Rumbo a Frankfurt: una “selección nacional” de treinta libros viaja a la gran feria internacional

Empiezan los preparativos para la Feria del Libro de Frankfurt, la “Copa del Mundo” editorial donde se dan cita editores, agentes literarios y libreros internacionales, que se realizará entre el 18 y el 22 de octubre. La de Frankfurt es la feria más importante en materia de negociaciones y adquisición de derechos para publicar libros. Este año, tras la declinación de Chile, el país invitado de honor es Eslovenia. La delegación argentina llegará con el catálogo de la cuarta edición de Argentina Key Titles, selección de algunos de los libros publicados en el país en el último año y que cuentan con posibilidades de venta, traducción y adaptación a otras lenguas.

Entre los autores fichados, figuran Hernán Ronsino, María Rosa Lojo, Eugenia Almeida, Mercedes Giuffré, María Martoccia, Mariano Quirós, Nicolás Schuff, Betina González, Claudia Schvartz, Javier Garrido, Alejandra Kamiya, María Negroni, Graciela Montes, más los irreemplazables Antonio Di Benedetto y Sylvia Molloy.

"Una música", de Hernán Ronsino, de Eterna Cadencia

El catálogo de “títulos clave” -una iniciativa conjunta de la Cancillería argentina, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la Cámara Argentina del Libro (CAL), que integra el Plan Libro Argentino- incluye diecinueve categorías (literatura infantil y juvenil, novela, libros de cuentos, poesía y biografía, entre otras). Se presenta no solo en la feria francfortesa sino también en otras ferias internacionales de negocios editoriales, a través de acciones de promoción que se realizan desde las embajadas argentinas.

"La mujer sin razón", de María Martoccia, publicada por el sello rosarino Beatriz Viterbo

Para el presidente de la CAL, Martín Gremmelspacher, es “una felicidad” que el catálogo se siga haciendo. “Brinda la posibilidad a muchos editores de sellos medianos y pequeños de difundir su material a nival internacional porque esos libros, de distintas temáticas, se van a exhibir en Frankfurt y en otras ferias internacionales”.

“Estamos contentos de poder lograr junto con la CAL y la Agencia que esta sea una política que persista en el tiempo -dice Paula Vázquez, directora de Asuntos Culturales en la Cancillería-. Es una herramienta muy importante para el intercambio de derechos de libros argentinos; el subsidio que damos para la traducción de un capítulo es clave para nuestra plataforma y para el trabajo que a partir de eso pueden hacer agentes y editores. Agradecemos en particular la tarea de los jurados, todos excelentes profesionales que analizan las postulaciones”.

En esta edición, el jurado integrado por la escritora Sonia Budassi, la editora y traductora Gabriela Adamo, el profesor y ensayista Jorge Monteleone y la editora Laura Leibiker se ocupó de la selección final, que buscó destacar la bibliodiversidad de la industria editorial argentina, así como también incluir autores y editoriales con un gran potencial, pero aún con limitada difusión en el exterior.

"Lo que hicieron ahí", cuentos de María Rosa Lojo, con escenarios y personajes que comparten una misma tragedia

De la escritora, investigadora y académica María Rosa Lojo se eligió su reciente libro de cuentos (o “novela-rompecabezas”) Lo que hicieron ahí (Corregidor). “Estoy muy feliz de formar parte de esta ‘selección nacional’ literaria gracias a un programa que habilita una visibilidad internacional a libros representativos publicados por editoriales independientes de todo el país -dice Lojo-. La presencia en todas las ferias internacionales donde la Argentina participa y la permanencia en la página web implican un gran reconocimiento, que agradezco mucho, y una excelente oportunidad de difusión hacia el exterior”.

Para Mariano Quirós, cuyo “libro-taller” Ahora escriba usted. 25 ejercicios de escritura (Factotum) se promocionará en Frankfurt, la elección es “una alegría y una sorpresa”. “Ni siquiera estaba al tanto de que existía -cuenta-. Me alegra sobre todo porque es con ese libro, un libro raro, por así decirlo, que mezcla cierta voluntad de compartir lectura y narrativa, una pretensión íntima y de comunidad. Espero que con esto amplíe su camino”. El libro de Quirós invita a los lectores a escribir a partir de varias consignas desarrolladas por el autor.”

"Escritos del exilio", de Antonio Di Benedetto, publicado por A. Hache

“La mujer sin razón, de María Martoccia, es un relato familiar signado por la mirada de una niña de diez años que tiene un particular vínculo con una madre atormentada por la tristeza; en el medio, tensiones políticas, ideológicas, económicas y afectivas hacen que la familia deba deambular por diferentes lugares y realidades, lo que potencia la imaginación de la niña -sintetiza Carolina Rolle, directora editorial de Beatriz Viterbo-. Que esta novela haya sido seleccionada para integrar el catálogo posibilita otros canales de circulación en el marco de ferias internacionales a las que lamentablemente no podemos asistir con la frecuencia con la que se podía ir en otros momentos del país. De esta manera, se logra promover la lectura y visibilizar una literatura que puede leerse desde el territorio y sus marcas nacionales, así como también en su proyección a problemáticas universales. Indefectiblemente, es una novela susceptible a ser traducida a varias lenguas”.

Está confirmado el viaje de la escritora Eugenia Almeida a Frankurt, cuyo palpitante thriller Desarmadero (Edhasa) fue seleccionado para el catálogo; además, asistirán los editores de FERA, Entropía, Riderchail, Mardulce y Tenemos las Máquinas.

¿Cuáles son los “key titles” de 2023?

Los treinta títulos seleccionados estarán presentes en los stands argentinos de las ferias internacionales del libro de todo el calendario ferial; también se pueden consultar en esta página web.

Categoría álbum ilustrado

Vida de un lápiz - Nicolás Schuff - Limonero.

Mi vergüenza - Javier Garrido - La Brujita de Papel.

La estatua de Raúl - Nicolás Castelo - Lecturita.

Arte y fotografía

Guillotine murió guillotinado - Alberto Greco - Interzona.

Autoayuda

Detrás del deportista - Sebastián Blasco - Club House.

Biografía, documental, periodismo

Abundancia. La experiencia de vivir en un mundo pleno de información - Pablo J. Boczkowski - UNSAM Edita.

Ciencias sociales y humanidades

Borges babilónico: una enciclopedia - Jorge Schwartz - FCE Argentina.

Evita frente al espejo - Marcelo Marino (ed.), Mariano López Seoane, Adrián Melo, Patricia Nobilia, Rebeca Palma dos Santos, Laura Zambrini - Ampersand.

Cocina y turismo

El vino es fácil - Marcela Rienzo - Albatros.

Crónicas

Escritos del exilio - Di Benedetto - Adriana Hidalgo editora.

La buena estrella. Relatos tejidos en viaje por América - Josefina Garzillo - Madreselva.

Cuento

Flora y fauna - Leticia Rivas - Tenemos las Máquinas.

Lo que hicieron ahí - María Rosa Lojo - Corregidor.

La paciencia del agua sobre cada piedra - Alejandra Kamiya - Eterna Cadencia.

Diseño, arquitectura, urbanismo

Ciudad latinoamericana - Adrián Gorelik - Siglo XXI.

Género y diversidad

Animalia - Sylvia Molloy - Eterna Cadencia.

How to and hobbies

Ahora escriba usted - Mariano Quirós - Factotum.

LIJ no ficción

¡Qué orejas tan curiosas tienes! - Paola Vetere y Romina Carnevale - Iamiqué.

Literatura infantil

Todo lo que pasó antes de que llegaras - Yael Frankel - Limonero.

Venancio vuela bajito - Graciela Montes - AZ.

Adiós, Chester Binder - Ángeles Durini - Loqueleo.

Fanática. Quiero ser como vos - Mariela Peña - Quipu.

Novela comercial

Deuda de sangre - Mercedes Giuffré - Vestales.

Novela literaria

Una música - Hernán Ronsino - Eterna Cadencia.

La mujer sin razón - María Martoccia - Beatriz Viterbo.

Desarmadero - Eugenia Almeida - Edhasa.

Poesía

A media mañana los domingos - Claudia Schvartz - Leviatán.

La boca del infierno - María Negroni - Interzona.

STM (Ciencia, técnica, medicina)

Manual de tratamiento de neurodesarrollo y neurología infantil - Silvia Tenembaum y Nora Grañana - La Crujía.