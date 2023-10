escuchar

“A canas honradas, no ha de haber puertas cerradas”. Hoy, a las 18, se abren las puertas del Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM), en Agüero 2502, para distinguir con el Premio Rosa de Cobre a cuatro creadores de reconocida trayectoria: los escritores Griselda Gambaro (Barracas, 1928), Roberto Cossa (Buenos Aires, 1934), Néstor Tirri (Bahía Blanca, 1939) y Mauricio Kartun (San Martín, 1946). Estos cuatro maestros de la narrativa, el periodismo y la crítica, y sobre todo del teatro y la dramaturgia en la Argentina estarán presentes en la ceremonia pública.

#Eventos | El lunes 30 de octubre a las 18 hs en el Auditorio Jorge Luis Borges la Biblioteca Nacional distingue con su premio Rosa de Cobre a Griselda Gambaro, Roberto Cossa, Mauricio Kartun y Néstor Tirri. pic.twitter.com/Z20XNRsp7p — Biblioteca Nacional Mariano Moreno (@BNMMArgentina) October 28, 2023

El Rosa de Cobre -que fue creado en 2013 durante la gestión de Horacio González en la BNMM- será entregado por dos escritores: Juan Sasturain, actual director de la institución, y Carlos Bernatek. “Son todos increíbles -dice Bernatek a LA NACION-. Griselda es una prócer, una mujer extraordinaria, como Tito Cossa, superprolífico y que tiene ahora una obra en cartel [Ya nadie recuerda a Frederic Chopin, los viernes, en el Teatro La Máscara]; Kartun es una máquina de producir y Tirri tiene una larguísima trayectoria, fue discípulo de Gombrowicz y estuvo en el clan Stivel. Va a ser un gran acto”. El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, también confirmó su presencia.

“Es un galardón anual que otorga la Biblioteca Nacional al mérito de haber trabajado para la cultura, en algún rubro -dice Néstor Tirri a LA NACION-. No te lo dan porque escribiste el Ulises ni porque pintaste el Guernica, sino a una vida de trabajo, de creación, de propuestas artísticas o culturales. Sirve de alerta, además, porque pueden venir gobiernos que solo se preocupan por el mercado y que quieren barrer actividades que aparentemente no redundan en beneficios o ‘ganancias’. Todos los países del mundo invierten en investigación y educación, pero se han escuchado propuestas de gobierno que pretenden eliminar centros de investigación y de producción artística. En los planes de dirigentes presuntamente expeditivos, estímulos como la Rosa de Cobre corren peligro. A mí retrotrae a los veinticinco años que me dediqué al teatro y a la enseñanza, en varios escenarios y grupos locales, y en la Universidad de Buenos Aires y la Escuela Nacional de Arte Dramático. El mentado ‘salto al vacío’ implica, entre otras cosas, un vacío de cultura y de educación, la que forjó la tradición republicana de Sarmiento, Alberdi o la de nuestros vecinos rioplatenses con José Enrique Rodó. Este alerta se lo he escuchado a un demócrata uruguayo como Julio María Sanguinetti, pero entre nosotros hay pocos que se preocupan por este riesgo que corremos: en los debates políticos previos a las elecciones no hubo una sola mención a la cultura”.

El primer ramillete de Rosa de Cobre estuvo destinado a poetas: Juan Gelman, Juana Bignozzi, Rodolfo Godino, Hugo Padeletti, Alejandro Nicotra y Luis Tedesco. En 2014, fueron distinguidos Jorge Leónidas Escudero, Diana Bellessi, Leonardo Martínez, Jorge Boccanera, Máximo Simpson, Alberto Szpunberg, Vicente Zito Lema, Rodolfo Alonso, Daniel Freidemberg, Jorge Aulicino, Jorge Ariel Madrazo y Tamara Kamenszain. En 2015, Mirta Rosenberg, Jacobo Regen, Teuco Castilla, Arturo Carrera, Graciela Maturo, Rafael Oteriño y Ricardo Herrera recibieron su galardón.

La entrega del premio, de carácter simbólico, se suspendió durante el gobierno de Cambiemos. “Cada pétalo rojo era casi transparente, y bajo la película metálica se distinguía apenas la forma nervada del pétalo natural, que había ennegrecido la cola. El peso de la flor era leve, y Erdosain agregó: –¡Qué liviana!… Pesa menos que una moneda de cinco centavos…”, se lee en Los siete locos, novela de Roberto Arlt. En 2022, luego de la pandemia, se retomó la entrega de premios, y lo recibieron Jorge Coscia, Adolfo Colombres, Luis Gusmán, Marcelo Cohen y Carlos Ulanovsky.

En esta ocasión, el eje del reconocimiento es el teatro y la dramaturgia: los cuatro galardonados están vinculados íntima y vitalmente al teatro como autores, directores, críticos y docentes.