18 de septiembre de 2019 • 11:59

En medio del debate desatado en la Argentina por el reclamo del movimiento feminista de usar el morfema "e" en reemplazo de los que marcan el género femenino o el masculino ("a" y "o") y así conseguir un lenguaje más inclusivo de todas las diversidades sexuales, uno de los diccionarios más prestigiosos de los Estados Unidos agregó ayer el pronombre "they" (hasta ahora "ellos" en español) como singular y no binario.

Merriam-Webster anunció ayer que la palabra puede usarse para referirse a una sola persona cuya identidad de género no es binaria, junto con otras tres definiciones separadas. Asimismo, brindó un ejemplo para clarificar: "Sabía ciertas cosas acerca de ... la persona que estaba entrevistando... ("They") adoptó su nombre de género neutral hace unos años, cuando comenzó a identificar conscientemente como no binario, es decir, ni hombre ni mujer. Estaba en sus veintes, trabajando como planificador de eventos".

Al justificar su decisión, desde la editorial que publica los diccionarios, fundada en 1831, en Springfield, Massachusetts, señala que tiene evidencia en sus archivos del "they" no binario desde 1950. Incluso advierte que es probable que existan usos más tempranos del pronombre no binario.

La última actualización del diccionario incluye 533 palabras y significados nuevos. "Las palabras pueden ir y venir en un idioma, pero las que muestran poder de permanencia y uso creciente necesitan ser registradas y descritas", asegura en un comunicado la empresa de acuerdo con lo publicado por la cadena CNN.

El cambio anunciado por Merriam-Webster se produce al tiempo que el uso de "they" como no binario crece en popularidad, especialmente entre las personas que no se identifican como hombres o mujeres.