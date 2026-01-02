Se abre la agenda cultural veraniega en las playas bonaerenses

Del chapuzón literario al teatro para toda la familia y de las exposiciones en museos a talleres y ciclos con los pies en la arena, la temporada cultural está a punto de tocar la campana de largada en la costa atlántica. Con el lema “La felicidad de compartir”, el próximo lunes el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires activará la programación para la temporada de verano en bibliotecas, teatros, museos, centros culturales, balnearios y plazas bonaerenses, de la que participarán, entre otros, la cantante Elena Roger, la actriz Lorena Vega (que no atenderá como la psicóloga de Envidiosa), la directora Cristina Banegas, y entre otros los escritores Dolores Reyes, Selva Almada, Pablo Ramos y Pedro Saborido. La propuesta incluye más de 600 actividades con entrada gratuita en toda la provincia y algunas, en especial, las teatrales y musicales, son pagas. Todas las actividades, horarios y sedes se pueden consultar en este enlace.

A partir del 6, en los Paradores Recreo de Villa Gesell y Miramar se llevarán adelante talleres semanales de artes plásticas y percusión. La programación artística comprende ciclos de teatro y de danza, encuentros de Café Cultura, milongas, muestras visuales y sets de DJ de música electrónica.

Varias iniciativas están destinadas a promover el libro y la lectura. Por ejemplo, la escritora Alejandra Kamiya será entrevistada el 15, a las 20, en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano de Pinamar (De las Medusas 1230; el domingo 26 estará en Necochea); Liliana Viola, el 24 y Dolores Reyes, el 3 de febrero (a la misma hora y mismo lugar); Cristian Alarcón y Lorena Vega conversarán el 23, a las 19, en el Museo MAR de Mar del Plata (Av. Félix U. Camet y López de Gomara); Pablo Ramos se presentará el 30 y Selva Almada, el 13 de febrero.

Lectura y playa, un tándem perfecto Marcelo Aguilar Lopez

El Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280) es una de las sedes principales del programa cultural bonaerense. Además del concierto de Elena Roger, el próximo 7, a las 21.30, en la Sala Piazzolla, Valeria Lois y Lorena Vega presentarán La vida extraordinaria; Cristina Banegas, su unipersonal Molly Bloom y Gabriela Toscano y Luis Machín, Relatividad (del 8 al 11). La cartelera se completa con las actuaciones de Martín Rechimuzzi, Violeta Urtizberea, Julieta Zylberberg e Iñaki Urlezaga (que el 14 de enero a las 21 presenta, con entrada libre y gratuita, La ruta de Piazzolla en el Auditorio Municipal de Villa Gesell). Estas entradas están disponibles con precios accesibles en Plateanet.

Entre las exhibiciones centrales, en el Museo MAR se pueden visitar Qué parte de quién, con trabajos monumentales del artista Eduardo Basualdo; Fragmentar la obsolescencia. Primavera silente, con curaduría de Bienal Sur y obras de Jesu Antuña, Mariana de Matteis e Iván González, entre otros), y Tramas II: mundos posibles, resistencias y porvenires con piezas de la colección del Museo Pettoruti.

La muestra Identidad Aumentada, que explora la identidad bonaerense mediante el uso de realidad aumentada e inteligencia artificial, recorrerá el Municipio de Tres Arroyos (adonde pertenecen Claromecó y Orense). A través de experiencias inmersivas que mezclan el entorno físico con capas digitales, la exhibición reúne a figuras como Diego Maradona, María Elena Walsh, Atahualpa Yupanqui y, como era de esperar, Juan Domingo Perón y Eva Duarte, entre otras.

En espacios comunitarios y bibliotecas populares de la provincia, y no solo en destinos turísticos, habrá ciclos de cine móvil y el programa Cultura Rodante con estaciones de lectura. En febrero, llegará el turno de las murgas por los festejos de Carnaval.

Grandes grupos se zambullen en La Feliz

Los grandes grupos editoriales invertirán en giras promocionales de sus autores en la ciudad de Mar del Plata. El Festival Penguin Libros comienza el próximo miércoles 7, a las 19, en el Centro Cultural Victoria Ocampo (Villa Victoria, Matheu 1851) con la presencia de Eduardo Sacheri. El 12, será el turno de Ludovica Squirru; el 14, de Daniel Balmaceda; el 21, de Viviana Rivero (que dejó Planeta en 2025); el 28, de Charlie López, y el 4 de febrero, de Gabriela Exilart. Todas las “Charlas sobre libros al atardecer”, con entrada libre y gratuita, comienzan a las 19.

El Grupo Planeta invitará a los lectores a darse un “chapuzón literario” en el festival Mar Planeta 2026, donde además de libros y lecturas habrá música en vivo, talleres, gastronomía y DJ. No habrá veda para los cazadores de autógrafos camuflados con bermudas y anteojos de sol.

Guillermo Martínez, Hugo Alconada Mon, Florencia Canale y Gabriel Rolón participan de MarPlaneta 2026

Con entrada libre y gratuita, tendrá lugar en el Centro de Creación Chauvín (San Luis 2849), el 5 y el 6 de este mes y el 2 y el 3 de febrero desde las 18 en adelante. De la primera ronda, participan Adrián Lakerman, Juan José Becerra, Darío Sztajnszrajber, Diego Sztulwark, Florencia Canale, Florencia Sichel, Adriana Riva y Fabián Casas. De la segunda, Guillermo Martínez, Daniel Mecca, Alexandra Kohan y Martín Kohan, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Osvaldo Gross, Nicolás Artusi, Daniel López Rosetti, Gabriel Rolón y Cynthia Wila, y Florencia Dapiaggi y Agustina Buera.

Volver a Ostende con la frente bronceada

El Viejo Hotel Ostende tiene preparada una programación veraniega que comienza este martes, a las 17.30, en el balneario del Viejo Hotel (Juan de Garay y Rambla Sud) con un taller de lectura, dibujo y haikus para toda la familia con María Victoria Ramos y María Elina; el 9 a las 18, Eduardo Sacheri conversará con Flavia Pittella sobre Qué quedará de nosotros, su segunda novela ambientada en los años de la guerra de Malvinas, y el 17, el filósofo Tomás Balmaceda dará una charla sobre inteligencia artificial y pereza cognitiva. El 20, a las 19, el club de lectura de Te Llamaré Viernes se enfocará en Los días perfectos, novela del español Jacobo Bergareche sobre la que se basa la obra teatral que protagoniza Leonardo Sbaraglia en el Teatro Cervantes.

Los días 21 y 22 de este mes habrá una tienda de libros; el 22 a las 23, Lorena Vega subirá a escena con Yo, Encarnación Ezcurra, de Cristina Escofet; y el 24 a las 18, la escritora Betina González y el fotógrafo Alejandro Meter brindarán un taller acerca del modo de narrar con palabras e imágenes (inscripciones a recepcionvho@gmail.com). El 27 a las 19, las creadoras del podcast sobre menopausia Encendidas y autoras de Antimanual para encendidas, Ingrid Beck y Mariana Carbajal, conversarán mientras cae la tarde. Durante la temporada se puede visitar en el Viejo Hotel la muestra de fotos de Marula, Mi mar en fotogramas.

Abiertos por vacaciones

Los museos provinciales abrirán en verano. El Complejo Museográfico Enrique Udaondo en Luján se podrá visitar los miércoles, jueves y viernes de 11 a 17, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 18. El Museo Histórico Provincial Libres del Sur de Dolores, camino a la costa, estará abierto de miércoles a domingos, entre las 10 y las 16. Y el Museo Histórico Provincial 17 de Octubre en San Vicente recibirá al público los días jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, en el horario vespertino de 15 a 18.

El Museo Histórico Provincial Guillermo E. Hudson en Florencio Varela tendrá un horario amplio: miércoles a viernes de 10 a 15, y los fines de semana y feriados de 10 a 17. El Museo Provincial Casa Evita en Los Toldos estará abierto de martes a domingos y feriados, de 9 a 13 y de 16 a 20.