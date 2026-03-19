Niños polistas, carpinchos y ninfas: la fotografía argentina se luce en los Premios Sony

La séptima edición de los premios de la competencia profesional de América Latina de los Sony World Photography Awards ya tiene ganadores y, entre las finalistas, hay fotógrafas argentinas, entre ellas, Irina Werning (que retrató al presidente Javier Milei para la revista estadounindense Time), Camila Belén González Camarero, Anita Pocuhard Serra y Delfina Pignatiello.

El primer premio lo obtuvo la artista y fotógrafa mexicana Citlali Fabián (1988), con su serie Bilha. Historias de mis hermanas, donde recurre a una combinación de retratos e ilustraciones digitales para presentar las historias de mujeres inspiradoras en el sur de México. Con la fotógrafa colaboraron activistas y artistas de diversas comunidades mexicanas para ofrecer una visión del cambio que se está generando a partir de la iniciativa de las mujeres. “Me llena de emoción recibir este primer lugar de Latinoamérica, más aún por ser este un proyecto hecho en complicidad con mujeres de mi región, a quienes admiro y respeto profundamente. Su labor me inspira a creer en otros futuros y en otras formas de hacer y contar historias”, dijo Fabián.

La mexicana Citlali Fabián, premiada en la competencia profesional de los Sony World Photography Awards Citlali Fabián

La ecuatoreña María Fernanda García (1986) ganó el segundo premio con su trabajo Estudio sobre el vuelo, donde explora la relación entre un niño y las aves, evidenciada en la observación y recolección de elementos naturales durante su crecimiento. La propuesta incorpora la cosmovisión andina, donde las aves son consideradas mensajeras espirituales entre el mundo humano y el mundo superior. Y el brasileño André Tezza (1973) obtuvo el tercer premio con la serie Estructuras cotidianas, que documenta pequeños supermercados de barrio en las afueras de Curitiba, destacando su arquitectura de resistencia frente al avance de grandes cadenas minoristas.

De la seria "Bilha. Historia de mis hermanas", de Citlali Fabián Citlali Fabián

Los ganadores recibirán como premio equipo de imagen digital de Sony, además de un viaje a Londres para la gala de premiación, a mediados de abril.

Irina Werning resultó finalista del certamen profesional con la serie Roda Polo en la que registra un nuevo deporte surgido en la Argentina que sustituye a los caballos por monociclos eléctricos, haciendo más accesible el juego al aire libre, sin rastros de explotación animal. Los demás finalistas fueron el peruano Sergio Meléndez, el colombiano Sebastián Di Domenico, el boliviano Manuel Seoane de Bolivia, el venezolano Paul Yris, el chileno Benjamín Villela y el panamaño Bienvenido Velasco.

Irina Werning documentó el nacimiento de un nuevo deporte criollo, sin explotación animal Irina Werning

Anita Pouchard Serra se ubicó entre los finalistas de la categoría “Vida Silvestre y Naturaleza” con su serie Los carpinchos en el centro de la disputa y la resistencia en Buenos Aires, que sigue la disputa por el territorio entre los simpáticos roedores y algunos habitantes de un exclusivo asentamiento privado levantado sobre humedales.

Delfina Pignatiello vuelve al universo acuático como fotógrafa Delfina Pignatiello

La exnadadora olímpica y fotógrafa Delfina Pignatiello quedó en la lista de finalistas de la categoría “Deporte” con Ninfas, serie fotográfica subacuática.

Postal porteña de Rodrigo Paredes Rodrigo Paredes

Se anunciaron también a los ganadores de los Latin American Regional Awards, premios creados por la World Photography Organisation y Sony para respaldar a las comunidades fotográficas locales de todo el mundo, entre los que también hubo finalistas de la Argentina.

El primer premio lo obtuvo el colombiano Juan Jacobo Castillo, por su fotografía Seminiferus, que registra el hallazgo del sapo de patas cortas del Alto Amazonas, una de las especies de anfibios más singulares del mundo. La imagen muestra a un macho de abdomen rosado brillante en posición de espera, atraído por el ritual de apareamiento. El segundo premio lo recibió el mexicano Livier Miroslava Ultreras, con su fotografía Hermanas, y el tercer premio, el uruguayo Nicolás Aguiar, por su foto Ojos de montaña.

Camila Belén González Camarero recreó con dos amigas una foto de su abuela con dos amigas en Mar del Plata Camila Belén González Camarero

Camila Belén González Camarero quedó entre los finalistas con el autorretato Memoria, en el que junto a dos amigas recreó una foto de su abuela con dos amigas tomada hace 69 años en la rambla de Mar del Plata.

Claudia Behrensen integró la lista de finalistas en la categoría “Creativa” con Vínculo sagrado, con una foto tomada en Villa Epecuén (que incluye una foto del mismo lugar antes de que el pueblo quedara sumergido bajo el agua, décadas atrás), y Rodrigo Paredes, en la categoría “Fotografía callejera” con Buenos Aires, donde un hombre posa con orgullo junto a su auto clásico de colección (un Fiat 128).

Foto de Claudia Behrensen con el paisaje de Villa Epecuén Claudia Behrensen

Los ganadores de las competencias Estudiantil, Juvenil, Abierta y Profesional de los Sony World Photography Awards 2026 se anunciarán el 16 de abril y las obras serán parte de la muestra que se realizará en la Somerset House de Londres, del 17 de abril al 4 de mayo. Más información en este enlace.