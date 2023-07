Los días de Viggo Mortensen en la Argentina: de la presentación de su libro de poemas a su querido San Lorenzo

escuchar

Viggo Mortensen llegó una vez más a la Argentina, pero esta vez con un objetivo muy particular: presentar su libro de poesías. El actor estadounidense, que vivió en el país hasta los once años, dio sus pasosiniciales como escritor en estas tierras, cuando a los siete años escribió sus primeros cuentos en su casa de Buenos Aires.

Su primera parada fue Bahía Blanca. La estrella viajó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas en clase turista y pasó inadvertido para muchos de los pasajeros. Aterrizó en la ciudad minutos antes de las 11 de la mañana y allí lo estaban esperando en un auto particular para llevarlo hasta el hotel.

Ese mismo jueves 6 de julio, a las 18.30, se dirigió a la sede de Bahía Blanca del Centro Cultural de la Cooperación para presentar Ramas para un nido, el libro publicado por el sello bahiense Lux. Con entradas agotadas, la estrella de Hollywood se mostró emocionado de poder exponer su arte .

“¿Y qué te va a decir el editor? Para mí es un libro hermoso que muestra la calidad, la sensibilidad de un artista total que es Viggo, no solo como actor, como director de cine, músico, fotógrafo, artista plástico, editor y excelente lector, que genera esta escritura que es parte de su sensibilidad y de su vida. El texto me gustó mucho, poéticamente logrado y jugado. Estoy muy contento de tenerlo dentro del catálogo de libros que hemos editado en Bahía Blanca”, le contaba a LA NACION Gustavo López, editor de Lux, feliz de tener al actor en su ciudad.

Una vez terminado su compromiso en la ciudad del sur de Buenos Aires, regresó a suelo porteño para realizar la única parada obligatoria que tiene en cada viaje a la Argentina: ir a la cancha de San Lorenzo a ver al ciclón. Como en su viaje a Bahía, lo hizo junto a su amigo, el escritor Fabián Casas. Allí, Viggo ingresó al estadio, en donde se tomó algunas fotos y se guardó de recuerdo un pedacito de césped. También recibió de manos del presidente de San Lorenzo, Horacio Arreycegor, una camiseta con el número 10. Luego presenció el empate 0 a 0 entre el club de sus amores y River Plate.

El domingo, el actor se preparó para la segunda cita relacionada con su libro, esta vez en La Cúpula del CCK. Pocos minutos después de las 18, la estrella ingresó al lugar acompañado de Gustavo López y Fabián Casas, este último encargado de escribir el prólogo de la obra. Acto seguido, después de una sentida presentación, Mortensen se dispuso a leer fragmentos ante un público atento.

“ Cuando leés un poema o lo publicás, ya no es tu poema”, expresó la estrella. “Como cuando se hace una película, la gente se apodera y es su película. No la podés cambiar, no la podés explicar. Si tenés que explicar un poema, quiere decir que tenés que volver a casa y trabajar un poco más”, reflexionó .

Dentro de su tour por la Argentina, a Mortensen le queda aún un compromiso: este lunes, a las 18, se presentará en el Centro Cultural Borges para leer ante sus seguidores, una vez más, sus poemas y despedirse de Buenos Aires.

Un poema de Viggo Mortensen

Descanso

Cuando vuelvas

esta noche

estaré durmiendo

bailando con vos

alegre

como la boda judía en tu jardín

acunado por eco de risas

frágiles juramentos

murmullos de aprobación

soñando con verte de nuevo

rozar tu mejilla con la mía

olerte poco a poco

reconociendo tu boca

hundiéndome en tu ojo

envuelto otra vez

siendo nosotros

(2010)

