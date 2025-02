Subastan obras de Sara Facio, Annemarie Heinrich y Marcos López para ayudar al centro de fotografía atacado en La Plata

La Fundación Alfonso y Luz Castillo organizó una subasta solidaria online, que se extenderá hasta el 10 de marzo, para apoyar la recuperación del Centro de Fotografía Contemporánea (CFC), en La Plata, que dirige el fotógrafo y editor Ataúlfo Pérez Aznar. El CFC fue desvalijado por una banda delictiva entre finales de diciembre de 2024 e inicios de año que rompió puertas, rejas y ventanas para ingresar al edificio. Una subteniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires está imputada en la causa que investiga la fiscal María Cecilia Corfield. Del CFC se robaron colecciones de cámaras fotográficas además de otros materiales, como lentes, soportes y libros antiguos. Hasta ahora, nada de lo robado fue recuperado.

Ninguna autoridad del Instituto Cultural de Provincia de Buenos Aires ni de la Secretaría de Cultura de la Nación se comunicó con Pérez Aznar. “Deben estar ocupados en Mar del Plata”, irónizó el director del CFC.

Una postal porteña de Juan Travnik fechada en 1992 Juan Trávnik - arte x arte

“Para nosotros, desde la Fundación Alfonso y Luz Castillo era una acción fundamental intentar ayudar al CFC que dirige Ataúlfo en La Plata -dice a LA NACION el gestor cultural y coleccionista Gastón Deleau, director de la Fundación-. Es algo sobre lo que tenemos que tomar conciencia y ponernos al hombro la ayuda para poder recuperar un espacio tan importante que ha mantenido y reconstruido la memoria de lo que pasó en la fotografía contemporánea de nuestro país. Nos parecía primordial colaborar, y ese impulso se transformó en la subasta solidaria que estamos coordinando desde Arte x Arte, llamando a algunos amigos y referentes de la fotografía para que pudieran aportar con su trabajo la posibilidad de recaudar fondos para que estos vayan, ciento por ciento, a la recuperación del CFC. Ese es nuestro aporte y nuestro objetivo”.

"Picadito", de la colosal Sara Facio Sara Facio - arte x arte

Todas las fotos donadas para la subasta son de artistas de primer nivel. Hay obras de Oscar Pintor, Sara Facio, Marcos Zimmermann, Adriana Lestido, Alberto Goldenstein, Juan Travnik, Marcos López, Zulema Maza, Matilde Marín, Res, el guatemalteco residente en la Argentina Luis González Palma, Eduardo Grossman, Annemarie Heinrich, Alfonso Castillo y el mismo Pérez Aznar, que se mostró agradecido con sus colegas y con la Fundación Alfonso y Luz Castillo, que preside la escritora y editora Luz Fernández.

Obra del guatemalteco-argentino Alfonso Castillo, de la serie "Repeticiones" Alfonso Castillo - arte x arte

“En los noventa años que tengo, nunca pensé que iba a llegar a ver el mundo en un punto tan bajo y tan brutal -dice Luz Fernández a LA NACION-. Estamos cada día más cerca de la selva. Lo que le han hecho al CFC es también un atentado a la cultura, al arte y a la historia de la Argentina. No hablemos solo de la pérdida material, que es cuantiosa, sino además de la pérdida documental e histórica. No entiendo la maldad de estos ‘analfabestias’; estos tipos no saben lo que se han llevado para malvender. Han roto puertas, mesas, archivos. Ataúlfo heredó de su padre una biblioteca de sesenta mil volúmenes y estos tipos se han llevado libros muy valiosos. Eso se ha perdido para siempre. Los que amamos el arte y hemos sido mecenas del arte y la cultura tenemos que unirnos para demostrarle a Ataúlfo que todos somos uno con él”.

Foto de Adriana Lestido, de la serie "Madres adolescentes" Adriana Lestido - arte x arte

El precio de base de todas las fotos es de 1500 dólares pero, al tratarse de una “subasta silenciosa” (vía mail), los interesados pueden “subir la apuesta” por las fotos elegidas. Existe la posibilidad de una compra anticipada en firme por 3000 dólares por foto. La información con la oferta debe enviarse por mail a subastasolidaria@artexarte.com.ar con la leyenda “SUBASTA SOLIDARIA CFC” en el asunto del mail y, en el mensaje, los nombres de los artistas y las obras seleccionadas en orden de prioridad, además del valor de la oferta por cada foto.

Una postal marplatense de Ataúlfo Pérez Aznar, fechada en 1985 Ataúlfo Pérez Aznar - arte x arte

Una vez terminado el tiempo de la subasta se les informará a los ganadores su nueva adquisición y se publicarán los datos de recaudación. Se estima que coleccionistas e instituciones privadas participarán de la subasta solidaria.

Obra de Oscar Pintor, "Tronco y lavabo" Oscar Pintor,Oscar Pintor - arte x arte

Si bien algunos de los objetos robados o destruidos en el atraco al CFC podrían ser irrecuperables, el dinero recibido se invertirá para que la institución vuelva a funcionar y a cumplir con su objetivo de custodiar los archivos y materiales de la fotografía contemporánea en la Argentina.

Daniel Gigena Por