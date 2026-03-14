Murió Jürgen Habermas, el influyente filósofo alemán

Este sábado murió a los 96 años el filósofo alemán Jürgen Habermas, uno de los académicos los más influyentes de la Escuela de Fráncfort, a los 96 años, según publicó el medio Deutsche Welle.

La información fue anunciada por la editorial Suhrkamp, que publicaba sus libros. Habermas fue una de las voces más influyentes de Alemania y de las más reconocidas en la historia contemporánea. Sus obras principales fueron escritas en esa ciudad alemana, donde inició su carrera en la década de 1950 en el Instituto de Investigación Social bajo la dirección del filósofo Theodor W. Adorno.

Nació en Düsseldorf en 1929, durante su infancia debió someterse a cirugías correctivas del paladar, estudió filosofía, historia, psicología, literatura alemana y economía en las universidades de Gotinga, Zúrich y Bonn, donde se vinculó con destacados pensadores como Nicolai Hartmann (filósofo), Wilhelm Keller (compositor), Johannes Thyssen (filósofo), Hermann Wein (profesor) y Oskar Becker (filósofo y lógico).

La tesis doctoral de Habermas en la Universidad de Bonn fue sobre el pensamiento de Friedrich Schelling; cobró celebridad como joven investigador en 1953 por sus críticas al filósofo Martin Heidegger, quien había vuelto a publicar Introducción a la metafísica, de 1935, con las alabanzas al nacionalsocialismo intactas. De 1956 a 1959 fue colaborador de Adorno en el Instituto de Investigación Social de Fráncfort.

Algunos libros de Jurgen Habermas

Integró la “segunda generación” de esa Escuela, caracterizada por la “teoría crítica” de las ideas, la cultura y la moral occidental.

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