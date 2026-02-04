Se vendió por casi 18 millones de dólares una obra maestra de Rembrandt

Young Lion Resting, obra maestra de Rembrandt, fue vendido hoy en Sotheby’s de Nueva York por 17.860.000 dólares; el valor alcanzado por el dibujo del gran maestro lo sitúa entre los más valiosos de antiguos maestros jamás subastados. Además, marca un récord para el propio artista.

La recaudación de la subasta se destinará a Panthera, una organización benéfica dedicada a la conservación de las 40 especies de felinos salvajes del mundo Sotheby's

Según informó la prestigiosa casa de remates en un comunicado, la recaudación de la subasta se destinará a Panthera, una organización benéfica dedicada a la conservación de las 40 especies de felinos salvajes del mundo, fundada por el Dr. Thomas S. Kaplan, su esposa Daphne Recanati Kaplan y el difunto Dr. Alan Rabinowitz, y ahora presidida por el copropietario del dibujo, Jon Ayers.

Antes de la venta de hoy, el cuadro formaba parte de la renombrada Colección Leiden, reunida por los Kaplan durante más de dos décadas. Esta colección está considerada como uno de los fondos privados más importantes del mundo de arte holandés y flamenco del siglo XVII, y abarca nada menos que 17 pinturas de Rembrandt.

Ofrecido durante la subasta “Obras Maestras sobre Papel de Cinco Siglos” de Sotheby’s en Nueva York, el dibujo generó pujas por teléfono y en la sala, antes de ser vendido en la misma sala. En previsión de la subasta de esta tarde, la obra se exhibió ampliamente en todo el mundo, incluyendo París, Nueva York, Londres, Abu Dabi y Hong Kong, donde las galerías de Sotheby’s recibieron a más de 45.000 visitantes.

Como informó la casa de remate, la obra fue realizada cuando Rembrandt tenía entre treinta y cinco y treinta años, y ya se encontraba en la cúspide de su carrera en Ámsterdam. El dibujo representa a un león en reposo, capturado en una vista de tres cuartos, con una correa alrededor del cuello, lo que sugiere que fue dibujado a partir de la observación directa. Cada trazo reproduce al león con exquisito detalle, capturando su forma, pero también su vitalidad, aplomo y poder.

Aunque la oportunidad de ver un león vivo habría sido relativamente rara en la Europa del siglo XVII, Rembrandt seguramente habría aprovechado cualquier ocasión con gran entusiasmo, tal vez encontrándose con uno en una feria anual. Si bien su interés por el rey león era evidente, los dibujos de Rembrandt sobre este tema son extremadamente escasos: solo se conocen seis dibujos de leones en la actualidad, dos de ellos en el Museo Británico y uno en cada una de las colecciones del Louvre de París, el Rijksmuseum de Ámsterdam y el Museo Boijmans Van Beuningen de Róterdam.