El Museo Malvinas lanza una campaña de donación de fotos de los caídos en la guerra

Entre las conmemoraciones y homenajes a los 649 soldados que murieron en el conflicto bélico del Atlántico Sur, en 1982, y que tendrán lugar en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Santiago Calzadilla 1300) a partir del 2 de abril, hay una que necesita del apoyo de la ciudadanía. El museo nacional más joven, creado en 2014 y actualmente a cargo del coronel retirado y veterano de la guerra de Malvinas Esteban Vilgré Lamadrid, lanzó en redes sociales una convocatoria abierta a familiares, amigos y allegados de excombatientes para que envíen, de manera digital, fotografías.

“El museo se compromete a tratar con máximo respeto el material fotográfico enviado -se aclara en la publicación del Malvinas en su cuenta de Instagram-. Para ayudarnos, les pedimos a los que donan lo siguiente: 1. Enviar la fotografía escaneada o similar con nombre y apellido completo del homenajeado, al correo museologia.mmeias@gmail.com 2. La fotografía del homenajeado debe ser en lo posible de formato retrato o primer plano. 3. La fotografía del homenajeado debe ser, en lo posible, vistiendo su uniforme oficial. Estas características preferentes tienen el único fin de darles igual tratamiento a cada fotografía”.

las fotografías que se reciban en el Museo Malvinas serán mejoradas con inteligencia artificial y ayudarán a crear una base de datos Museo Malvinas

Si bien las fotos se reciben en la dirección de correo museologia.mmeias@gmail.com hasta el 2 de marzo, la convocatoria continuará abierta de manera permanente para enriquecer el archivo del museo.

“Este año, el Museo Malvinas resolvió adecuar su organización y difusión, modificando contenidos en busca de reforzar la historia de nuestra soberanía en el Atlántico Sur y de ‘malvinizar’ en valores a partir del ejemplo de nuestros soldados que en Malvinas lucharon defendiendo nuestra tierra, no por odio a los invasores que atacaron Puerto Argentino a partir del 1° de mayo sino por amor a quienes quedaron atrás: nuestros compatriotas”. A lo largo de 2026, se conmemorarán efemérides entre el 2 de abril y el 14 de junio.

La Sala de los Héroes del Museo Malvinas será el epicentro de los homenajes Museo Malvinas

En la Sala de los Héroes, se reivindicará a los caídos en la guerra con una exposición de fotografías mejoradas con inteligencia artificial que, a la vez, “servirá para crear una base de datos única para compartir”, anticipa el director del Malvinas. “Asimismo, honraremos a todos ellos en la figura del soldado y maestro Julio Cao como testimonio de esos valores que defendemos”, destaca.

“Recordaremos las acciones del 2 de abril con el combate librado bajo la consigna de ‘no producir bajas’ que se logró de manera ejemplar y profesional, entregando su vida en esa acción el comando anfibio Pedro Giachino (1947-1982), primer caído de la guerra quien, aun herido, no arrojó su granada para no producir bajas”, cuenta La Madrid.

El coronel retirado Esteban Vilgré Lamadrid dirige el Museo Malvinas Soledad Aznarez

También se avanzará en el “mapa federal” donde se podrán localizar todos los monumentos, escuelas, calles y memoriales que honran a los héroes de Malvinas en la Argentina, y se fomentarán charlas y actividades culturales. “Sin olvidarnos de nuestra Antártida Argentina a pocos años del vencimiento del Tratado Antártico y en el que nuestra nación nuevamente deberá hacer valer sus derechos”, concluye La Madrid.