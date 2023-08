escuchar

Las redes sociales pueden volverse surrealistas. Hoy, la escritora española Rosa Montero debió comunicar públicamente en X (antes Twitter) que seguía con vida. “Como sabéis hay por ahí un cretino total que anda colgando cuentas falsas de editoriales y demás empresas con las que comunica la muerte de gente conocida. Si no recuerdo mal, hará cosa de un mes se cargó a [José Luis] Perales. Ahora ha sacado una nota falsa de Alfaguara diciendo que he muerto yo. Pues eso, amigos, que ando todavía por aquí dando la lata”, escribió la autora en X.

Poco antes, en una cuenta falsa de la editorial Alfaguara (@AIfaguaraMex) se anunciaba, en inglés, el deceso de la autora de La ridícula idea de no volver a verte. “BREAKING NEWS. Spanish novelist Rosa Montero dies in Mexico City. Official press note to be released soon”. Media hora después, debajo del lúgubre anuncio falso, en vez de la prometida “official press note”, se leía: “Cuenta falsa creada por el periodista italiano Tommasso Debenedetti”. El “asesino de Twitter” había dado un nuevo golpe, sumando a su lista de víctimas no fatales -entre los que se hallan Mario Vargas Llosa, Haruki Murakami y Claudia Piñeiro- a la reconocida escritora y periodista española. En 2022, también “mató” de un tuit a Elon Musk.

Consultado por LA NACION acerca del motivo de haber elegido esta vez a Montero como blanco, Debenedetti respondió: “Me gustaba la idea de matar a esta escritora inteligente y muy famosa que viajaba fuera de su país”. Sobre el mensaje de Montero en redes, donde lo califica como “cretino total”, opinó que era una reacción fuerte. “La puedo comprender”, acotó.

En una suerte de puesta en abismo mediática, la periodista y escritora mexicano-española Lydia Cacho denunció al asesino de Twitter (ahora X) en X: “La cuenta falsa impostando a la editorial @AlfaguaraES ha enviado un bulo terrible y cruel. Nuestra querida @BrunaHusky #RosaMontero está volando de México a España. Allá recibió un premio literario. #fakenews no lo propaguen”.

El viernes, Montero había recibido el premio de la Feria del Libro del Estado de México (Filem); allí brindó un discurso una defensa de “lo estrafalario”. También fue designada visitante ilustre en el municipio mexicano de Toluca. “Escribir es algo solitario y estrafalario -dijo Montero el viernes-. Te encierras durante tres años en una esquina de tu casa a inventar mentiras, es algo absurdo”. Sus amigos y admiradores pidieron que diera señales de vida en X.

Como había dicho en diálogo con LA NACION en 2022, Debenedetti, que crea cuentas falsas desde 2012, intenta denunciar de este modo el estado -calamitoso según él- de los medios de prensa, que utilizan las redes sociales como si fuera un “medio fiable”. “El objetivo es mostrar la escasa fiabilidad de las redes sociales como fuente de información -dijo-. Todavía, en diez años, casi nada se ha transformado en este tema, y los periodistas siempre utilizan las redes sociales, especialmente Twitter, como una fuente de prensa fiable. Pero Twitter y la red son no fiables, y son muy peligrosos por el periodismo”.