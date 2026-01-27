Sacan el sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional y se lo dan a los Granaderos

En los últimos días, creció la preocupación entre historiadores y trabajadores del Museo Histórico Nacional (MHN) ante el rumor de que el Presidente firmaría un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para trasladar el sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. La reliquia histórica fue donada por Manuela Rosas y su familia al MHN en 1896, en una carta dirigida al fundador de la institución, el historiador Adolfo Carranza.

El sable corvo de San Martín, custodiado por Granaderos en el Museo Histórico Nacional MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

El rumor se confirmó esta tarde, cuando LA NACION pudo saber que el 7 de febrero, en un acto oficial en el Campo de la Gloria, lugar histórico situado en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, a las 19, se formalizará el traspaso de la reliquia al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, que conduce actualmente el teniente coronel Cristian Castellanos. A continuación, habrá un desfile cívico militar. El Presidente confirmó su presencia en la ceremonia.

El sable corvo de San Martín fue donado al Estado por la hija de Rosas MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

Milei firmará un decreto. La decisión apunta a “la correcta administración, preservación y seguridad de un bien histórico del Estado Nacional”. Para el Presidente, se trata de “devolverles a los suyos lo que es propio”. Desde el Poder Ejecutivo, indicaron que el destino de la donación de la hija de Juan Manuel de Rosas “no fija un lugar, sino una finalidad: que el Estado garantice su custodia y conservación”. “La interpretación es jurídica, razonable y de buena fe”, remarcan.

Entre otros motivos de la decisión, que será debatida entre historiadores y patrimonialistas, se consigna que “el Regimiento de Granaderos custodia el sable desde 1967 por decreto y fue creado por el propio San Martín” y que la medida “restituye un criterio histórico que había sido modificado en 2015″, cuando la presidenta Cristina Kirchner devolvió (también por decreto) la reliquia al MHN. Se agrega que el cuartel de Granaderos es Monumento Histórico Nacional, y que no es un ámbito ajeno al patrimonio cultural ni de un espacio sin valor histórico. “Se ubica el sable en el ámbito institucional que históricamente tuvo su custodia y que está directamente vinculado a su creador y a su función simbólica original”.

Por último, se indica que el MHN “posee una reserva de gran valor histórico que puede ser exhibida y seguirá abriendo sus puertas como siempre a todos los argentinos”. (Cabe señalar que en los recientes días de altas temperaturas el museo estuvo cerrado porque el sistema de aire acondicionado no funcionaba. Sigue sin funcionar.)

Para algunos, el “retorno” del sable corvo a Granaderos -donde estuvo por 48 años, desde 1967 después de que miembros de la Resistencia Peronista se robaran la reliquia, hasta 2015- debe interpretarse como una “devolución de gentilezas” del Presidente al Regimiento de Granaderos, tras haber sido nombrado “granadero honorífico” y haber recibido la “Orden Ecuestre Militar de los Caballeros”, en mayo de 2025. El Presidente no respondió las consultas de este diario.

Hoy, se filtró la información de que tanto el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, como el Ministerio de Defensa habían solicitado en préstamo el sable corvo para un supuesto acto por el 213° aniversario de la Batalla de San Lorenzo, que tendrá lugar el próximo 3 de febrero. Incluso se sugirió que el Presidente, vestido de granadero, participaría del acto, enarbolando el sable corvo del máximo héroe patrio. Ese día, se izarán banderas en la Plaza San Martín, el Pino Histórico y el Campo de la Gloria, y habrá un homenaje a los caídos en combate en el Cementerio Conventual. El viernes 6 a la tarde Fanfarria Alto Perú desfilará por la avenida San Martín hasta el Paseo del Pino, junto una ceremonia de cambio de guardia.

La subsecretaria de Patrimonio Cultural Liliana Barela -que ante los trabajadores del MHN habría dicho que renunciaría a su cargo si se llevaban la reliquia histórica del museo- tampoco respondió las consultas de LA NACION.

El sable corvo, que tiene en el MHN un “sistema de triple protección”, además de la custodia permanente de dos granaderos, es una reliquia que se debe conservar adecuadamente. Por ese motivo, para los actos públicos, los especialistas recomiendan usar réplicas. San Martín compró el sable en 1812, en Londres, antes de embarcar de regreso a Buenos Aires. El sable no fue usado en la Batalla de San Lorenzo.

El anterior director del MHN, el historiador Gabriel Di Meglio, había alertado en 2025, antes de su sorpresivo despido -para muchos, el motivo fue haberse negado al traslado del sable-, que Defensa reclamaba con insistencia el sable corvo. Hoy, la actual directora de la institución, María Inés Rodríguez Aguilar, no respondió las consultas de la prensa al respecto, aunque seguramente debe estar enterada de que, a partir del 7 de febrero, el MHN perderá la “joya” más valiosa de la colección, si no hay un cambio inesperado en la voluntad del Presidente.