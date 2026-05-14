Otro “robo” en el Decorativo: una comedia policial busca ayudar al museo

“¡Alto! ¡Todo el mundo atrás! Despejen el área”, ordena el inspector mientras levanta el arma en el Salón de Baile del Palacio Errázuriz. “Pero, ¿qué hacen? ¡Están adulterando la prueba del delito!”, agrega alarmado en la sede Museo Nacional de Arte Decorativo (MNAD), intervenido durante dos años hasta 2024 tras el “robo hormiga” de una veintena de piezas buscadas por Interpol.

Con nuevo director y cámaras ya instaladas, ahora es otro el misterio a resolver: el paradero de un retrato supuestamente realizado por Salvador Dalí, desaparecido ante la vista del público cuando estaba por ser donado al acervo institucional. Habrá que ir cada domingo al centenario edificio diseñado por René Sergent sobre la Avenida del Libertador, que supo ser el hogar de Matías Errázuriz y Josefina de Alvear, para ver si aparece El cuadro maldito.

El elenco de "El cuadro maldito" en el Decorativo Hernan Zenteno - La Nacion

Así se titula la comedia policial interactiva que busca recaudar fondos para el museo con “un inquietante viaje hasta una tarde de 1937 cargada de secretos, donde los espectadores deberán colaborar para esclarecer un enigma que permanece sin resolver desde entonces. Convertidos en detectives, analizarán pistas, sospecharán, acusarán… Y decidirán cuál es el desenlace en cada función”.

Hay muchos datos verdaderos en la historia escrita por Marisé Monteiro, con puesta en escena y dirección general de Ignacio “Nacho” Medina. Está ambientada en una época en que Buenos Aires aspiraba a ser “la París de Sudamérica”, un par de años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La familia Errázuriz acababa de vender su palacio al Estado argentino a un precio simbólico para que se convirtiera en museo. También es cierto que un joven Dalí pintó en 1925 Muchacha en la ventana, un óleo que hoy se conserva en el Museo Reina Sofía, cuando todavía no se había convertido en uno de los principales referentes del surrealismo.

Jorman Gutiérrez con las dos versiones del cuadro que realizó para la obra, y que imitan otro real de Dalí Hernan Zenteno - La Nacion

El que desaparecerá cada semana en el Decorativo mientras la audiencia lo demande fue pintado por Jorman Gutiérrez, artista que integra la comisión directiva de la Asociación de Amigos del MNAD. Esta institución es la que impulsa la obra, tras el éxito de El misterio de la carta escondida, otra similar –y con el mismo detective- realizada por Monteiro y Medina en el Palacio Libertad. Ambos también trabajan juntos en la creación de los “Musicales históricos” como el que también se realizará la semana próxima en el mismo museo con motivo del aniversario de la Revolución de Mayo.

Ensayo en el Salón de Baile del Palacio Errázuriz Hernan Zenteno - La Nacion

Pero esa es otra historia. La que debutará este domingo con entradas ya agotadas para la primera función es una ficción que involucra a Eleonora González de Liniers, una mujer ambiciosa interpretada por Lupi Labunia que aspira a convertirse en la flamante directora del museo; a su cuñado Julián (Ignacio Miguez), un bon vivant y jugador empedernido en bancarrota; a Irina Ivatanova (Milagros Almeida), misteriosa marchand y tarotista rusa, y al inspector Renato Lucchini (Alejandro Poggio), obsesionado con resolver el misterio, quien recibirá a los visitantes ya convertido en fantasma.

El inspector Renato Lucchini (Alejandro Poggio) propone un viaje en el tiempo del cual "no todos volvieron" Hernan Zenteno - La Nacion

“Estoy condenado a vagar por este museo hasta que el enigma que permanece oculto en el Salón de Baile, desde hace 90 años, se resuelva”, explica este protagonista de una saga, al proponer un viaje en el tiempo -del cual “no todos los que entraron volvieron iguales, o no volvieron”- hacia un domingo de 1937 en el que “todo ocurre de la misma manera: las mismas palabras, los mismos gestos, las mismas mentiras de aquella tarde negra, cuando se produjo el mayor enigma en la historia del arte de nuestro país”.

Ensayo en el Salón de Baile del Palacio Errázuriz Hernan Zenteno - La Nacion

Cualquier parecido con la realidad… ¿Es pura coincidencia? “La trama es completamente fantasiosa -asegura Gutiérrez-. Está pensado desde un plano histórico, en el momento de transición de la casa a museo”.

Ignacio "Nacho" Medina y Marisé Monteiro ya trabajaron juntos en muchas obras Hernan Zenteno - La Nacion

Para agendar:

El cuadro maldito en el Museo Nacional de Arte Decorativo (Av. del Libertador 1902), los domingos a las 16. Entradas: $30.000, a la venta en Eventbrite o en el museo, de miércoles a domingo de 13 a 19. Más información: info@amigosdeldecorativo.org. Historia de una Revolución, en el marco del ciclo Musicales históricos, el 23 de mayo a las 15 con entrada gratis.