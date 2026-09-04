Talento argentino en juego: fotógrafos y cineastas se miden en una competencia internacional que cumple veinte años

Están abiertas las inscripciones para la edición 2027 de los Sony World Photography Awards y los Sony Future Filmmaker Awards, en el que pueden participar fotógrafos, cineastas, estudiantes y nuevos talentos de la Argentina, con inscripción gratuita. Ambas iniciativas están organizadas por Creo Arts en colaboración con Sony y ofrecen a los creadores una plataforma internacional para proyectar su trabajo, conocer a referentes de la industria audiovisual y acceder a oportunidades de exhibición, formación, mentoría y premios que pueden impulsar su desarrollo profesional.

En 2027, los Sony World Photography Awards celebrarán su vigésima edición. A lo largo de dos décadas, el certamen dio visibilidad a miles de fotógrafos y contribuyó a impulsar carreras mediante una exposición internacional de gran alcance. La inscripción es gratuita y está abierta a interesados de todos los niveles. En ediciones recientes, fotógrafos argentinos como Irina Werning, Mauricio Holc, Jorge Mónaco, Marcos Azulay, Nico Muñoz, Federico Kaplan, Delfina Pignatiello y Gonzalo Santile, entre otros, ganaron premios en distintas categorías.

Delfina Pignatiello quedó entre los finalistas de la competencia profesional, en la categoría de deportes, en 2026 Delfina Pignatiello - Sony World Photography Awards 2026 - Student & Youth shortlists

Para esta edición, el certamen presenta algunas novedades. En la competencia Serie, se suma la categoría Historias que invita a explorar el modo en que las historias personales, culturales y sociales moldean el mundo actual, y Retratos de animales, dentro de Imagen Única, propone capturar la personalidad y el carácter de nuestros compañeros de hábitat. La competencia Estudiantil tendrá como tema los viajes, a través de una serie de diez fotografías.

El astrofotógrafo Gonzalo Santile fue premiado en 2022 Gonzalo Santile

Los premios para los ganadores llegan hasta los 25.000 dólares, además de pasajes y alojamiento para la entrega de premios en Londres, y equipos de imagen digital de Sony. Las obras de los ganadores y preseleccionados formarán parte de la exhibición de los Sony World Photography Awards en Londres.

Para Serie (que incluye categorías como Arquitectura y Diseño, Medio ambiente y Proyectos documentales), el plazo de inscripción cierra el 12 de enero de 2027; para Juvenil e Imagen Única (que incluye varias categorías), el 5 de enero de 2027, y para Estudiantil, el 27 de noviembre de 2026. Más información en este enlace.

Con los Sony Future Filmmaker Awards se intenta descubrir y promover a la nueva generación de realizadores audiovisuales. Los finalistas viajarán a Los Ángeles para participar, del 7 al 10 de junio de 2027, en un programa de formación, networking y mentoría con ejecutivos y especialistas de Sony Pictures. La experiencia culminará con la ceremonia de premiación el 10 de junio.

Hasta el 15 de diciembre, los interesados pueden presentar sus cortometrajes en seis categorías: Ficción, No ficción, Inmersiva, Animación, Estudiantes y Formato futuro

Se otorgará nuevamente el Premio a la Sostenibilidad, ideado por Creo y Sony para reconocer un cortometraje que comunique de manera creativa la importancia del entorno, la accesibilidad, la diversidad, la equidad y la inclusión en el futuro del planeta. Más información en este enlace.