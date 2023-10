escuchar

Mañana continúa en Buenos Aires la primera feria de libros de ciencia, que abrió sus puertas hoy. De 12 a 19, en el Centro Cultural de la Ciencia (Godoy Cruz 2270), unas quince editoriales de ficción y no ficción como Siglo Veintiuno, Fondo de Cultura Económica, Iamiqué, Norma y Eudeba, entre otras, participan con sus catálogos. El programa incluye una jornada para mediadores de lectura, charlas para todo público y otras actividades divertidas.

El programa de lectura “Leé ciencia. Leé Futuro”, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, editó tres colecciones de libros: Ciencia con ojos de niño, integrada por obras de Francesco Tonucci; Hola, Ciencia, para pequeños lectores con libros de Márgara Averbach y Silvia Schujer, entre otros autores; y Ciencia al toque, destinada a lectores juveniles, y que aborda disciplinas como la astronomía, la ciencia forense y la nanotecnología. Todos estos libros son de distribución y de descarga gratuita a través de este enlace.

Para agendar

Este domingo 29, de 15 a 16, en la biblioteca del C3: “Cómo contar historias de ciencia”, con Valeria Edelsztein y Juan Manuel Carballeda.

De 16 a 17, en la misma sala: “La ciencia también es cosa de niños”, con Ileana Lotersztain y Paula Bombara. Ambas charlas estarán coordinadas por Julieta Elffman.

"La ciencia y los monstruos" Maqueta

La ciencia y los monstruos, de Luis Javier Plata Rosas (Siglo Veintiuno). “Todo lo que la ciencia tiene para decir sobre zombis, vampiros, brujas y otros seres horripilantes”: con ese larguísimo subtítulo queda claro de entrada que el autor de este libro de la serie Ciencia que ladra tiene mucho para decir sobre esta cuestión “horrorosa”. Con prólogo del ensayista y divulgador científico mexicano Juan Napote, que este domingo a las 17 brindará la conferencia de clausura (“Leer el mundo: un elogio a los otros libros”) de la feria de libros de ciencia en el auditorio del C3, es un “bestiario” súper entretenido que propone un recorrido por la química “quimérica”, la astronomía “tenebrosa” y la biología “aberrante”, entre otros temas. Así, aparecen autores como Mary Shelley y su monstruoso Frankenstein y mitos como Pie Grande o el Yeti. Un título imperdible para lectores medianos, jóvenes y grandes.

"Levemente fantástico" Maqueta

Levemente fantástico, de Martín Blasco (Loqueleo). El nuevo libro de uno de mis autores favoritos de LIJ ofrece diez relatos “levemente” fantásticos, como indica el título. O no tan leves, en realidad; pero fantásticos, seguro. Los cuentos están habitados por fantasmas, vampiros, sabios que dan consejos. Me fascina que los personajes (sean o no de este mundo) se hacen preguntas, reflexionan, se cuestionan y tienen un gran sentido de la ironía y del humor. Los editores del sello lo recomiendan para lectores de doce años en adelante y, para mí, ese “adelante” significa para todos, sin límite de edad.

"Los tatuajes", un imperdible del catálogo de Lecturita gentileza Lecturita Ediciones

Los tatuajes, de Nicolás Schuff y Ana Sender (Lecturita Ediciones). El padre de Celia tiene muchos tatuajes: “una pantera, un marinero, una sirena, un duende, una calavera, una estrella”, dice el narrador del nuevo libro de Schuff, una de las novedades del catálogo de Lecturita. Algunos de los personajes tatuados en la piel le cuentan historias fantásticas a la protagonista; con otros juega a las escondidas o a volar por arriba de los techos. Ideal para leer en voz alta antes de dormir.

Albert Einstein Maqueta

Albert Einstein, de María Isabel Sánchez Vegara (Catapulta Junior). Un nuevo integrante de la familia Pequeño & Grande, la colección de libros para chicos con biografías ilustradas de grandes personajes de la historia. Con dibujos de Jean Claude, el relato recorre la vida del gran científico desde su infancia en Alemania hasta sus últimos días como ciudadano estadounidense pasando, claro, por sus grandes descubrimientos para la ciencia. Recomendado para los más chicos de la casa.

Isadora Moon y la noche mágica, de Harriet Muncaster (Alfaguara). Unos días antes de Noche de Brujas y del Día de los Muertos, tradiciones de otros países que a muchos les gusta celebrar también por estas tierras, este libro de la serie de Isadora Moon ofrece, además de una nueva historia protagonizada por la niña mitad hada, mitad vampiro, una serie de actividades divertidas. Entre ellas, recetas para cocinar galletitas mágicas y pochoclos saltarines, ideas para representar una obra de teatro en casa y hasta tips para espantar vampiros. Forma un lindo combo con Sirena Esmeralda y la fiesta del océano, de la misma autora y editorial.

"Cuaderno de brujas": para registrar trucos, hechizos y pócimas Maqueta

Cuaderno de brujas (V&R). Ya que hablamos de brujas, este álbum es ideal para lectoras y lectores a quienes les guste interactuar con los libros. Trae trucos, juegos, hechizos, recetas mágicas y láminas para colorear, además de propuestas para hacer un herbario y un atrapasueños. Súper completo y entretenido.