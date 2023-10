escuchar

Las memorias de Britney Spears traducidas al español pronto estarán en las manos de los lectores argentinos y fans de la estrella pop: Penguin Random House ya abrió la posibilidad de comprar el libro en una preventa online y recibirlo el 1° de noviembre. La versión original en inglés (The woman in me), que ya desató una polémica por sus explosivas revelaciones sobre el pasado, está rompiendo récords de ventas y ocupa el primer puesto en las listas de best sellers de Amazon y Barnes & Noble.

Britney Spears puede llegar a ganar una fortuna con su autobiografía, especula TMZ. Según ese medio, el 25% de las ganancias netas del libro que recibirá la cantante debería cubrir el anticipo que se le pagó: 12,5 millones de dólares. Ya se vendieron más de 400.000 copias en la primera semana en Estados Unidos y proyectan que podría llegar al millón. “¡Mi libro es la memoria de celebridades más vendida de la historia!”, celebró Spears a través de Instagram. “Gracias a los fans por su apoyo”.

"La mujer que soy", de Britney Spears (Plaza Janés, $8.999) llega a la Argentina; ya está disponible para preventa

Las ediciones en lengua inglesa de La mujer que soy fueron publicadas en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, Australia e India por Simon & Schuster. Además, se editará en otros quince idiomas: alemán, búlgaro, húngaro, danés, polaco, portugués, neerlandés francés, italiano, noruego, rumano y sueco.

Uno de los fragmentos más explosivos del libro es el relato del aborto que Spears se practicó cuando estaba en pareja con Justin Timberlake: “Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos, pero eso hubiera sido mucho antes de lo que había previsto. Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Hasta el día de hoy es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”.

Ante la repercusión de este y otros pasajes, la princesa del pop escribió en Instagram: “La intención del libro no es ofender a nadie. Esa era yo hace mucho... quedó en el pasado. No me gustan los títulos de las notas que estoy leyendo. Por eso me alejé del negocio hace cuatro años. La mayor parte del libro es de hace veinte años. Ya seguí adelante y fue un gran borrón y cuenta nueva. Estoy acá para establecerlo de esa manera por el resto de mi vida. De cualquier manera, este es el último paso y la mierda sucede. No sabía que este libro necesitaba ser escrito. Aunque pueda ofender a algunos, me ayudó a cerrar heridas para un futuro mejor. Espero iluminar a quienes se sienten solos, están sufriendo o son incomprendidos. De nuevo: mi objetivo al escribir el libro no fue redundar en el pasado, que es lo que están haciendo los medios de comunicación; es una tontería. Ya seguí adelante”.

Britney Spears y Justin Timberlake fueron novios en su juventud

“La mujer que soy es una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”, anticipan en la editorial y recuerdan cuando en junio de 2021, el mundo entero escuchó hablar a Britney Spears en una audiencia pública. “El impacto que causó al compartir su voz, su verdad, fue innegable, y cambió el rumbo de su vida y el de la de infinidad de personas”. Jennifer Bergstrom, directora editorial, comenta: “El poderoso testimonio de Britney en el juzgado sirvió para sacudir el mundo, cambiar las leyes y mostrar su inspiradora fuerza y su coraje. No me cabe ninguna duda de que sus memorias tendrán un impacto similar y serán el evento editorial del año”.

