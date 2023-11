escuchar

“Lo que más disfruto de la lectura es imaginarme lo que sucede en los cuentos”, dice Patricia Antonella Guardia, de 12 años, con una enorme sonrisa. Es alumna de la escuela primaria N° 89 Conquista del Desierto, de la localidad de Chichinales (Río Negro). Patricia fue elegida como la niña más lectora de su provincia en el concurso federal organizado por Fundación Leer. Pero no es no la única: integra, junto a otros 23 chicas y chicos de todo el país, el “seleccionado” argentino de pequeños y medianos lectores. De Jujuy a Tierra del Fuego, del litoral a Cuyo, hay un ganador por cada provincia.

Fundación Leer otorga este reconocimiento todos los años a los “socios” de su club de lectura, al que se accede de manera gratuita a través de la plataforma digital desafioelclub.leer.org. Los elegidos como los más lectores son aquellos que han leído durante el año más cantidad de libros. “Todos recibirán libros de regalo por su participación y compromiso con la lectura”, explican los impulsores de esta propuesta “creada especialmente para docentes de escuelas primarias, bibliotecarios, niños y familias, que busca que los chicos y chicas descubran los textos clásicos y, a partir de ellos, se formen como lectores autónomos”. Los docentes y bibliotecarios acceden a recursos y talleres de lectura y escritura que pueden utilizar sin cargo en clases presenciales o virtuales para trabajar con los alumnos de distintos grados.

“Me gusta leer porque me involucro mucho con la historia y los personajes. Espero que a todos les guste leer”, dice Amelia Toledo Divita, de 11 años, que vive en San Martín de los Andes (Neuquén) y es alumna de la escuela primaria N° 313. En el sitio www.leer.org/Premio-a-los-mas-lectores se puede conocer a todos los ganadores y escuchar sus testimonios.

“Lo que más me gusta de los libros son los mundos que tienen: fantásticos, de terror, de ciencia ficción y muchos más. Suelo leer más los libros antiguos, los clásicos”, cuenta Bianca Pellarín Eraso, de 10 años, de la escuela Presidente Kennedy, de Córdoba capital. Varios de los niños lectores, que tienen entre 6 y 17 años, coinciden en sus preferencias literarias: la magia de Harry Potter, la fantasía del Mago de Oz, el humor de la Bruja Winnie, las aventuras creadas por autores clásicos como Julio Verne y la ciencia ficción imaginada por grandes escritores como Ray Bradbury. A varios, también, les interesan los libros informativos: sobre animales, a los más chicos; sobre los planetas y estrellas, a los más grandes.

Es el caso de Carlos Leonel Duberti, de 8 años, que vive en Ranchillos (Tucumán) y estudia en la escuela N° 2 Provincia de San Luis: “Lo que más me gusta leer son cuentos y los textos informativos que hablan sobre los dinosaurios”. También, el de Tisiano Godoy, de 10 años, oriundo de Río Grande (Tierra del Fuego) y alumno de la escuela provincial N° 44: “Me gusta leer libros como el de la bruja Winnie, que es muy divertido, y también libros sobre el sistema solar porque aprendo muchas cosas sobre los planetas y la naturaleza”, cuenta.

Es la cuarta edición de este concurso impulsado por Fundación Leer, que organiza la Maratón Nacional de Lectura desde hace veintiún años. El programa Desafío Leer - El Club ofrece un plan de lectura anual, con más de 200 títulos gratuitos clasificados por edad y categorías que cambian cada quince días, para que los docentes puedan llevar adelante recorridos lectores y disfrutar de la mejor literatura contemporánea y de clásicos de la literatura universal. En la plataforma digital hay guías de lectura que ayudan a comprender y disfrutar de cada obra. Además, las lecturas se complementan con juegos como rompecabezas, trivias, sopa de letras y crucigramas, que estimulan el aprendizaje y el entusiasmo por los libros. Los docentes pueden sumar a sus alumnos a un club escolar que se crea en el mismo sitio, pero las familias también pueden crear una cuenta para leer en casa.

“Para mí, leer nos ayuda a entender los textos y a mejorar la ortografía”, dice Thiago Pomini Vicari, de 11 años. Vive en Paraná (Entre Ríos) y concurre al Instituto De Enseñanza Edu-Pro Nº184. Seún Bianca Vildoza Costa, que tiene 12 y es alumna del colegio Nuestra Señora De Guadalupe, de la localidad catamarqueña de San Isidro, “lo que más disfruto de la lectura es aprender y compartir con los demás”.

Desde que se lanzó Desafío Leer, en mayo de 2017, participaron más de 210 mil chicos y se crearon más de 9 mil clubes que acumulan cerca 370 mil libros leídos y 103 mil horas de lectura. Desde 2019, Fundación Leer premia con este concurso anual a los chicos que más leen.

“¿Por qué es tan bueno leer? Porque aprendo, me sirve para conocer lugares, historias y personajes maravillosos. Me hace pensar y crear dibujos geniales”, asegura Julieta Chain, de 9 años, alumna del Instituto San Francisco, de la Ciudad de Buenos Aires. “Pienso que es importante leer porque la lectura es la fábrica de la imaginación y con la imaginación podemos viajar a mundos inimaginables”, reflexiona Liset Montaño López, de 12 años, de la Escuela Nº 1-480 Segundo Correas, de Junín (Mendoza).

En esta edición del concurso, el banco BBVA premiará a los tres chicos más lectores con una mochila con 20 libros nuevos, una tablet para sus docentes y una biblioteca móvil con 100 libros para su escuela. Además, La Anónima entregará a dos de los ganadores libros nuevos y un “changuito” de lectura con 400 libros nuevos para su escuela.

“Está bueno leer porque te expande el conocimiento y el vocabulario. También, porque te desarrolla la imaginación y porque es una buena forma de pasar el tiempo y de relajarse”, aconseja Mariana Servian, de 17 años, la lectora más grande entre los 24 ganadores. Vive en Puerto Iguazú (Misiones) y va a la escuela provincial de Educación Técnica N°4 – OEA.

Fundación Leer es una organización sin fines de lucro que trabaja desde 1997 para acercar la lectura y los libros a los niños y niñas de todos los rincones de la Argentina. En 2018, Fundación Konex le otorgó su Premio de Platino en la categoría Entidades Culturales, mientras que en 2019 recibió el Premio Samsung Innova por la Plataforma digital Leer 20-20, que fue reconocido como el proyecto más innovador en la categoría “Arte y Cultura”. “Soñamos con un país donde todos los chicos puedan acceder a los libros, leer y disfrutar de la lectura. Un país en el que la alfabetización y el amor por los libros nos abran las puertas para un futuro mejor. Trabajamos junto con familias, escuelas, centros comunitarios, empresas y diversas organizaciones para alcanzar ese sueño”, explica Patricia Mejalelaty, directora de Fundación Leer.

“Los libros que más me atraen son los fantásticos porque me puedo imaginar un mundo mágico”, dice Matteo Akiki Ruarte, de 10 años, desde la localidad de Patquia en La Rioja. “Me gustan mucho los cuentos. Me trasladan a un mundo de fantasía e imaginación”, aporta Ela Barreto, de 11, desde Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe). Coincide Fátima Figueroa, de 10, de San Miguel, provincia de Buenos Aires: “Me gusta leer libros de terror, ciencia ficción y misterio. Leer es hermoso porque entrás a un mundo mágico”. Y también Francisco Espinola, de 12 años, desde Resistencia (Chaco): “Lo que más me gusta leer son cuentos o historias de fantasía porque despiertan mi imaginación”.

La lectura como puertas que se abren al mundo es clave en los testimonios de los niños lectores: “Lo que más me gusta de la lectura es que me abre un mundo que me servirá para un futuro”, explica con seguridad Mia Almaras, de 13 años, de La Banda (Santiago del Estero). “Me gustar leer libros de aventuras, de terror, de vida real y muchos otros libros más. Me parecen interesantes, divertidos y me dejan con muchas ganas de leer más libros”, revela Sofía Alvarenga, de 10 años, de Clorinda (Formosa). Y desde Salta, Tiziana Fabián Alemán, de 11, resume: “Los libros que leo en general son fábulas, de aventuras y de suspenso. Me gusta leer porque en los libros encuentro aventuras maravillosas y me llevan a un lugar mágico”.

Para despedirse, varios chicos y chicas animaron a sus pares a sumarse al desafío lector: “Quiero invitar a los chicos a leer porque leyendo se aprende y se viven historias fantásticas”, dice Alan Dedek, de 10 años, desde Corrientes. Y Maylén Pérez, también de 10, de La Toma, en San Luis, remató: “A los niños les digo que los libros son divertidos, nos hacen volar la imaginación y podemos contar muchas historias lindas”.