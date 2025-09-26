“Yo no creo que necesiten un rescate, han hecho un trabajo fantástico”. Así respondió Donald Trump a una pregunta que le hicieron sobre las gestiones del gobierno argentino por un apoyo de Estados Unidos. Fue en la mini rueda de prensa en un apartado de la Asamblea de la ONU, en la que el presidente norteamericano le había entregado a Javier Milei una copia del posteo que había emitido poco antes en su propia red social, y que el argentino exhibió como un trofeo.

A la salida, Luis Caputo habló con la prensa. “Lo bueno para los argentinos es el nivel de apoyo en todo sentido, solamente las palabras del presidente [Trump] son casi más importantes que lo que puede ser el apoyo financiero”, exageró el ministro. Con fondo de sirenas policiales, Toto aseguró que el encuentro había superado sus expectativas: “No me esperaba el manejo del presidente americano, cuando lo quisieron ‘picantear’ con algunas preguntas la habilidad que tiene para contestar”. La misma, tal vez, con la que él eludió los pedidos de precisiones sobre la ayuda económica que obtuvo el país. “Scott [Bessent, secretario del Tesoro] está trabajando para que puedan obtener una buena deuda”, había adelantado Trump. Parece que habría rescate.