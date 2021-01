Salón Nacional de Artes Visuales: aclaraciones sobre la encuesta de género

En un afán de renovación, y en sintonía con los debates que atraviesan la esfera social, en algunas instituciones que dependen del Ministerio de Cultura de la Nación se cometen algunos traspiés. En la tarde del jueves, a causa de la polémica suscitada alrededor de una encuesta asociada a la inscripción del 109° Salón Nacional de Artes Visuales, las autoridades del Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace) compartieron un video en el que hicieron aclaraciones al respecto. Las críticas habían aparecido porque, junto al formulario de inscripción online para concursar, figura una encuesta donde los artistas deben consignar su orientación de género. Junto a varón y mujer, aparecen las categorías gay, transexual, travesti, marica, bisexual, no binario, heterosexual, lesbiana, mujer trans y hombre trans. También está la categoría “otro” (doce en total). En un principio, esta encuesta tenía carácter obligatorio, pero cuando afloraron las críticas e ironías en redes sociales, las autoridades de la institución, que depende de la Dirección Nacional de Museos, decidieron dar un paso atrás y atribuirle el carácter de “optativa”. Desde 2020, la directora interina del Palais de Glace es Fede Baeza, conocida por sus investigaciones sobre arte contemporáneo y trabajos de curaduría. A fines del año pasado, en simultáneo con la reapertura de los museos nacionales, Baeza anunció que había comenzado a transicionar de varón a mujer. Además, la activista travesti Marlene Wayar se sumó al equipo de Educación de la institución.

La activista travesti Marlene Wayar se sumó al equipo del Palais de Glace en 2020 Palais de Glace

No obstante, no todas fueron críticas. Varios activistas y artistas LGBTI celebraron la ampliación de la opción (binaria) “varón/mujer”, tan habitual aún hoy en los formularios burocráticos estatales. Consultado por LA NACION, Baeza destacó que los datos de la encuesta irán a “un canal diferente de los del formulario de inscripción”. En el video, de poco más de ocho minutos y en el que participan Marlene Wayar y Eugenia González, se aclara que uno de los objetivos de la encuesta es producir una transformación en la institución. “El Salón Nacional escenifica la construcción de una comunidad y pone en debate ‘lo común’”, afirma Baeza.

Luego de reconocer un “error comunicacional”, Baeza y Wayar defendieron los propósitos de la encuesta. “Es confidencial y no va a ser visibilizada por el jurado -dice la directora interina del Palais a este diario-. No tiene que ver con la postulación sino con que nosotres queremos cuantificar situaciones socieconómicas, adscripciones de género y de etnia, pero también toda una serie de cuestiones sobre el funcionamiento del Salón Nacional, de uso estadístico, y para presentar informes en mesas de debate, acceder a una imagen más diversa de la comunidad artística y pensar nuevas propuestas para el Salón”. Respecto de la paridad de género, aspecto que desde 2018 debe tenerse en cuenta a la hora de premiar, el jurado solo tendrá en cuenta tres categorías: masculino, femenino y otro. “Lo demás es estadístico y confidencial”, ratifica Baeza. Con la información, se elaborarán políticas para estimular la producción de comunidades invisibilizadas, abandonadas o marginalizadas. “Por ahora no pasa por el cupo, luego debatiremos si el cupo es necesario o no. No es un tema resuelto”, agregó la funcionaria.

Las doce categorías, preparadas por Wayar, combinan identidad, sexo y orientación de género. “Se pueden marcar varias opciones, por ejemplo, alguien puede ser travesti lesbiana, marica no binaria o mujer trans lesbiana; se pueden marcar varias opciones y cruzarlas entre sí -acota Baeza-. Los modos de decir nos parecen centrales para pensar la identidad. Sabemos que se ha criticado esa combinación entre sexo, identidad y género”. Como señala Wayar en el video institucional, hay espacio para que los artistas agreguen otro modo de reconocerse a sí mismos. “Si una categoría no los representa, rómpanla, díganos cómo debemos categorizarles, llamarles, agruparles. Soy piba, no soy lesbiana; soy weye, no marica ni gay”, ejemplificó. “Todo es político. Nuestra intención no es seguir cometiendo violencias en un Estado bastante complejo que aún hoy las sigue cometiendo”.

En el video también se anuncia que la inscripción al 109º Premio SNAV se extendió por una semana; los artistas tienen tiempo para concursar hasta el 7 de febrero. La convocatoria al premio, cuyo origen se remonta a 1911, está dirigida a artistas (y colectivos de artistas) argentinos y extranjeros con dos años o más de residencia legal en la Argentina, mayores de 18 años. Las categorías en las que se puede participar son ocho: cerámica, dibujo, escultura, fotografía, grabado, instalaciones y medios alternativos, pintura y textil (solo se puede participar con una obra en una sola categoría).

En total, se premiarán veintisiete obras: tres mejores obras del conjunto de categorías y tres mejores obras de cada una de las ocho categorías. El premio adquisición Presidencia de la Nación a la primera mejor obra del SNAV otorgará $500.000. El premio adquisición a la segunda mejor obra, $330.000, y por la tercera mejor obra, el ganador, ganadora o “ganadore” recibirá $250.000. El premio no adquisición a la primera mejor obra de cada categoría obtendrá $110.000; el no adquisición a la segunda mejor obra de cada categoría, $80.000, y el premio no adquisición a la tercera mejor obra de cada categoría: $60.000. Un debate aparte podría darse sobre el monto que entregan los premios adquisición. ¿Qué obra cuesta hoy cuatro mil dólares en el mercado del arte?

Los nombres de los jurados (uno “transversal” de cinco personas, que hace la selección y concede los tres mejores premios, a los que luego se suman dos jurados especializados por cada disciplina) se darán a conocer luego del cierre de la inscripción. La convocatoria al Premio Nacional a la Trayectoria Artística está dirigida a artistas argentinos nativos o naturalizados, mayores de 45 años. Este premio reconoce a ocho artistas vivos de relevante trayectoria que hayan contribuido con aportes decisivos al arte argentino. A diferencia de la edición anterior, los artistas interesados en participar deberán autopostularse.

