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Talento argentino en juego: fotógrafos y cineastas se miden en una competencia internacional que cumple veinte años

Sony lanzó sus bases para los premios que buscan impulsar y proyectar el trabajo de realizadores audiovisuales

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Daniel Gigena
LA NACIONDaniel Gigena
anuncio concurso Sony
En 2026, la serie de los carpinchos de barrios privados, de Anita Pouchard Serra, llegó a la final en la competenca profesional de los Sony World Photography AwardsAnita Pouchard Serra - Sony World Photography Awards 2026 - Student & Youth shortlists

Están abiertas las inscripciones para la edición 2027 de los Sony World Photography Awards y los Sony Future Filmmaker Awards, en el que pueden participar fotógrafos, cineastas, estudiantes y nuevos talentos de la Argentina, con inscripción gratuita. Ambas iniciativas están organizadas por Creo Arts en colaboración con Sony y ofrecen a los creadores una plataforma internacional para proyectar su trabajo, conocer a referentes de la industria audiovisual y acceder a oportunidades de exhibición, formación, mentoría y premios que pueden impulsar su desarrollo profesional.

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En 2027, los Sony World Photography Awards celebrarán su vigésima edición. A lo largo de dos décadas, el certamen dio visibilidad a miles de fotógrafos y contribuyó a impulsar carreras mediante una exposición internacional de gran alcance. La inscripción es gratuita y está abierta a interesados de todos los niveles. En ediciones recientes, fotógrafos argentinos como Irina Werning, Mauricio Holc, Jorge Mónaco, Marcos Azulay, Nico Muñoz, Federico Kaplan, Delfina Pignatiello y Gonzalo Santile, entre otros, ganaron premios en distintas categorías.

Delfina Pignatiello quedó entre los finalistas de la competencia profesional, en la categoría de deportes, en 2026
Delfina Pignatiello quedó entre los finalistas de la competencia profesional, en la categoría de deportes, en 2026Delfina Pignatiello - Sony World Photography Awards 2026 - Student & Youth shortlists

Para esta edición, el certamen presenta algunas novedades. En la competencia Serie, se suma la categoría Historias que invita a explorar el modo en que las historias personales, culturales y sociales moldean el mundo actual, y Retratos de animales, dentro de Imagen Única, propone capturar la personalidad y el carácter de nuestros compañeros de hábitat. La competencia Estudiantil tendrá como tema los viajes, a través de una serie de diez fotografías.

El astrofotógrafo Gonzalo Santile fue premiado en 2022
El astrofotógrafo Gonzalo Santile fue premiado en 2022Gonzalo Santile

Los premios para los ganadores llegan hasta los 25.000 dólares, además de pasajes y alojamiento para la entrega de premios en Londres, y equipos de imagen digital de Sony. Las obras de los ganadores y preseleccionados formarán parte de la exhibición de los Sony World Photography Awards en Londres.

Para Serie (que incluye categorías como Arquitectura y Diseño, Medio ambiente y Proyectos documentales), el plazo de inscripción cierra el 12 de enero de 2027; para Juvenil e Imagen Única (que incluye varias categorías), el 5 de enero de 2027, y para Estudiantil, el 27 de noviembre de 2026. Más información en este enlace.

Con los Sony Future Filmmaker Awards se intenta descubrir y promover a la nueva generación de realizadores audiovisuales. Los finalistas viajarán a Los Ángeles para participar, del 7 al 10 de junio de 2027, en un programa de formación, networking y mentoría con ejecutivos y especialistas de Sony Pictures. La experiencia culminará con la ceremonia de premiación el 10 de junio.

Hasta el 15 de diciembre, los interesados pueden presentar sus cortometrajes en seis categorías: Ficción, No ficción, Inmersiva, Animación, Estudiantes y Formato futuro

Se otorgará nuevamente el Premio a la Sostenibilidad, ideado por Creo y Sony para reconocer un cortometraje que comunique de manera creativa la importancia del entorno, la accesibilidad, la diversidad, la equidad y la inclusión en el futuro del planeta. Más información en este enlace.

Por Daniel Gigena
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