Milei homenajeó a San Martin vestido de militar y Villarruel envió una corona a la Catedral

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel realizaron homenajes por separado este domingo para conmemorar el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Acompañado del ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por el oficialismo, Luis Petri, Milei participó de un homenaje organizado por Granaderos en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. Vestido con un particular atuendo militar, el jefe de Estado entonó el Himno Nacional junto al jefe del Ejército Argentino, Teniente General Carlos Presti; al titular de Casa Militar, Sebastián Ibañez; al líder del Regimiento de Granaderos, Coronel Matías Mones Ruiz; y a soldados de caballería.

Villarruel, en tanto, tenía previsto viajar a Mendoza para participar de otro homenaje en el Campo Histórico El Plumerillo, en el departamento de Las Heras, donde sería recibida por el gobernador Alfredo Cornejo. Allí estaban previstas representaciones teatrales sobre la preparación de San Martín y el Ejército para la gesta libertadora.

La vicepresidenta Victoria Villarruel explica los motivos detrás de la cancelación de su viaje a Mendoza Captura de Pantalla

Sin embargo, a pocas horas del viaje, la vicepresidenta anunció a través de un mensaje en X que debía cancelar su visita por motivos de salud. “Lamentablemente me descompuse y en el aeropuerto me recomendaron no viajar”, explicó. Villarruel pidió disculpas “a Mendoza, a sus autoridades y a los mendocinos” y aseguró: “Los acompaño a la distancia en una fecha tan importante para los argentinos y los mantengo en mi corazón”.

En lugar de asistir al acto en territorio mendocino, la vicepresidenta envió una corona con la leyenda “Vicepresidente de la Nación” a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde descansan los restos del Padre de la Patria.

No es la primera vez que Villarruel cancela un acto por motivos de salud: también se ausentó del Pacto de Mayo en Tucumán, el 9 de julio, alegando una fuerte gripe, aunque al día siguiente participó del desfile militar sobre Avenida del Libertador por el Día de la Independencia.

Tensión en aumento

La relación entre Milei y Villarruel mantiene tensiones visibles desde hace meses. Tras la crítica del Presidente a un mensaje de la vicepresidenta en el que calificó a Francia como “país colonialista” (en julio de 2024), ambos coincidieron solo en el acto de La Rural y en algunas reuniones de gabinete. Esta semana, Villarruel también se ausentó de la reunión semanal de ministros.

El viernes tampoco participó del acto en el Ministerio de Defensa, donde se entregaron despachos y sables a brigadieres, generales y almirantes. Desde su entorno señalaron que la Secretaría General de la Presidencia nunca envió una invitación formal: “Victoria no va a donde no la invitan”, aseguraron desde la Cámara alta.

Javier Milei y Luis Petri, durante la ceremonia de entrega de despachos y sables a brigadieres, generales y almirantes

Cerca de la vicepresidenta señalaron que fue Karina Milei quien decidió no convocarla a la ceremonia, un evento de gran importancia para la familia militar de Villarruel. “Estaban todos los colegas de su padre y algunos de su abuelo”, lamentaron allegados.