Poemas para leer en un año (Calibroscopio), con textos de Cavallo e ilustraciones de Acosta.

Poemas para leer en un año

Sombra, de Pablo Moller y Matías Acosta (Del Naranjo). "A Ismael le gusta que Sombra sea así, impredecible", cuenta el autor en una escena del relato. Es la historia (o más bien, un día en la vida) de dos personajes: un hombre llamado Ismael y un perro llamado Sombra. Son amigos inseparables. Sombra lo acompaña en las caminatas solitarias por el campo. Y es impredecible porque a veces atrapa liebres en el primer intento y otras, las deja escapar sin inmutarse. Con ilustraciones a toda página en una paleta de verdes y azules, es un libro precioso de la colección Un gato gris.

Sombra, uno de los libros ilustrados por Acosta

Los entusiasmos, de Laura Wittner (Del Naranjo). Otro bellísimo libro de poesía ilustrado por Acosta. Uno de los poemas, "Nubes en un cielo de tormenta", dice así: "Batir un cielo gris/ agregándole tinta de plomo/ de a chorros finos/ hasta lograr un morado espeso/ que a cada rato se ilumine/ con rayos de plata/ Acomodar luego con cuidado/ todas las nubes/ que puedan conseguirse/ ya sean de azúcar,/ de hilo de seda,/ de pañuelitos de papel/ o de pasta dentífrica./ Por último apartarse un poco/ y permitir que se desacomoden/ a gusto. A gusto de ellas".

Los entusiasmos, poesia ilustrada

Agenda Filita:

Eduardo Abel Giménez, Nicolás Chufe, Horacio Cavallo y Matías Acosta también participan de las dos actividades colectivas que se hacen esta tarde en el Museo Moderno.

Dos montañas

Dos montañas, de Sabina Álvarez Schürmann (Pípala). Otro libro genial para chicos (y no tanto), súper recomendable. Es la historia de dos montañas hermanas, que estaban de lo más tranquilas hasta que unos pequeños seres empiezan a excavarlas para quedarse con elementos valiosos que tienen en su interior: rayos de sol y de luna. En la página central, que es desplegable, los lectores descubrirán qué pasa cuando las montañas se enojan. Y qué deberíamos hacer para evitarlo. Una joyita poética ilustrada.

Agenda Filbita:

Esta tarde, a las 16, Álvarez Schürmann coordina un taller de arte basado en el libro en el Museo Moderno. Para chicos desde los 4 años. Imperdible.

Bonus track

Festival de los chicos "Maria Elena Walsh"

María Elena Wlash por Costhanzo, del libro de Felipe Pigna

Este sábado, desde las 15, en el Ecunhi (Av. del Libertador 8151) se hace el noveno festival de los chicos "María Elena Walsh". Participan grupos de música como Catalejorquesta, Bigolates de Chocote, Ana Iniesta y la Banda de la Luna y La Banda de las Corbatas. Conducen y actúan: Los Cazurros. Invitados especiales: Tamborcitos del Ecunhi presentan su disco "Tamborcitos de Gulubú", en homenaje a María Elena Walsh. Además, habrá talleres artísticos, de construcción de susurradores, de percusión, juegos literarios a cargo de Tinkuy, feria de libros de Boliche Rodante, feria de discos del Catálogo de Músicas Argentinas y feria de instrumentos. La entrada es un bono contribución voluntario. No se suspende por lluvia.