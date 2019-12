Ilustración interior de Imposible, de Catarina Sobral

A los que nos gusta regalar libros, cualquier celebración nos sirve de excusa para elegir los mejores cuentos, novelas y ediciones ilustradas de poesía para compartir con los pequeños lectores durante todo el año. Así que, unos días antes de la Navidad, seleccionamos historias mágicas, poemas presentados en mazos de cartas y libros con puzles para jugar con los más chicos de la casa. Y, por supuesto, no podía faltar un clásico de esta época: Cascanueces, de E.T.A. Hoffmann, en versión original.

Para jugar

Poemas de Roldán en un juego literario

Poesía a la carta (Tinkuy). Con una selección de poemas del libro Bajo el burlón mirar de las estrellas (Calibroscopio), de Gustavo Roldán, se completa la trilogía de juegos literarios creados por Tinkuy en su colección Poesía a la carta, que incluye versos de Laura Devetach y de María Teresa Andruetto. Este nuevo juego, lanzado en noviembre, incluye poemas completos y, en algunos casos, fragmentos: "Sonidos y memoria. Palabras y música. Porque las palabras, antes de la escritura, eran sonidos, eran música...", escribió el autor chaqueño. El mazo trae 40 poemas y 10 expresiones del lunfardo. El juego consiste en combinar ambas cartas para inventar frases, plantear desafíos y misterios. Una manera divertida y original de jugar con la poesía, sin reglas fijas ni competencia.

Poesía a la carta: versos de Gustavo Roldán para jugar

52 experimentos científicos asombrosos, de Lynn Gordon (Magazzini Salani). De la colección "52 cosas para hacer", un juego de cartas ilustradas con ideas e instrucciones para hacer experimentos sencillos pero emocionantes en casa. Ideal para pequeños científicos desde los 6 años. Otras propuestas de la misma serie son 52 cosas divertidas para hacer en el coche, 52 juegos para convertirse en un genio, 52 actividades para hacer en los días de lluvia y 52 juegos de magia para niños.

Experimentos científicos en un juego de cartas

¡Hola, elefante! (La coccinella), de Gabriele Clima. Ilustrado por Laura Rigo, este libro para bebés desde los 18 meses trae un puzle de madera para acompañar la lectura de la historia de un elefante en un juego que propone la intervención directa del "lector". A partir de diversas marcas que aparecen en las páginas, los chicos pueden armar el elefante en distintas poses. De la colección "Zoo de madera", que también ofrece ¡Qué sorpresa, cocodrila!

¡Hola, elefante!: un libro con puzle

¿Dónde está Wally? Edición Especial, de Martin Handford (B de blok). Un gran regalo para fanáticos, en este caso de los maravillosos libros de la serie ¿Dónde está Wally?, lanzada en 1987. Con formato de cuaderno de tapas blandas y una cinta para cerrar el libro (y que no se escapa Wally de las páginas), esta edición concentra cinco libros de Wally y sus amigos en un solo volumen. En todos hay muchísimos desafíos en los escenarios de lo más diversos. Como dicen los editores, una propuesta perfecta para llevar de viaje o a las vacaciones.

Para aprender y divertirse

La creación del mundo, una misión imposible, según Catarina Sobral

Imposible, de Catarina Sobral (Limonero). La joven y talentosa autora e ilustradora portuguesa explica de manera sencilla y entretenida cómo se formó el universo hace catorce mil millones de años a partir de la famosa teoría del big bang. "Parece imposible, pero es verdad. Todo empezó cuando las cosas grandes eran pequeñas", dice en una de las primeras páginas. Con ilustraciones súper coloridas y textos breves, Sobral se anima a meterse en un tema complejo de una manera coloquial y hasta poética. Un gran libro que pueden disfrutar lectores de todas las edades. En el exquisito catálogo de Limonero también se ofrecen otros dos libros geniales de Sobral: Achimpa y Mi abuelo.

Tres trucos, de Cecilia Pisos

Tres trucos, de Cecilia Pisos (Edelvives). Con ilustraciones de Paz Tamburrini, este libro de la colección Ala Delta es ideal para primeros lectores y fanáticos de la magia. La historia transcurre durante una función de circo cuando, durante su acto de magia, el mago pregunta al público. "¿Cómo se guarda un elefante en una cajita de fósforos?". La pregunta hace recordar ese viejo chiste (¿Cómo se ubican cuatro elefantes en un Fitito?), pero tiene, en realidad, una resolución fantástica que combina a la perfección con la propuesta final del libro: una serie de instrucciones para que cada lector arme su propio circo.

Dos clásicos de distintas épocas

La versión original de Cascanueces

Cascanueces y el Rey Ratón, de E.T.A. Hoffmann (Nórdica Libros). Con traducción de Isabel Hernández e ilustraciones de Maite Gurrutxaga, una edición de lujo (gran regalo de Navidad) del cuento clásico de 1816, que Hoffmann escribió para los hijos de su amigo Julius Eduard Hitzig: Marie y Fritz. La historia comienza así: "Durante todo el día 24 de diciembre los hijos del consejero médico Stahlbaum no habían podido entrar en la sala principal y menos aún en el salón de gala contiguo. Fritz y Marie estaban agazapados en un rincón de la salita de atrás; el oscuro crepúsculo había hecho ya su aparición y sentían mucho miedo, pues, como solía ser habitual ese día, no les habían llevado ninguna luz. Fritz, susurrando en secreto, le contó a su hermana pequeña (acababa de cumplir siete años) que, desde por la mañana temprano, había estado oyendo ruidos, murmullos y suaves golpes en las habitaciones cerradas. Que no hacía mucho un hombrecillo oscuro había pasado por el pasillo a hurtadillas con una gran caja bajo el brazo, pero que él sabía de sobra que no era otro que el padrino Drosselmeier". Ideal para que los chicos lean la versión original del relato que dio lugar a infinitas versiones y al famoso ballet.

Edición especial por los 20 años de la publicación de Harry Potter en español

Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling (Salamandra). En diciembre de 2018, cuando se cumplieron veinte años de la edición en español del primer volumen de la exitosa saga del niño mago, Salamandra reeditó la colección con nuevas tapas de colores dedicadas a las casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Cada edición tiene un nuevo escudo, ilustraciones de Levi Pinfold y contenido adicional exclusivo. En la Argentina se consiguen los dos primeros volúmenes (el segundo es Harry Potter y la cámara secreta) de esta serie conmemorativa, aunque están todos los demás (incluso otros títulos alrededor de la historia original como Los cuentos de Beedle el Bardo y Harry Potter: un viaje por la historia de la magia). Imperdible para fans de la saga y también para nuevos lectores que quieren sumarse a la magia de Harry Potter.

Para fanáticos de Harry Potter y para los chicos que todavía no lo leyeron