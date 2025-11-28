“6-7″: nadie sabe cuál es el significado exacto de la “palabra del año” en inglés, elegida por una plataforma estadounidense

La palabra del año elegida por el diccionario digital estadounidense Dictionary no es exactamente una palabra sino dos que, además, pueden expresarse con números: “6-7″ o “six-seven”. El significado podría ser “más o menos”, o “esto y lo otro”, o ninguno, acompañada de un gesto característico de las manos, con ambas palmas hacia arriba y con un movimiento de arriba a abajo, según precisó la plataforma digital. La expresión en lengua inglesa se volvió viral entre los jóvenes, quienes la emplean en cualquier momento del día y en todo tipo de situaciones, provocando estupor en los adultos.

Seleccionadas por capturar “momentos cruciales de la lengua y la cultura”, las palabras elegidas sirven como “cápsulas del tiempo lingüísticas, reflejando las tendencias sociales y los eventos globales que marcaron el año”.

“Six seven” es una expresión utilizada por niños y jóvenes en Estados Unidos que dio lugar tanto a memes como a la prohibición del uso en establecimientos escolares en ese país.

“Si tienes un hijo en edad escolar, puede que sientas una familiar irritación al ver estos dos números, antes inofensivos -plantea Dictionary-. Sin embargo, si eres de la Generación Alfa, quizá sonrías con sorna al pensar que los adultos vuelvan a tener dificultades para entender tu jerga, notoriamente escurridiza. Y si te sorprende que el 67 tenga algún interés periodístico, no te preocupes, porque todavía estamos intentando descifrar su significado exacto”. Jamás debe pronunciarse “sixty-seven”.

Los lexicógrafos del diccionario digital analizaron una gran cantidad de datos, incluidos titulares periodísticos, tendencias en redes sociales y resultados de buscadores de internet para identificar las palabras que tuvieron gran impacto en las conversaciones online y las del mundo real.

Las búsquedas del número 67 experimentaron un aumento drástico a partir del verano de 2025. Desde junio, se multiplicaron por seis, y hasta el momento, el incremento no muestra indicios de detenerse.

El "chico 67" se volvió viral

Si bien el uso actual se le atribuye a la canción “Doot Doot (6 7)” del rapero estadounidense Skrilla, donde es probable que haga referencia al código policial 10-67 (que se suele usar para informar una muerte), este fue reforzado por videos de TikTok virales con jugadores de básquet y en especial el del niño que será conocido para siempre como el “chico 67”. La “palabra del año” ya tiene derivados, como six-sendy, y variantes, como 41. El tema de Skrilla, lanzado a comienzos de diciembre de 2024, repite de forma continua: “6-7, I just bipped right on the highway”.

Sin embargo, en Ricardo II, tragedia teatral de William Shakespeare, de 1595, asomaba un uso de “six and seven” para expresar desorden o confusión. En la escena I del segundo acto, el personaje del duque de York le dice a la reina: “But time will not permit. All is uneven, / And everything is left at six and seven” [Pero el tiempo no lo permite. Todo es desigual, / Y todo queda a las seis y siete].

Y también en la letra de la célebre canción “Don’t Cry for Me, Argentina”, del musical Evita, escrita por Tim Rice, habría un antecedente de 67: “All you will see is a girl you once knew / Although she’s dressed up to the nines / At sixes and sevens with you” [“Todo lo que verás es una chica que una vez conociste / Aunque está vestida para las ocasiones / A veces desaliñada contigo”].

Las otras “palabras del año” en lengua inglesa, según Dictionary, fueron broligarchy (“broligarquía”, mezcla de hermano, por brother, y oligarquía), para definir a un grupo de varones poderosos, desde luego multimillonarios, que ejercen influencia política; inspo, un apócope de “inspiration”; delulu, variación de “delusional” (“delirante”); Gen Alpha, en referencia a la Generación Alfa (los nacidos a partir de 2010, que son los que repiten sin cesar 67); tradwife, “traditional wife” (“esposa tradicional”), y aura farming (“cultivo de aura”), para definir la práctica de desarrollar intencionalmente la propia presencia o estilo.