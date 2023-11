escuchar

“Para América la pregunta no es cómo ser creativos, sino cómo se podría no serlo en un lugar en el que la vida depende de ello”. No se refería al continente el orador más aplaudido hoy por 240 directivos y curadores de instituciones culturales de los cinco continentes, reunidos en el auditorio del Museo Moderno, durante la apertura de la 55a conferencia anual del Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM).

Llegado a Buenos Aires desde Ingeniero White, una localidad de Bahía Blanca donde el fin del mundo ya sucedió según él “varias veces”, Nicolás Testoni se refería a América Galian, una vecina que se las arregla para cultivar malvones en esa tierra inhóspita. Apeló a ese jardín como metáfora del espíritu humano y vital de Ferrowhite, el museo-taller que él dirige, cuya historia también “está hecha de múltiples recomienzos, de idas y vueltas, de fracasos espléndidos”. “Trabajar en este museo es cinchar en contra de la idea de estar destinados a la catástrofe –agregó-. Pelearse con la certeza de que no hay alternativa”.

Victoria Noorthoorn, impulsora de la idea de realizar la conferencia en Buenos Aires, con Adriana Rosenberg, presidenta de Fundación Proa, una de las instituciones que colaboraron con la iniciativa NOELIA MARCIA GUEVARA/AFV

Esa resiliencia tan argentina que permite hacer milagros con pocos recursos hizo posible que este encuentro internacional se realizara este año en Buenos Aires por iniciativa de Victoria Noorthoorn, directora del Moderno e integrante del consejo del CIMAM. Fue ella quien logró reunir voluntades públicas y privadas para que decenas de expertos pudieran viajar becados hasta este país remoto, para debatir sobre los desafíos actuales de los museos. Pero también para conocer lo que ella define como “la escena artística más vibrante del planeta”, cartografiada por primera vez en un mapa virtual que propone recorridos personalizados (mapadelarteargentinoenconstruccion.ar).

“Es una oportunidad única de proyección internacional, porque los que vinieron son directivos con capacidad de decisión sobre sus programaciones”, dijo Noorthoorn a LA NACION, mientras circulaban a su alrededor grandes referentes del arte contemporáneo global. Entre ellos Chus Martínez, española que tuvo a su cargo el departamento curatorial de la prestigiosa Documenta de Kassel (2012); Manuel Segade, flamante director del Museo Reina Sofía, y Agustín Pérez Rubio, ex director artístico del Malba y curador del Pabellón de España para la próxima edición de la Bienal de Venecia.

Elena Dahn habla sobre su obra en Fundación Proa NOELIA MARCIA GUEVARA/AFV

“¡Es maravilloso!”, exclamó con su pasión habitual este último, que conoce a fondo la escena porteña. “El hecho de que la conferencia se haga acá ayuda a aprender formas de ver el arte desde el sur –agregó-, algo muy enriquecedor para el contexto local y para los que vienen”. “Esto trae mucha atención sobre Argentina, es muy importante conocer nuevos artistas. Estamos aprendiendo”, confirmó minutos después Suhanya Raffel, presidenta del CIMAM y directora de M+ en Hong Kong.

“Siempre quise venir, ¡pero es muy lejos!”, dijo por su parte Manabu Yahagi, asistente curatorial del Mori Art Museum de Tokio, que solo conocía el país gracias a los textos de autores como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Ahora tiene una visión un poco más amplia, tras recorrer en Fundación Proa la muestra actual de arte argentino –una de varias que se organizaron para esta ocasión en la ciudad-, como parte de un recorrido que terminará esta noche en el Teatro Colón.

Teresa Bulgheroni, presidenta de Fundación Malba, con Nicolás Testoni, director del museo Ferrowhite, e Inés Etchebarne, presidenta de la Asociación Amigos del Moderno NOELIA MARCIA GUEVARA/AFV

Durante el primer día de visitas por la ciudad, los participantes de la conferencia recorrieron instituciones, galerías y talleres del Distrito de las Artes. El circuito incluyó dos nuevos espacios: Arkheion, dedicado al cruce entre arte y diseño, y la nueva sala interdisciplinar de Fundación Larivière, inaugurada días atrás con una exposición colectiva de fotografía. En la entrada estacionó un camión de Delmiro Mendez e Hijo, devenido galería pop up con textiles de Carlos Luis “Pajita” García Bes traídos especialmente por María Casado desde la zona norte de la provincia.

María Casado con las obras que trajo en un camión desde la zona norte de la provincia, junto a parte del equipo de Fundación Larivière NOELIA MARCIA GUEVARA/AFV

“Es importantísimo que los artistas argentinos tengan esta visibilidad”, opinó Teresa Bulgheroni, presidenta de Fundación Malba. El museo fundado por Eduardo Costantini recibirá mañana a la comitiva, que se queda en Buenos Aires hasta el sábado; algunos de los participantes seguirán viaje a Salta. “Esta iniciativa demuestra que cuando nos lo proponemos podemos hacer las cosas bien –agregó-, y que sus organizadores hayan logrado hacerlo en este contexto es aún más meritorio”. Tanto ella como la coleccionista Erica Roberts coincidieron con Noorthoorn en que se trata de una “oportunidad única” para la escena local.

El nuevo espacio de Arkheion, en La Boca NOELIA MARCIA GUEVARA/AFV