Subastan en París dos obras de Monet nunca expuestas y una de ellas tiene una cotización récord en Francia

PARÍS (AFP).- Dos cuadros de Claude Monet, que hasta ahora nunca habían sido mostrados en público, serán subasta dos en octubre por Sotheby’s en París. Ambos forman parte de la venta de 28 obras de la colección de la familia francesa Schlumberger y una de ellas tiene la estimación más alta jamás asignada a una obra ofrecida en una subasta en Francia.

Entre los lienzos se destaca Iris, una obra que Monet pintó hacia el final de su vida en su casa de Giverny. La pieza tiene una estimación de entre 22.000.000 y 30.000.000 de euros, equivalente a entre US$25.300.000 y US$34.500.000.

La firma anunció el jueves pasado en su sede parisina que se trata de la valoración más alta otorgada a una obra presentada en un remate en Francia. La pintura será exhibida públicamente por primera vez antes de la subasta, después de haber permanecido siempre en la residencia de la familia Schlumberger, una familia alsaciana de origen franco-alemán.

Las obras serán subastadas en la casa especializada Sothebys Archivo/Gentileza Sotheby's

La venta de la colección de la familia francesa incluye también otros tres trabajos del pintor. Entre ellos figura la tela Saule pleureur (Sauce llorón), valuada entre 9.000.000 y 12.000.000 de euros. Además, hay tres piezas de Paul Cézanne, entre las que se encuentra La ferme (La granja), tasada entre 600.000 y 800.000 euros (entre US$ 691.000 y US$ 921.000).

“Esta colección es extraordinaria por su historia y por la calidad de las obras que la componen”, dijo Thomas Bompard, codirector del departamento de Arte Moderno y Contemporáneo de Sotheby’s Francia. Por su parte, la historiadora especializada en el impresionismo Marianne Mathieu analizó: “Bien conservados, sin barnizar, ‘Iris’ y ‘Saule pleureur’ muestran una visión excepcional del proyecto artístico definitivo de Monet”.

Antecedente reciente

Tal como informó LA NACION, la subasta de octubre se realizará después de otra reciente venta de Sotheby’s en París, en la que dos paisajes del río Sena pintados por Monet superaron las estimaciones iniciales y fueron adjudicados por más de 16.000.000 de euros en conjunto.

"Vétheuil, Effet du Matin (1901)", subastada recientemente ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Las obras Les Îles de Port-Villez (1883) y Vétheuil, effet du matin (1901) estuvieron fuera del circuito público durante más de un siglo. La primera pieza se adjudicó por 4.700.000 de euros, mientras que la segunda llegó a 11.400.000 de euros.

El cuadro Les Îles de Port-Villez, elaborado poco después de que el pintor se instalara en Giverny, solo se conocía mediante reproducciones en blanco y negro y no se mostraba desde comienzos del siglo XX.

Por su parte, Vétheuil, effet du matin pertenece al período de madurez del autor y se enfoca en las variaciones de la luz sobre el agua, sin exhibiciones públicas desde 1928. En conjunto, la tasación previa de ambas piezas oscilaba entre 9.000.000 y 13.000.000 de euros.