Se proyecta en cines “El partido”, el documental sobre Argentina-Inglaterra 1986, basado en el libro de Andrés Burgo

En la semana del partido de semifinales en que la selección argentina volverá a enfrentarse con la selección inglesa, de lunes a miércoles, a las 16.45, en el cine Gaumont (avenida Rivadavia 1635) se proyectará El partido, el elegante documental de Juan Cabral y Santiago Franco basado en el libro homónimo de no ficcción de Andrés Burgo, publicado en 2016 y recientemente reeditado (Maxi Tusquets, $ 21.900). La película dura lo mismo que duró el juego: 91 minutos. “No era un partido más, era el partido”, dice el exfutbolista Oscar Ruggieri en el documental que se podrá ver en la previa e incluso durante el partido, que se juega el miércoles, a partir de las 16.

Se reeditó la crónica "El partido", de Andrés Burgo, que revive la contienda épica de 1986

Lanzado en 2016 en la colección Mirada Crónica a cargo de Leila Guerriero, en el 30° aniversario de una de las contiendas futbolísticas más épicas de la historia deportiva, volvió a publicarse antes del comienzo del Mundial 2026 en una edición de bolsillo. Incluye el epílogo de 2020 en el que Burgo –además de revelar que algunos personajes centrales del acontecimiento no aparecen en el libro porque le habían pedido “una retribución económica de la que carecía para entrevistarlos”– recuerda la goleada de la selección argentina femenina a la de Inglaterra, en 1971, en el Estadio Azteca; la “Maradona” de ese evento fue Elba Selva.

"El partido", de Andrés Burgo, se reeditó en edición de bolsillo

Hace cuarenta años, el partido en el que Diego Maradona se consagró como héroe mitológico con “la mano de Dios” y “el gol del siglo” que selló el pase a semifinales tuvo lugar en el Estadio Azteca, en México, el domingo 22 de junio de 1986. El del miércoles se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en una instancia aún más decisiva: el equipo ganador jugará la final de la Copa del Mundo 2026 el próximo domingo.

Con documentación, testimonios y un pormenorizado trabajo de archivo, Burgo desanda en El partido la jornada histórica, el contexto social y político, y la relación que se estableció con la guerra de Malvinas; los senadores justicialistas llegaron a pedir que la Argentina se retirara del Mundial.

El primer gol de Diego Maradona, el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de México El Grafico - Getty Images South America

“Alfonsín no dio curso a los reclamos de diputados y senadores justicialistas, pero tampoco permaneció indiferente: en público le deseó suerte al equipo y le rogó que jugara ‘con calma’, mientras en privado delegaba el tema en su Ministerio de Relaciones Exteriores. No puede decirse que el primer Argentina-Inglaterra después de la guerra se convirtiera en una cuestión de Estado pero tampoco puede omitirse que le generó incomodidad al presidente”, señala Burgo.

En diálogo con LA NACION, el autor, que viajó a Estados Unidos para presenciar el partido, aclara que no trabajó en la película. “Los directores, Juan Castro y Santiago Cabral, que son muy talentosos, hicieron un laburazo espectacular, yo no tuve relación ni con el guion, ni con el archivo, ni con la producción –dice a LA NACION–. Ellos compraron los derechos del libro y lo adaptaron. Se basaron en el libro, mejor dicho, porque hicieron su propia obra basada en el trabajo del libro. Esto lo digo porque no es un autelogio, pero es hermoso lo que hicieron”. En entrevistas, los directores dijeron que utilizaron el libro de Burgo como “una Biblia de referencia”.

Para Burgo, el contexto en que se da el partido del miércoles no se puede comparar con el de 1986. “Aunque, obviamente, nosotros mantenemos el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas, en este partido no está esa carga tan dramática de la guerra, porque en aquel momento la guerra había ocurrido cuatro años antes, era muy reciente –sostiene–. Seguimos reivindicando a nuestros héroes de guerra, eso está claro; no estoy diciendo que con el paso del tiempo la guerra importe menos, sino que para las nuevas generaciones es algo que queda un poco más lejos. Después, claro que es mucho más que un partido de fútbol con Inglaterra, siempre es más que un partido de fútbol, porque el fútbol es más que fútbol y si el fútbol es más que fútbol, Inglaterra es más que un rival”.

Para agendar

El partido, documental de Juan Cabral y Santiago Franco, se puede ver del lunes 13 a miércoles 15, a las 16.45 en el cine Gaumont (Rivadavia 1635). Entradas a $ 4500, con descuentos para jubilados, pensionados y estudiantes.