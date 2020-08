Una imagen poética registrada por Mateo, de 13 años, del taller de fotografía en pueblos rurales Ojos de Campo Crédito: Mateo Lerimonti

De la mano de grandes poetas, esta semana los invitamos a sumergirse en el maravilloso mundo de la poesía. Con la idea de compartir la lectura con los chicos para jugar con las palabras y divertirse con las rimas, les presentamos siete libros ilustrados con poemas dedicados al viento, a la noche, a las nubes y hasta a las verduras. Hay también un álbum precioso con la letra de la canción "Ana no duerme", de Luis Alberto Spinetta, con un bonus track: trae un disco para escuchar una versión del tema. Además, en este link pueden acceder a una entrevista con la autora española Elvira Sastre, que acaba de publicar su primer libro para chicos: "A los perros buenos no les pasan cosas malas", un poema que escribió para su perro Tango.

Un poema de un Nobel ilustrado por un novel

Muchos somos, de Pablo Neruda y Diego de Arena (Calibroscopio). "Un poema del Nobel Pablo Neruda, con ilustraciones del novel Diego de Arena, que se resignifica a la luz de los últimos acontecimientos de su tierra y en el actual contexto de la humanidad". Así presentan los editores este libro que es, tal como ellos definen, "un poema para leer y mirar de a uno y de a muchos". De Arena le pone imágenes a los versos de Neruda y convierte al poema de 1958 en un potente poema visual. Sus hombrecitos de madera, que pueden ser muchos o uno solo, abren y cierras puertas, se hacen preguntas, reflexionan. Un libro para lectores sin edad o de todas.

Bienviento, de Roberta Iannamico y Sabrina Schürmann (Ojoreja). "¿Quisieras oír lo que dice el viento? / Yo le creo todo / cuando me habla / en una oreja". Con estos versos empieza el precioso poema de Iannamico ilustrado por Schürmann publicado en la colección Primera poesía del sello independiente. De formato pequeño y cuadrado, tapas y hojas duras para que los más chicos manipulen a gusto, el libro fue elegido este año en la categoría Libros para bebés del premio Los Destacados de Alija. Otro título de la misma serie es Dormir sin almohada, de Jorge Luján y Natalia Colombo, sobre los sueños.

Poemas ilustrados para la primera infancia

Saltar soga en la noche, de Iannamico y Pablo Picyk (Ralenti). Más poemas bellísimos de la autora de Ris Ras y La camisa fantasma, entre otros libros, que además de poeta es docente y editora. Ilustrados por Picyk, los versos le cantan a la noche y la naturaleza. También, a los miedos, los monstruos imaginarios, los fantasmas, los brujos y la magia. Y algo más: al final aparecen los personajes de los poemas, que tienen nombres curiosos, con una minibiografía. Un ejemplo que me encantó: "Rod y Frank son socios en una empresa de remises. Les va muy bien".

Cualquier verdura, de Nicolás Schuff y Gabriela Burín (Ralenti). Una edición reciente del pequeño sello de literatura infantil con poemas dedicados a arvejas, morrones, paltas, batatas, cebollas. Entre las verduras que protagonizan las historias delirantes escritas por Schuff hay una papa sabelotodo, un rabanito indeciso, una zanahoria misteriosa y una arveja inconformista que sueña con ser artista. Con humor y mucha imaginación, este libro nos demuestra que se puede hacer poesía de la buena con cualquier verdura.

Poesía delirante para cualquier verdura

Apagar la luz, de Daniela Goldín y Eva Mastrogiulio (Mágicas Naranjas). "Cuando nos vamos, apagamos la luz. Como diciendo que ahí no hay nada más que ver. O no habrá quién mire. Sin embargo, en ese momento, otras cosas se encienden. Algo así fue lo que pasó con este libro", dicen las autoras en el inicio de este libro de poesía que recomiendo para lectores de todas las edades: desde los más chicos, que podrán jugar a inventar historias a partir de las delicadas ilustraciones de Mastrogiulio que acompañan los poemas; y también los más grandes y los adultos, que encontrarán versos sobre amores y desamores, pérdidas y encuentros, memorias y recuerdos. "Parece que me pasé/ un año entero/ aprendiendo a navegar/ en el vacío./ Un año buscando/ en los rincones de todo./ Qué cansancio". Otro libro que me encanta publicado por el mismo sello es Cartas para que la alegría, de Arnaldo Calveyra, con ilustraciones de Martina Fraguela.

Amores y desamores, recuerdos y deseos

Nube con forma de nube, de Cecilia Pisos (Kalandraka). Un poemario de la autora argentina publicado por el sello español e ilustrado por Diego Bianki que reúne bellísimos poemas sobre las nubes, la lluvia y el cielo. "Nadie sabe/ lo que una nube oculta/ hasta que llueve". Forma un excelente combo con Nubes de colores, de Rafael Alberti, ilustrado por Estrellita Caracol (Ediciones Treintayseis). "Vendo nubes de colores/ las redondas, coloradas/ para endulzar los calores", dice el primer verso del poema "Pregón". Y con Para cuando llueve, de Canela, con ilustraciones de Claudia Legnazzi (Sudamericana). "En días grises/ el cielo está enredado/ de pájaros de viento/ malhumorados".

Ana no duerme (Criatura Editora). Las letras de las canciones de Luis Alberto Spinetta se leen como poesía. Y esta en particular es bellísima. El sello uruguayo Criatura la publicó en un libro ilustrado por Claudia Prezioso que propone un recorrido por la letra a partir de unos tiernos dibujos que crean un marco fantástico para la historia. "Ana no duerme/ espera el día/ sola en su cuarto/ Ana quiere jugar/ sobre la alfombra/ toca su sombra/ cuenta las luces/ mira la gran ciudad". Trae, además, un disco con una versión del tema interpretado por Samantha Navarro, junto a Nacho Mateu en bajo, Javier Cardellino en percusión y Juan Pablo Chapital en guitarras. Poesía para leer y cantar.

Bonus track

Concurso de cuentos

En el marco de la Semana del Libro, que tendrá una edición digital entre el lunes 31 y el domingo 6 de septiembre, se extiende la fecha para participar del concurso literario infantil Mi Cazacuentos Favorito, dirigido a chicos de 7 a 12 años. Hasta el 15 de septiembre, pueden enviar una historia breve bajo la consigna "Somos distintos, somos iguales". Los elegidos verán su cuento convertido en una historia animada. Más información en www.cazacuentos.com.ar.